Derfor har Jonas og Erna kliss lik sjarmoffensiv: - Det er jo litt morsomt

BERGEN (Dagbladet): Statsminister Erna Solberg (H) og Ap-leder Jonas Gahr Støre har valgt nærmest identisk valgkampstart: Begge begynner i Bergen, jobber seg nedover kysten mot Rogaland og ender opp i Vest-Agder. Begge stopper i Haugesund, Stavanger og Kristiansand.

Gahr Støre startet sin sjarmturné forrige søndag, mens Erna Solberg begynner stemmesankingen på Torgallmennningen i Bergen i dag. Planlagte stopp på reiseruta er selvsagt også bedrifter, offentlige etater, sykehjem og kulturinstitusjoner. I alt har Erna Solberg rundt 30 stopp vestlandsreisen sin.

Valgforsker Frank Aarebrot ved UiB mener det er naturlig at Støre og Solberg velger så like reiseruter: For det første fordi de to kandidatene er ganske like, og for det andre fordi slaget om regjeringsmakt 2017 - 2021 kan stå på Vestlandet, ifølge Aarebrot.

Kampen om Vestlandet

Han tror Ap nå ser sitt snitt til å rappe mandater fra Erna på hennes egen hjemmebane, hvor krisa i oljeindustrien har ført til bevegelse i velgermassene.

- Det er jo litt morsomt at Erna og Jonas er så like til og med på detaljnivå at de velger nesten helt like reiseruter, sier Aarebrot til Dagbladet.

Statsviteren kommer også med følgende spådom: Vestlandet blir helt avgjørende i årets valg.

- Rogaland og Hordaland har mange mandater, og bare en liten prosentforandring ved valget kan gjøre at Arbeiderpartiet stjeler et mandat fra Høyre i begge fylkene. Det kan bli helt avgjørende mandater til syvende og sist. På Vestlandet er ikke Høyre fornøyd med å være landets nest største parti, sier han.

Jonas' vestlandsreise Avspark i Bergen (og omegn)

Os

Leirvik

Haugesund

Karmøy

Stavanger

Sandnes

Kristiansand

Kragerø

Rogaland har 14 mandater på Stortinget. Hordaland har 16. Tradisjonelt sett har de borgerlige partiene, spesielt sentrumspartiene, stått sterkt i vestlandsfylkene.

- Usexy norsk valgkamp

Frank Aarebrot sier det har liten betydning at Jonas Gahr Støre rundet Vestlandet en uke før Erna Solberg: De to er i liten grad ute etter hverandres velgere, ifølge Aarebrot.

- Selv om det i realiteten er liten forskjell på Arbeiderpartiet og Høyre, er de mest ute etter å overbevise gamle velgere til å gi dem tillit på ny. Det er jo det som er litt usexy ved norsk politikk: Selv om man kan få inntrykk av at Jonas og Erna kriger mot hverandre, kjemper de i virkeligheten mest for å beholde velgerne de hadde sist.

Ernas vestlandsreise Avspark i Bergen (og omegn)

Os

Stord

Bømlo

Haugesund

Stavanger

Randaberg

Flekkefjord

Lyngdal

Mandal

Kristiansand

Også Trine Skei Grande (V) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har vært innom Vestlandet den siste tida for å sanke stemmer.

Det betyr ikke at Vestlandet får for mye oppmerksomhet fra politikerne før valget, ifølge Aarebrot.

- Bør Nord-Norge og Østlandet føle seg oversett av partilederne denne sommeren?

- Nei, jeg synes jo ikke det, ler bergenseren Aarebrot og legger til:

- Og dessuten er det nok viktigere hvor du avslutter en valgkamp enn hvor du begynner den. Omstillingen det norske samfunnet har vært gjennom har i stor grad funnet sted på Vestlandet. Da er det en naturlig plass å drive valgkamp.

Ber Erna stikke innom et fjøs

Aarebrot tror også Senterpartiet kan bli en viktig maktfaktor i kampen om vestlandsvelgerne. Han har derfor et klart råd til Erna Solberg:

- Hun burde ta turen innom et fjøs eller et meieri for å sanke stemmer, for Senterpartiet kan fort spise fra Høyres velgere på Vestlandet. Jonas slipper en tur i fjøs, for han er nok ikke så bekymra for Senterpartiet akkurat på Vestlandet.

Også Anders Todal Jenssen ved NTNU har bitt seg merke i Støre og Solbergs valgkampstart:

- Ap og Høyre konkurrerer nå om virkelighetsbeskrivelsen på Vestlandet: Er alt tilbake til det normale? Har regjeringen gjort alt den kunne? Er alt på stell nå, eller har vi et underliggende strukturelt problem, påpeker han overfor NTB.