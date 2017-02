Denne skapningen er kanskje ikke utdødd lenger

(Dagbladet): Mammuten kan være på vei tilbake. Forskere arbeider nå med å gjenopplive den digre elefantlignende skapningen som forsvant fra jorda for flere tusen år siden.

Den moderne mammut blir delvis genmodifisert med trekk fra elefanten, skriver The Guardian, som legger til den «nye» mammuten kanskje bare er to år unna å se dagens lys.

- Målet vårt er å lage et hybrid elefant-mammut embryo. Faktisk blir det mer som en elefant med en rekke mammut-trekk. Vi er ikke der ennå, men det kan skje om et par år, sier Harvard-forskeren George Church.

Embryo er en betegnelse på et foster i tidlig stadium av svangerskapet.

Ullmammuten levde i Europa, Asia, Afrika og Nord-Amerika under istiden og forsvant brått fra jorda for 4500 år siden, trolig som følge av en kombinasjonen klimaendringer og menneskelig rovjakt, skriver The Independent.

Etiske problemer

I forskermiljøet omtales den nye, klonede skapningen angivelig ofte som «mammutfanten», og prosjektet med å kunstig gjenopplive og kunstig endre den utdødde rasen startet i 2015.

Hensikten bak forskningen skal være å bevare den truede asiatiske elefanten, men i en endret form slik at den kan leve i kaldere klima. En rekke parter har likevel ytret bekymringer av den etiske sorten.

- Mammuten var ikke bare et sett av gener, det var også et sosialt dyr, akkurat som den asiatiske elefanten er. Hva skjer når denne elefant-mammuten er født? Hvordan blir den tatt imot av andre elefanter, undrer Matthew Cobb, professor ved the University of Manchester til The Guardian.

I et leserinnlegg i samme avis bestrider mammut-ekspert Tori Herridge deler av grunnlaget for mammutkloninga. Herridge skriver at det å ville klone en mammut «fordi det er kult å få sett en», ikke er grunn god nok.

Kunstig livmor

Planen til Church og de andre Harvard-forskerne skal også være å la hybridembryoet vokse i en kunstig livmor, framfor å bruke en faktisk asiatisk elefant som mamma. Nettopp bruken av levende dyr i forskningen har vært kjernen i deler av den etiske kritikken mot Church og hans forskning.

- Vi håper å gjøre hele prosessen uten å ta i bruk et levende dyr. Det ville vært urimelig sette hunkjønnets reproduksjonsevner i spill over dette, forsikrer han.

Mulighetene for å bringe mammuten tilbake til live er betydelig styrket de siste åra, etter teknologisk utvikling har gjort det mulig for forskerne å isolere deler av mammut-DNA funnet nedfrosset i Sibir og så bruke disse delene for å dyrke fram nytt liv.