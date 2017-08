Derfor kan Sp-vinden løye fram mot valget

(Dagbladet): «Jubeltall for Sp». «Sp fosser fram». «Sp er større enn Frp på ny måling».

Det er eksempler på avisoverskrifter i landet før sommeren, da Sp opplevde eventyrlig framgang på meningsmålinger over store deler av landet.

Nå ser veksten ut til å ha bremset opp litt - og valgforskere mener partiet står i fare for å gå tilbake fram mot valget.

- Dersom valgkampen i år blir som de foregående valgene, vil sakene som har løftet Sp komme litt mer i bakgrunnen. De vil stå i fare for å tape mer fram mot valget, fordi det i valgkampen ofte blir sånn at det Ap og Høyre synes det er mest interessant å krangle om, er det som blir viktigst. Og de har begge mye å tjene på at disse temaene ikke blir snakket om, sier valgforsker Anders Todal Jenssen ved NTNU.

Avhenger av Støre

I april og mai hadde Sp et snitt på målingene på 12,3 prosent, ifølge pollofpolls.no.

I juni var snittet 12,1. Snittet for juli viser en nedgang til 11,4 prosent, men er riktignok basert på bare to målinger som spriker i vidt forskjellig retning.

På VGs ferske måling i dag - valgkampens første - ender partiet med en oppslutning på 11,9 prosent.

Valgkjenner Johan Giertsen bak nettstedet pollofpolls.no, sier Sps valgresultat vil avhenge av hvorvidt Jonas Gahr Støre driver en god valgkamp eller ikke.

- Det er så tidlig ennå at ingen vet hva som vil prege valgkampen, men Ap er den største leverandøren av velgere til Sp sammenlignet med 2013, særlig i noen deler av landet. Hvis Ap lykkes med sin valgkamp, vil lekkasjene til Sp gå ned, og det vil ramme Sps oppslutning. I motsatt fall kan lekkasjen holde seg oppe, og da vil Sp kunne dra nytte av det, sier Giertsen.

Doblet

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum er ikke bekymret.

I dag har partiet sin offisielle valgkampstart i Eidsvoll, men han har allerede før det brukt tid på å reise rundt til landets fylker for å sikre stemmer.

- Jeg har vært ute og møtt folk i 18 fylker til nå, og det har vært en fantastisk reise. Sp som parti har aldri hatt så mye folk på arrangementene våre som vi har hatt i år, og det gir grunnlag for optimisme, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til Dagbladet.

Han er ikke redd for at sakene som har løftet Sp skal havne i bakgrunnen til fordel for Ap og Høyre-krangler om skatt, eldreomsorg og verdier.

- For det første tror jeg vi har et mer motivert og sterkere apparat enn for eksempel Høyre har. Og hvis Høyre får fem debatter mer enn oss på dagsnytt 18, så ja vel. Vi skal være best på å være ute og snakke med folk, slår Sp-lederen fast.

Det har i snitt vært rødgrønt flertall på målingene hver eneste måned siden oktober i fjor.

Med mindre det skjer et politisk jordskjelv, ligger Sp uansett an til et mye bedre valg nå i år enn på mange, mange år.

20 mandater

På pollofpolls snittmålinger for juli har partiet en oppslutning som ville gitt 20 mandater på Stortinget, noe som er dobbelt så mye som de har i dag.

Todal Jenssen ved NTNU synes ikke det er rart at partiet har gått fram så kraftig.

- Det handler om politikken regjeringen har ført på nærsagt alle samfunnsområder. Jeg er mer overrasket over at det kom så seint i fireårsperioden enn at det kom, sier Todal Jenssen.

Han tror mediefokuset på blant annet ulvesaken er en forklaring til Sp-veksten - men sier distriktsopprøret også handler om regjeringens kommunereform, politireform, og en rekke andre samfunnsendringer som er gjort i perioden.

Kan avgjøre

Sps framgang kan ha avgjørende betydning for stortingsvalget i høst, fordi den gjør at den rødgrønne blokken vokser kraftig.

Problemet kommer dersom Sp stjeler velgere fra de andre rødgrønne partiene, slik det har vist seg at de gjør.

- Sp-framgangen kan være avgjørende for valget i den grad de stjeler velgere fra de borgerlige partiene. Sånn som det ser ut nå ser det ut til at Sp bidrar til å trekke velgere fra de borgerlige og over til rødgrønn side, men de tar minst like mye fra venstresida, sier valgforsker Frank Aarebrot til Dagbladet.

Han mener Sps velgermasse er nært å være fullmobilisert allerede, og tror også partiet kan gå litt tilbake i tida fram mot valget - uten at han tør anslå hvor mye.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum tar ikke spådommene tungt.

- Hvis du hadde spurt valgforskerne for et år siden, ville de ikke trodd at Sp ville få 11 prosent heller, sier han.