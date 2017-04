Denne kassa sto på flyplassen i Beirut i flere dager- inni lå tre tigerunger

(Dagbladet): Tre sibirske tigerunger var på vei fra en dyrehage i Ukraina til Syria, da de mellomlandet på flyplassen i Beirut i Libanon.

Dyrevelferdsorganisasjonen Animals Lebanon fikk tips om at det lå dyr i ei lita kasse, og rykket derfor ut til flyplassen i hovedstaden.

I kassa fant de tre fire måneder gamle tigerunger - de kunne verken stå eller bevege seg rundt. Der hadde de vært i over sju dager, skriver ABC News, som først omtalte saken.

Se videoen i toppen av saken.

Gikk i egen avføring

I en Facebook-video publisert av dyrevelferdsorganisasjonen ser man de tre tigerungene, som var på vei til Samer al-Husainawi Zoo i Damaskus.

- I sju dager var de inne i denne kassa. Dekket av sin egen urin og avføring, som nå er full av mark. De ble fraktet i ei kasse som var 42 cm høy, men dyrene er omtrent 60 cm høye. De ble reddet fra grusom lidelse og muligens også døden, skriver organisasjonen på sin Facebook-side.

For å kunne åpne kassa leverte organisasjonen en begjæring til en dommer der de krevde at tigrene ble utlevert til dem.

- Da vi endelig fikk dem ut, var det flere titalls mark som kravlet rundt i kassa. Også tigerungene var fulle av mark, sier Jason Mier, administrerende direktør i Animals Lebanon, til ABC News, og legger til at dyrene var dehydrerte.

Hadde lov

Ifølge direktøren av dyrehagen i Ukraina, Volodimir Toptjsij, gikk tigrene gjennom sikkerhetskontrollen, og de hadde tollklarering til å sende tigrene på denne måten.

- Grunn til at de ble stoppet, var at myndighetene (i Libanon), ville konfiskere kassa, sier Toptsjij til ABC News, og forteller at tigerungene skulle byttes mot noen villkatter fra dyrehagen i Syria.

Ifølge Animal Lebanon kom kassa uten dokumenter. Det viste seg for eksempel at transporten ikke oppfylte IATA-reguleringene (organisasjon som regulerer transport av farlig last) eller tilfredsstilte reglene fra CITES (multilateral avtale mellom land om å kontrollere handel med ville dyr og planter), skriver ABC News.

Sibirsk tiger faller inn under kategorien over truede arter.

Tigrene er nå overlevert til Animals Lebanon. På Facebook skriver de at det går bedre med tigrene, men at de fortsatt jobber med å sikre at de blir tatt hånd om.