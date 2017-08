Derfor refser Erna Frp-Sylvi

(Dagbladet): I en debatt på med KrF-leder Knut Arild Hareide mandag morgen på NRK sa innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp), at «Knut Arild Hareide sleiker imamer opp etter ryggen».

Det fikk Erna Solberg (H) til å rykke ut og ta avstand fra ordbruken til sin egen statsråd.

- Jeg reagerte sterkt på det. Dette er uttrykk vi ikke skal bruke mot hverandre i norsk politikk. Det har jeg også sagt til Sylvi. Dette er typiske angrep jeg opplever å få på sosiale medier etter besøk i en moské eller møter en imam. Det er et debattnivå vi bør holde oss unna, sier hun.

- Du har snakket med henne om ordbruken. Beklaget hun den?

- Hun har sagt at debatten ble opphetet, og er ikke fornøyd. Hun sier selv at dette kom fordi det var en opphetet debatt mellom to personer, og at hun sa ting hun ikke mente.

- Du har selv opplevd å bli angrepet med liknende uttrykk på sosiale medier. Hvordan opplever du da at en av dine statsråder bruker slike ord og uttrykk i en debatt mot lederen av et samarbeidsparti?

- Jeg mener at alle kan bli opphetet og kan si dumme ting i en debatt. Det har vi alle gjort. Vi har sagt ting vi ikke har tenkt grundig gjennom, som vi etterpå ikke synes var noe bra. I så måte har Sylvi vært ryddig som har sagt at dette ikke ble noen bra debatt, at dette ville hun egentlig ikke sagt. Hun la seg ganske fort flat, og sa at dette var egentlig ikke så lurt å si.

- Så du regner med at Listhaug unngår slik ordbruk i fortsettelsen?

- Jeg opplever egentlig at Sylvi når det gjelder personkarakteristikker er en ganske ryddig politiker som er opptatt av sak. Man kan være enig eller uenig, men hun bruker ikke personkarakteristikker av andre.

Hun vil imidlertid ikke kreve at Listhaug sier unnskyld - og KrF-leder Knut Arild Hareide sier også at han ikke forventer det.

- Jeg er nok ikke så opptatt av det, men vi bør unngå bruk av den type uttrykk framover. De hører ikke hjemme i en valgkamp, sier Solberg.

Sjeldent tydelig

Så tydelig har statsminister Erna Solberg (H) sjelden vært, men hun har også tidligere uttalt at Listhaug har ordlagt seg på måter hun selv ikke ville ha ordlagt seg.

For eksempel gjelder det da Listhaug omtalte flyktninger som ikke kunne forvente å bli båret på gullstol inn i Norge.

- Det er begreper Sylvi Listhaug har kommet med som jeg ikke er enig i, for eksempel hennes bruk av ordet gullstol, sa Erna Solberg til Dagbladet den gangen.

Og i november i fjor, da Listhaug hun kalte politiske motstandere for hylekor.

– Jeg ville ikke brukt hylekor mot folk som argumenterer mot meg. Jeg har jo stått i Sylvis situasjon. Jeg har selv vært minister for innvandringsområdet og fått veldig mye kjeft, sa Solberg da.

Intern frustrasjon

Utad har ikke Solberg vært mer tydelig enn det – før nå.

Internt skal hun ha vært tydeligere

I en uautorisert biografi om Listhaug som utkom denne uka, skriver BT-kommentator Mathias Fischer at Listhaugs stil har vært tema på Høyres gruppemøter på Stortinget, og at innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaugs strategi og retorikk er en kilde til misnøye i Høyre.

- Det er aldri bra at politikere snakker sånn til hverandre. Men vi har vært i regjering med Frp i fire år, og detter ikke av stolen av dette. De som var frustrert over Sylvis splittende retorikk før, er fortsatt det, sier en stortingsrepresentant fra Høyre til Dagbladet.

Problem for Erna

Statsviter Svein Erik Tuastad ved Universitetet i Stavanger tror Listhaugs ordbruk kan bli et regelrett problem for Erna Solberg (H) i valgkampen.

- Spetakkel innad er det verste som kan skje for borgerlig side. Dette er ikke noe Erna Solberg har bestilt. Velgerne liker ikke spetakkel og uro. Dette skaper mer usikkerhet om det borgerlige prosjektet. Jo mer de krangler, jo bedre er det for Støre, sier Svein Erik Tuastad fra Universitetet i Stavanger.

- Det er Erna som får svarteper når Sylvi markerer seg på den måten, sier Tuastad.

Etter det Dagbladet forstår, var den opprinnelige planen at Sylvi Listhaug skulle drive valgkamp hjemme i Møre og Romsdal i sommer. I stedet har «snakket om innvandring hver dag siden 3. juli», som en sentral kilde beskriver det overfor Dagbladet.

Det er det ikke alle som er like fornøyd med, heller ikke i Frp.

- Det er åpenbart at det er to fløyer i partiet. Sylvi er den tøffe og harde som snakker mye om innvandring. De som tilhører liberalistfløyen er ikke så glad for dette. På Møre er man ikke så opptatt av innvandring, man er mer opptatt av næringsliv og bedrifter. Det er ikke tvil om at vi har et velgerpotensial der, men måten hun driver retorikk på, henter ikke nye velgere, sier en Frp-kilde til Dagbladet.

Forsvarer Sylvi

Frp-leder Siv Jensen tar imidlertid Listhaug i forsvar etter ordvekslingen med Hareide.

- Sylvi har selv sagt at det ble litt temperert. Hun har sagt at hun burde moderert seg. Men det som er viktig er jo diskusjonen om hva dette grunnleggende sett handler om, og det er at det jo bare er Frp som har tatt avstand fra at imamer som går ut på den måten. Det burde flere gjøre. Det er kjernen i debatten, sier Jensen til Dagbladet.

- Men ordvalg er vel også viktig?

- Men nå har Sylvi selv gått ut og sagt at dette bli litt hett. Jeg synes det blir en avsporing å gjøre dette til en orddebatt. Vi må snakke om det saken dreier seg om, sier Jensen.

Listhaug har ikke beklaget uttalelsen, men sa onsdag at hun hadde uvanlig hissig i den opphetede debatten.

«Det var en opphetet debatt. Jeg ble også litt mer hissig enn vanlig. Jeg er forundret over at Hareide reagerer slik på sannheten at deres viktigste krav har vært hvor mye penger vi bruker på bistand, nemlig prosentmålet. Som Hareide har sagt til Dagbladet tidligere: "1 prosent til bistand er vårt mest ufravikelige krav."», skrev Listhaug i en epost til Dagbladet.