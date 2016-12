Derfor er det uenighet om biodrivstoff

(Dagbladet): Venstre fikk i budsjettforhandlingene gjennomslag for å øke omsettingskravet for biodrivstoff fra 7 til 20 prosent innen 2020. Dette betyr at 20 prosent av drivstoffet som omsettes i 2020 må være biodrivstoff.

Men aktørene strides om hvor godt klimatiltak dette egentlig er, og det har de siste ukene vært høy temperatur i ordskiftet mellom blant annet Zero og de fleste politiske partiene på den ene siden, og MDG, Naturvernforbundet og Bellona på den andre siden.

Ett av de sentrale stridspunktene er hvorvidt økningen i omsetningskravet er for stor.

- Det er ingen tvil om at det er uenighet om flere sider ved bruken av biodrivstoff. Men når det er så komplisert, er det lett å bare trekke fram deler av bildet og lage en svart-hvit-diskusjon. Vi har forsøkt å synliggjøre kompleksiteten, men det er ikke så lett å formidle, sier fagsjef i Naturvernforbundet, Holger Schlaupitz, til Dagbladet.

- To fallgruver

Naturvernforbundet mener omsettingskravet på 20 prosent er altfor ambisiøst mål. De ønsker å beholde kravet om sju prosent i 2017, og er åpne for å trappe opp når mer kunnskap er på plass.

Men nå frykter de at det høye tempoet går på bekostning av de gode løsningene for klima og natur.

- De to største fallgruvene er at vi kommer til å importere store mengder biodrivstoff som kan gi betydelige negative miljøkonsekvenser globalt, og at vi forhaster oss til å investere i store biodrivstoffanlegg som gjør at vi bruker skogen på feil måte, sier Schlaupitz.

- Trenger flytende drivstoff

Zero-rådgiver Anne Marit Melbye vedgår at de går inn for en rask opptrapping av biodrivstoff, men mener det er realistisk.

- De omsetter for langt mer i for eksempel Sverige. Men det må være bærekraftig biodrivstoff, og det må skje samtidig som vi elektrifiserer bilparken.

I motsetning til Naturvernforbundet, er Zero også opptatt av å anerkjenne behovet for flytende drivstoff også etter at personbilparken er elektrifisert.

- Det vil fortsatt være behov for drivstoff i tungtransporten og flytrafikken. I tillegg vil biodrivstoff være nyttig i overgangsperioden fram til hele bilparken er elektrifisert, sier Melbye.

Fakta: Biodrivstoff Drivstoff produsert av biologisk materiale som raps, mais, sukkerrør, flis, rester av trær eller matavfall.

Bioetanol kan brukes av bensinbiler, mens biodiesel brukes av dieselkjøretøyer.

Biodrivstoff forårsaker CO2-utslipp under forbrenningen. Når planter dyrkes for å produsere nytt biodrivstoff, «suges» CO2 ut av lufta.

I utgangspunktet har biodrivstoff derfor mye lavere CO2-utslipp enn fossilt drivstoff i et livsløpsperspektiv.



Mange faktorer kan likevel forverre klimaregnskapet for mange typer biodrivstoff. Hvis drivstoffet produseres i land hvor regnskog hogges for å gjøre plass til mer jordbruksjord, kan utslippene i praksis bli svært høye.

Norske myndigheter har stilt krav om økt bruk av biodrivstoff de siste årene. Fra nyttår må denne typen drivstoff utgjøre minst 7 prosent av alt drivstoff til veitrafikk.

Såkalt avansert biodrivstoff, produsert av avfall, rester eller skogråstoff, skal utgjøre 1,5 prosent av totalforbruket.

Avansert biodrivstoff «telles dobbelt» når drivstoffleverandørene skal oppfylle myndighetenes krav.

Regjeringen og støttepartiene er enige om å øke biodrivstoff-andelen til 20 prosent innen 2020. Kilder: Miljødirektoratet, Klima- og miljødepartementet, NTB