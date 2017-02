Derfor falt storebroren i unåde hos Kim Jong-un

Kim Jong-nam huskes best for den famøse episoden da han prøvde å komme seg til Disneyland i Tokyo med dominikansk pass. Siden skulle rykter om gambling, alkoholisme og playboy-image forklare hvorfor han som eldstesønn ikke ble funnet egnet som Nord-Koreas fremtidige leder, da faren Kim Jong-il døde i 2011.

Sannheten er at det kan være helt andre forklaringer på at Kim Jong-nam nå skal ha blitt henrettet. Han var alltid dømt til å bli en outsider og fikk seg etter hvert feil venner.

Tirsdag kveld sier en ikke-navngitt amerikansk regjeringskilde at de mener å vite at det er nordkoreanske agenter som står bak henrettelsen av Kim Jong-uns halvbror, melder .

UPDATE: U.S. strongly believes that North Korean agents carried out killing of Kim Jong Un's half brother - U.S. government source — Reuters World (@ReutersWorld) February 14, 2017

Sønn av elskerinne

Egentlig gikk det galt fra fødselen av. Eller strengt tatt før det. Kim Jong-nam var nemlig resultatet av en affære mellom Kim Jong-il og Song Hye-rym.

Hun var en av Nord-Koreas ledende skuespillere.

Kim Jong-il var landsfaderen Kim Il-sungs eldstesønn, som nå gikk i lære hos pappa for å lære om styre og stell i den totalitære ettpartistaten. Kim Jong-il var også kjent for å være en stor filmentusiast, og det var sånn de møttes på slutten av 1960-tallet, da han begynte å henge på filmstudioene i Pyongyang.

Det var bare ett problem: Song Hye-rym var allerede gift. Det ekteskapet gjorde Kim Jong-il kort prosess med. Diktatorsønnen tvang gjennom skilsmisse og fikk angivelig sendt eks-mannen ut av landet.

Likevel må Kim Jong-il ha ant at det var andre skjær i sjøen. Han må ha forstått at faren neppe ville bifalle et forhold til en skilt skuespillerstjerne.

Nord-Korea-kjenneren og forfatteren Bradley K. Martin er blant dem som har skrevet levende om palassinntrigene i boka «Under the Loving Care of the Fatherly Leader: North Korea and the Kim Dynasty».

I det sosialt konservative samfunnet skjønte Kim Jong-il at det seg neppe ville ta seg bra ut at nasjonens kronprins hadde innledet et forhold til en kvinne av en slik rang. At patriarken selv hadde elskerinner stuet bort i sine utallige palasser spilte ingen rolle.

Et «hemmelig» barn

Av frykt for hva Kim Il-sung måtte mene vokste derfor Kim Jong-nam opp som et «hemmelig barn».

De første årene vekslet av barndommen vekslet Kim Jong-nam mellom å bo i to av Kim Jong-ils residenser i Pyongyang. Der ble han passet på av moren og hennes søster og mor.

Etter hvert tok Song Hye-rym med seg Kim Jong-nam til Moskva, der hun skulle bosette seg permanent fra 1980-tallet og utover. Kim Jong-nam skal derimot ha pendlet mellom Moskva og den sveitsiske byen Genève hvor han gikk på skole og senere tok universitetsutdannelse, ifølge nettstedet North Korea Leadership Watch.

I Sveits skal Kim Jong-nam ha lært seg både fransk, engelsk og tysk og studert statsvitenskap. Da han returnerte til hjemlandet i 1988 må han på et eller annet tidspunkt ha møtt sine yngre halvbror Kim Jong-un. Den gang var han bare fire år gammel og tilhørte den delen av søskenflokken som Kim Jong-il hadde fått med en ny elskerinne.

Stor søskenflokk

Kim Jong-il hadde nå i realiteten tatt over mye av makten i landet, og på privaten var han nå på sitt tredje barnekull.

I 1974, bare tre år etter at Kim Jong-nam kom til verden i all hemmelighet, fikk Kim Jong-il en datter med sin offisielle kone.

Pikebarnet fikk navnet Kim Sol-song, og moren var Kim Yong-sok. Som datter av en høytstående offiser var hun blitt håndplukket av Kim Il-sung som en passende ektemake for sønnen.

Åpenbart ble ikke ekteskapet langvarig. I 1981 ble Kim Jong-il far til Kim Jong-chul, og to år senere kom Kim Jong-un. Farens utvalgte var nå danseren Ko Yong-hui, og hun fikk en form for førstekone-status fram til sin død i 2004. De fikk også en datter sammen, og Kim Yo-jong regnes i dag som en av Kim Jong-uns nærmeste støttespillere.

