Derfor førte Trumps tale til raseri: - Han forsøker å ri to hester

(Dagbladet): - Han forsøker å ri to hester.

Det sier USA-kjenneren Alf Tomas Tønnessen om talen Donald J. Trump holdt i etterkant av gårsdagens angrep i Charlottesville.

- Vi fordømmer på det sterkeste denne framvisningen av hat, intoleranse og vold «på mange sider». På mange sider. Det har pågått lenge i landet vårt, sa USAs president om demonstrasjonen der en 32 år gammel kvinne ble drept.

- Har ingen plass i USA

I tillegg ble 19 skadd under en demonstrasjon holdt av nynazister og såkalte hvite nasjonalister i Charlottesville lørdag.

Dette da en bil, angivelig ført av James Alex Fields, pløyde inn i en gruppe motdemonstranter.

- Det startet ikke under Donald Trump, og ikke Barack Obama, men for lenge, lenge siden. Det har ingen plass i USA, la presidenten til i uttalelsen.

Kritikk fra partikollegaer

Trump høster nå kritikk innad i eget parti. Flere mener at presidenten ikke tok nok avstand fra en folkemengde blant annet bestående av rasister og anti-semitter.

De kaller også hendelsen for terror, en påstand som ennå ikke er bekreftet av amerikanske myndigheter.

- Det hadde vært veldig viktig for nasjonen å høre presidenten beskrive hendelsen som det den var: et terrorangrep utført av folk som tror på hvit overlegenhet, skrev Marco Rubio, en Trump-rival under det republikanske primærvalget, i etterkant av presidentens tale.

Også Cory Gardner, en annen republikaner, reagerte sterkt.

- Herr president. Vi må kalle denne ondskapen ved sitt rette navn. Dette er hvite nasjonalister og dette er terrorisme, mener Colorado-senatoren.

Mener talen var passiv

Da Dagbladet kontakter Jan Arild Snoen, Minerva-journalist og USA-kjenner, er han ikke overrasket over reaksjonene på Trumps uttalelse.

- Han sier jo endel av det man kan forvente fra en amerikansk president, at man skal ta avstand fra hat og stå sammen, men så er føyer han til dette med vold på begge sider, sier Snoen.

Før bilen rammet folkemengden, var det sammenstøt mellom «alt-right»-bevegelsen og motdemonstranter.

I sin tale peker Trump trolig på nettopp det, men Snoen reagerer på måten han sidestiller disse sammenstøtene med bilen som pløyde inn i folkemengden.

- Det som har skjedd, er at en person har kjørt ned og drept et annet menneske, og skadet flere andre. Da framstår det som veldig passivt og galt å påpeke at aggresjonen skjedde på ulike fronter, sier USA-eksperten.

- Ganske ekstrem

Når det gjelder den amerikanske «alt-right»-bevegelsen, er det en mangfoldig gruppering som samles rundt det de kaller hvit nasjonalisme.

- Den mest ekstreme delen av bevegelsen, nynazister og Ku Klux Klan, så vi i Charlottesville, sier Jan Arild Snoen.

Bevegelsen mener, ifølge Snoen, at deres land er truet av liberale og «uamerikanske» krefter.

Dette omfatter blant annet afroamerikanere, muslimer og jøder.

- Det er en betydelig del av amerikansk høyreside. Den er ganske ekstrem, og selv om det ikke er mange av dem som vil støtte vold, så har flere et uavklart forholt til både demokrati og den liberale rettsstaten, sier Snoen som mener at Trump burde ta klart avstand fra dem.

- Mange av dem som står på ytre høyreside vil nok oppfatte talen hans som et «okay». Mange av dem tror allerede at han står på deres side, og det hadde vært ønskelig og viktig om han var tydeligere, mener Jan Arild Snoen.

Trumps velgere

Han viser til at presidentens uttalelser hylles på nettsiden Daily Stormer, et nettsted tett affiliert med «alt-right»-bevegelsen.

Snoen understreker at støtten Trump har høstet fra ytre høyre ikke nødvendigvis innebærer at han er ideologisk på bølgelengde med bevegelsen.

Det er Alf Tomas Tønnessen, førsteamanuensis ved Høgskolen i Volda, enig i.

- Trump har egentlig ingen ideologi, men er opptatt av å være sjef. Han appelerer imidlertid til innvandringsmotstand, og bevegelsen er endel av basen hans, sier Tønnessen til Dagbladet.

Rene nynazister utgjør bare en liten del av denne basen, ifølge forskeren. Dette i motsetning til vanlige innvandringsmotstandere.

Tønnessen setter Trumps ordvalg etter Charlottesville i kontekst med at han ønsker å holde seg inne med den sistnevnte gruppa.

- Han kan ikke godkjenne demonstrasjonen, men vil ikke ta helt avstand fra den heller. Det er problematisk med tanke på at flere av demonstrantene står for nazisme og en ideologi basert på fremmedfrykt. Og forskjellene mellom Trumps uttalelser og den Terry McAuliffe holdt er påfallende, sier Alf Tomas Tønnessen.

- Gå hjem

Talen han refererer til, var Virginia-guvernørens kraftige utblåsning.

McAuliffe omtalte gårsdagen som en trist dag for Charlottesville, og fordømte de hvite nasjonalistene med følgende ord:

- Vår beskjed er klar og tydelig. Gå hjem. Dere er ikke ønsket her, skam dere. Dere later som at dere er patrioter, når dere i realiteten er alt annet enn patrioter.