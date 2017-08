NEW YORK (Dagbladet): For første gang siden han ble president i januar, skulle Trump etter planen besøke hjemmet sitt i Trump Tower søndag kveld amerikansk tid. Utenfor samlet hundretalls sinte demonstranter seg på forhånd for å gi ham en alt annet enn hyggelig velkomst.

De var rasende og triste etter angrepet i Charlotteville i Virginia lørdag.

Der ble én kvinne drept og 19 skadd under en demonstrasjon arrangert av nynazister og såkalte hvite nasjonalister. Trump har høstet massivt med kritikk fra mange hold fordi han ikke tydelig tok avstand fra demonstrantene på ytterste høyre. Mange vil at han skal kalle hendelsen hvor en mann kjørte en bil inn i en gruppe motdemonstranter for en terrorhandling.

Også i New York og andre steder i USA bredte sinnet seg mot Trump. I Seattle kom det til voldelige sammenstøt mellom demonstranter og politiet.

- Sivilisasjonens framtid

- Dette er den verste dagen siden 11. september. Den verste dagen siden jeg kom hit til landet, sier en av demonstrantene, Robert Ayers, til Dagbladet.

Han er selv innvandrer til USA fra Storbritannia.

- Jeg kom hit og trodde USA fra sivilisasjonens framtid. Det vi ser fra denne presidenten viser at vi må gjøre alt vi kan for å kjempe for framtida til dette landet. Vi er ved et tidsskille i verdenshistorien, sier Ayers til Dagbladet.

Han mener det er viktig at alle new yorkerne nå står sammen og viser Trump hva de synes om han. Trump fikk støtte fra høyreekstreme under valgkampen, og flere kritikere både i hans eget republikanske parti og andre steder anklager ham nå for å være feig fordi han ikke tar tydelig avstand fra disse gruppene.

- Jeg skulle ønske at han møtte sine medborgere og lyttet til dem. Men jeg vet at han ikke kommer til å gjøre det, sier Ayers.

- Skammelig

Rundt ham holder sinte aktivister opp plakater mens de marsjerer nedover Fifth Avenue og roper slagord. Politiet har stengt av gater og demonstrantene omringer Trumps skyskraper. Det hele framstår fredelig og svært velorganisert.

- Det er skammelig at Trump ikke tar tydelig avstand fra nynazister. I stedet hjelper ham dem. Han har også to menn med tilknytning til det høyreekstreme i Det hvite hus, Steve Bannon og Sebastian Gorka, sier aktivisten Carlos Jesus (20) til Dagbladet.

Han var selv engasjert i valgkampen til Bernie Sanders. Nå leder han Young Progressives of America.

- Trump må bli fjernet. Dette er en fryktelig trist dag. Vi er blitt utsatt for et terrorangrep, og vi må stå sammen mot hatet, sier Jesus.

Taus Trump

Selv er Trump på en såkalt «arbeidsferie» og har de siste dagene vært i golfklubben sin i Bedminster i New Jersey. Flere av medarbeiderne hans forsøkte søndag, ifølge CNN, å forklare den vage uttalelsen hans om Charlottesville-angrepet hvor han ikke fordømte høyreekstreme demonstranter. I Charlottesville var stemningen tidvis svært spent.

- Presidenten sa veldig tydelig i sin uttalelse i går at han fordømmer alle former for vold, fordommer og hat, og selvfølgelig inkluderer det hvite nasjonalister, Ku Klux Klan, nynazister og alle ekstremistgrupper, sier en talsperson til TV-kanalen.

Hovedpersonen selv, forholdt seg taus.