I motsetning til sine søsken fulgte ikke Kim Jong-nam opp med studier på Kim Il-sungs militærakademi eller Kim Il-sung-universitetet. Han fikk prøve seg i partiappratet og nærmere bestemt i Sikkerhetdepartementet. I disse årene kom han under vingene til onkelen Jang Song-thaek og hans kone Kim Kyong-hui. Som barnløst par hadde de tatt seg mye av ham som barn også, og båndene dem i mellom var sterke.

For liberal?

Kanskje er Kim Jong-nams tilknytning til den henrettede onkelen en av årsakene til at han nå selv er drept?

Jang Song-thaek var regnet som en av Kim Jong-il - og dermed også Kim Jong-uns - nærmeste støttespillere. Derfor var bildene av Jang, som ble slept ut av et partimøte, arrestert og senere henrettet i 2013, helt uventet. Hva som har skjedd med kona er uvvist, men det spekuleres i at Kim Jong-un har sendt sin egen tante ut av landet eller satt henne i husarrest på et ukjent sted.

En annen årsak til at Kim Jong-nam aldri ble en av regimets mest betrodde, kan være at han var mer liberal.

Han skal blant annet ha vært for en oppmykning av grensepolitikken. Som sjef for partiets data- og teknologikomité, en utnevnelse han fikk i 1998, så skal han ha tatt til orde for en rekke nye initiativer, deriblant tilrettelegging av landets lukkede internett for at det skulle være tilgjengelig for flere.

Disney-marerittet

Dette var noe av bakteppet da Kim Jong-nam i april 2001 gjorde seg selv til verdenskjendis.

Japansk etterretning var blitt tipset på forhånd, og var derfor svært oppmerksomme da Kim Jong-nam kom spaserende inn på Narita-flyplassen med Rolex-ur rundt håndleddet, Louis Vuitton-vesker på armen og et lite reisefølge.

Kim Jong-nam hadde forkledd seg som Pan Xiong, noe sjeldent som en kinesisk-dominikansk statsborger, og ønsket å ta med seg familien til Disney-land i Tokyo.

En time inn i avhøret la han kortene på bordet og sa:

- Jeg er Kim Jong-ils sønn.

Den episoden satte faren Kim Jong-il i voldsom forlegenhet og skal ha vært den utløsende årsaken til at arverekkefølgen i Kim-dynastiet ble endret. At Kim Jong-nam også arvet farens sans for elskerinner, alkohol og andre eksesser som følger med diktatorlivet hjalp heller ikke på inntrykket av ham som ubrukelig.

Jaget

Slik gikk det til at det var Kim Jong-un, Kim Jong-ils tredje sønn, som skulle bli Nord-Koreas nye leder.

Broren Kim Jong-chul skal aldri ha blitt ansett som en reell kandidat. Ifølge den japanske sushikokken Ken Fujimoti som pleiet et nært vennskap med Kim Jong-il, og siden har gjort karriere på nettopp det, så ble han avskrevet som «for feminin».

Ifølge ubekreftede kilder, som man ofte tyr til når det gjelder det lukkede landet Nord-Korea, så skal Kim Jong-un ha vært besatt av å drepe Kim Jong-nam. Andre kilder, som North Korea Leadership Watch, hevder derimot at den utstøtte broren har hatt anledning til å reise tilbake til Nord-Korea, men at han hovedsakelig har levd et komfortabelt luksusliv i Macau og Kina.

Kinas talerør

En annen spekulasjon som kan forklare hvorfor Nord-Korea og Kim Jong-un hadde interesse av å drepe Kim Jong-nam, er at han skal ha opprettholdt kontakten med onkelen, Jang Song-thaek, fram til henrettelsen i 2013. Onkelen skal ha reist utenlands en gang i måneden for å møte Kim Jong-nam og gi ham månedslønn.

Dette skal ha gjort Kim Jong-un mistenksom, og skapt frykt for at det fantes planer om å skifte ham ut. Både onkelen og halvbroren skal ha pleiet nær kontakt med Kina, noe som kan ha skapt frykt om en større konspirasjon.

- Kim Jong-un hadde overvåket Jang i et år, og avslørte møtene. Han trodde Jang forsøkte å verve Kim Jong-nam. Derfor ble onkelen henrettet, sa professor Kang Myong-do ved dert sørkoreanske Kyungmin-universitetet til North Korea News like etter henrettelsen.

Kim Jong-nam har også uttalt seg kritisk til halvbroren i intervjuer han har gitt. Det har trolig ikke gått upåaktet hen hos diktatoren.

Til den japanske journalisten Yoji Gomi skal han ha sagt at han regnet med at halvbroren ville mislykkes som leder fordi han var for ung og uerfaren.

- Uten reformer vil Nord-Korea kollapse, og da vil regimet kollapse, skal han ha sagt.

Det kan hende Kim Jong-nam får rett, men det kan også ha kostet ham livet.