(Dagbladet): Videoen viser tydelig hvordan sjimpanseflokken herjer og biter i liket av den tidligere lederen, og drar det med seg i skogen. Observasjonen fant sted i Senegal.

- Det var veldig tungt å se på, sier Jill Pruetz, en antropolog fra Iowa State University, som var med å filme hele hendelsen.

- Det hele var forstyrrende i flere dager etterpå, som om man hadde hatt en krangel med en venn, forteller hun videre.

Zoolog ved naturhistorisk museum, Petter Bøckman, forteller at dette ikke er helt uvanlig. - Det er veldig typisk for sjimpansene hvordan de herjer med liket. De er mye mer aggressive enn oss mennesker.

Sterke dyr

Men det at de faktisk dreper hverandre er heller sjelden. Spesielt at offeret er fra egen flokk.

- Det er sjelden sjimpanser dreper hverandre. De er fryktelig feige dyr, det må de nesten være. En skade fra en slåsskamp kan fort bli en dødsdom for et vilt dyr.

- Den ene sjimpansen sleper lett skrotten av den store hannen rundt. Jeg kjenner ingen som kan slå i hjel en stor voksen mann og slenge ham rundt på den måten. Sjimpanser er fryktelig sterke, forklarer Bøckman

Tidligere leder

En gruppe forskere har observert denne sjimpanseflokken over 12 år, og i starten var den drepte apen lederen i flokken.

- Ifølge forskerne som har fulgt dem har dette vært en meget brutal leder. Sjimpansen er blitt lempa ut av flokken. Den har vært en outsider, og de nye unge sjimpansene har nok drept den som følge av at den har prøvd å pare seg med en av hunnene, forteller Bøckman.

- Bare det at den har overlevd alene i så mange år, er ganske spesielt, sier Petter Bøckman og slår fast at sjimpanser er veldig sosiale dyr.

Husker gamle episoder

- Du kan se den ene sjimpansen skvette og løpe vekk når liket rører på seg. Dette tyder på at den er redd for den tidligere lederen. Sjimpanser har veldig god hukommelse og husker det aller meste fra det er veldig små. Dette er et revolt mot et hardt regime, sier Bøckman.

Sjimpansen ble begravd av forskere og lokale Senegalesere.