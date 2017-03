(Dagbladet): - Situasjonen er ikke bra, og jeg må komme meg ut.

Det sa en av de åtte kvinnene som tirsdag ble reddet ut av en luksusvilla i Atlanta-forstaden Sandy Springs. Ifølge CNN ble de åtte holdt der mot sin vilje, før en av dem ringte politiet .

- Huset er fullt av jenter, og hvis jeg går ut, dreper han meg, fortsatte kvinnen i nødtelefonen, tydelig skremt.

Mann arrestert

Personen hun siktet til, skal være en 33 år gammel mann som nå er arrestert.

Hør den dramatiske nødsamtalen i videoen øverst i saken.

33-åringen er siktet for menneskehandel, frihetsberøvelse og ulovlig besittelse av våpen. Myndighetene hevder han brukte den 631 kvadratmeter store eiendommen som en base for kriminelle handlinger.

Dette etter å ha kontaktet kvinner via SeekingArrangement.com, en nettside som tilbyr «gjensidig fordelaktige forhold».

- Han fikk meg også til ta plastisk kirurgi, sier den samme kvinnen som ringte politiet, ifølge NBC News.

Ber ofre melde seg

Kvinnen oppgir å ha vært i huset i en måned. Hun er, i likhet med resten av kvinnene, i aldersgruppen mellom 19 og 22 år.

Ifølge politiet skal de ha blitt tilbudt modelljobber, for så å bli tvunget til å jobbe på lokale strippeklubber.

FBI ber nå andre, mulige ofre om å melde seg.

Problemer i Atlanta

Kvinnene har på sin side blitt gjenforent med sine familier, eller ført til steder der de er sikre.

Kasey McClure, som leder den ideelle organisasjonen 4Sarah Inc, sier at det de ble utsatt for ikke er unikt i Atlanta-området.

Ifølge de føderale myndighetene i USA, er Georgia-hovedstaden et sentrum for seksuell utnyttelse og menneskehandel.

- Jentene tenker «Dette er et fint hus, jeg får mat, blir kjørt rundt og trenger ikke å betale regninger». Det virker glamorøst, sier McClure om hvordan den kriminelle bransen fungerer.