Derfor kommer noen mennesker alltid for seint

Dagbladet): På arbeidsplassen, i skoleklassen eller i vennegjengen: I de fleste fellesskap er det en eller flere personer som har en tendens til alltid å komme for seint.

Hvorfor er det slik?

- Hvis du gang på gang kommer for seint, bør det interessere deg. Det kan si noe om deg selv, sier psykologspesialist Sondre Risholm Liverød i WebPsykologen til Dagbladet.

Det var dette som var utgangspunktet til BBC-reporteren Laura Clark. Hun var kronisk forsinket og ble satt på plass av ei venninne som ikke gadd å vente på henne mer.

- Oppfattelsen av lite punktlige mennesker er nesten alltid negativ. Men selv er de ofte veldig klar over skaden det å være forsinka kan gjøre på forholdene, karrieren, ryktet og økonomien og de skammer seg, mener Clark.

- Overlegen er alltid sein

For Sondre Risholm Liverød er kronisk forseintkomming et typisk tema for gruppeterapi - som han jobber mye med.

- Om en tar utgangspunkt i freudiansk teori tenker en at alt vi gjør har en ubevisst årsak. For eksempel er teorien at om du ikke husker navnet på noen, kan det være du har et uavklart forhold til vedkommende, eller ubevisst ikke vil binde deg. Om en alltid kommer for seint, kan en tenke seg at en bryr seg lite om andre, sier han, og trekker fram et eksempel.

- På sykehus, som er veldig hierarkiske, sier en litt på spøk at overlegen alltid kommer for seint og går tidlig. Da signaliserer en ubevisst at «jeg er litt for viktig for denne samlingen eller møtet». For noen er det nok en ubevisst måte å hevde seg selv på, som kan være litt respektløs, sier han.

Liverød mener det også kan være andre, ubevisste årsaker når noen er kategorisk sent ute.

- Om noen har litt motstand i en gruppesesjon, kan det ofte være at de kommer sent neste gang, eller ikke kommer i det hele tatt. Det kan være en irritasjon de ikke er seg helt bevisst, det vi kaller passiv aggresjon. En reagerer på en måte som ingen egentlig kan legge helt merke til, eller ta deg på, sier psykologen.

Surrete

Liverød påpeker at for andre kan det rett og slett dreie seg om at de er litt surrete.

- Å komme tidsnok er noe som voksne og ansvarlige mennesker gjør. Om en stadig kommer for seint, kan det være en form for opposisjon mot kravet om å bli voksen, tror Liverød, som mener det er mulig for alle å komme tidsnok om en virkelig går inn for det.

-Hvis du virkelig, virkelig vil komme på tida, så får du det til. Det handler om prioriteringer, sier han.

De fleste mennesker liker ikke å komme for seint til avtaler, tror Diana DeLonzor som er forfatteren av boka «Aldri for sein igjen.»

- Selv om det er noen som får noe ut av å få endre til å vente på seg, vil de fleste mislike å være forsinka. Likevel forsetter punktlighet å være et nemesis, sier hun til BBC.

Selv sier hun at hun klarte å bli mer punktlig da hun innså at det hadde en verdi å være til å stole på.

- Å utvikle den siden av meg selv ble da snart viktig for meg, sier hun.

Personlighet?

Kan kanskje det å komme ofte for seint henge sammen med personlighetstypen din?

Et studie av psykologiprofessor Jeff Conte ved Dan Diego state University fra 2001 kan i alle fall tyde på det, skriver BBC.

Conte delte deltakerne i studiet inn i to typer: Type A ble klassifisert som ambisiøse og konkurransedrevne, mens type B var kreative, reflekterende og utforskende mennesker.

I studiet ble de bedt om å angi hvor lang tid de trodde det tok før det var gått et minutt, selvsagt uten klokker.

Gruppe A følte at et minutt hadde gått etter cirka 58 sekunder. Grupppe B følte at et minutt var gått først etter 77 sekunder.

- Trekk opp grenser

Uansett årsak, kan det å stadig måtte vente på en forsinket venn, kjæreste eller familiemedlem være en tålmodighetsprøve.

- Det er håp i å si fra om hva du ikke vil finne deg i, sier den amerikanske psykologen Lind Sapadin.

- I stedet for å bli sint og opprørt kan du ta et standpunkt og trekke opp grenser. Snakk om hva du vil gjøre neste gang den andre er forsinket. For eksempel kan du si til din kronisk forsinka venn at du vil gå inn på kinoen uten ham om han er mer enn ti minutter forsinket, råder hun.