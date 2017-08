Den unge kvinnen ble tatt på fersken da hun stjal bleier til babyen sin. Så gjør politimannen det helt uventede

(Dagbladet): «Selv om vi ofte spøker om at våre praksisbetjenter fortsatt bruker bleier, viste det seg at politimann (Bennett) Johns ikke kjøpte akkurat disse til seg selv», skriver politiet i Maryland-byen Laurel på Facebook.

Den spesielle episoden fant sted forrige uke, da politiet ble tilkalt til en matbutikk i Laurel. En ung kvinne, som ble tatt på fersken av ansatte da hun forsøkte å stjele bleier til sin lille sønn, ble stoppet av politibetjenten Bennett Johns.

Men framfor å arrestere kvinnen, som hadde kjøpt dagligvarer - men ikke hadde nok penger til å betale for bleiene, valgte politimannen å betale de 15 dollarene (rundt 120 kroner) bleiene kostet med sine egne penger.

- Kjernen av politiarbeid

Audrey Barnes, talsperson for politiet i Laurel, sier at Johns innså at kvinnen sleit med å sørge for at barnet hadde alt han trengte, ifølge Baltimore Sun. Johns, som selv vokste opp med en mor som var aleneforsørger, håpet å kunne bidra til å gi barnet et bedre liv, skriver kanalen.

- Bare for å være vennlig, bestemte han seg for å kjøpe dem. Det viser kjernen av hva politiets kontakt med samfunnet skal handle om, sier Barnes.

Det lokale politiet har oppfordret sine ansatte til å etablere meningsfulle forhold til innbyggerne i Laurel, forklarer hun videre.

- Selv om dette bare er et øyeblikksbilde som viser litt av den jobben våre politifolk gjør hver dag, så ville vi likevel bruke litt tid til å takke Johns for at han ikke bare håndhever loven på en rettferdig måte - men at han også viser empati overfor et uskyldig barn som er satt i en vanskelig situasjon, skriver politiet i sitt Facebook-innlegg.

Kvinnen ble fortsatt anmeldt for tyveriet, og må møte i retten for forseelsen, ifølge CNN.

Blir nedringt

Hendelsen har fått bred medieomtale i USA, noe som har ført til at politiet har blitt nedringt av folk som ønsker å donere penger, bleier og andre dagligvarer til den unge kvinnen. Det skriver politiet selv på Facebook.

Selv opplyser politiet at de ikke kan frigi kontaktinformasjon til kvinnen, men de ber folk donere pengene sine til organisasjonen LARS - som hjelper innbyggere i delstaten Maryland som sliter økonomisk.

Politiet har også bedt kvinnen ta kontakt med LARS, i håp om at organisasjonen kan hjelpe henne videre.

- Vi vil være sikre på at hun ikke faller mellom to stoler, sier Barnes.