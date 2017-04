Det avkappede hodet til Marua (18) ble funnet i 2003. Nå fant gravemaskinkjører kvinnelik uten hode

(Dagbladet): For fire uker siden trodde gravemaskinkjøreren knapt hva han så i leirehaugen i skuffen på gravemaskinen i et skogsområde utenfor Malmö

To menneskearmer stakk ut av jordmassene.

Jobben med å grave ut hustomter i skogsområdet i Nordanå noen kilometer øst for Sør-Sveriges største by ble stanset i to uker.

Anleggsarbeideren hadde gravd fram et forholdsvis godt bevart menneskelik uten hode.

To ukers politiarbeid i det avsperrede tomteområdet ga ikke flere funn, verken av hodet eller noe annet som kunne fortelle hvem den døde var.

Politiet har holdt kortene tett til brystet, blant annet i påvente av DNA-resultater.

Forsvant før jul 2002

Ryktene gikk så sterkt om at det var en 52 år gammel sjubarnsfar som var funnet at politiet har gått ut og benektet at det er han.

Mannen ble kidnappet for et år siden.

Avisa Sydsvenska Dagbladet (krever innlogging) har gode kilder om det mystiske likfunnet, og kopler nå funnet med en 18 år gammel kvinne som forsvant sporløst for mer enn 14 år siden.

Skjønt sporløst: det avkappede hodet til Marua Ajouz ble funnet høsten 2003 i en skog i Hyby utenfor Malmö.

18-åringen forsvant ved juletider 2002, og hennes 21 år gammel ekskjæreste var i flere år mistenkt for drap og partering.

Ekskjæreste mistenkt

Også et par venner av ekskjæresten har vært mistenkt og etterforsket for å hjelpe til med å skjule kroppen og hodet, men politiet har ikke funnet beviser til å ta ut tiltale.

Patrik Nyqvist hos politiet vil foreløpig ikke være mer konkret enn at etterforskerne nå går gjennom savnet-meldinger og uløste krimgåter fra perioden.

Liket som ble funnet mandag 3. april ble pakket inn og båret bort i forholdsvis gjennomsiktig plast.

Kvinnelige trekk

Ifølge Sydsvenska Dagbladets observatører var liket så godt bevart at det var mulig å gjenkjenne kvinnelige trekk gjennom plasten.

Selv om nesten 14,5 år er lang tid, stemmer funnstedet med at liket ikke bør være gått helt i oppløsning.

Det ble funnet på noen meters dyp i leire, som blokkerer tilgang på oksygen og hindrer forråtnelse.

Hvordan kan noen grave ned et lik i flere meter dyp leire i et bebodd område uten at naboer eller forpasserende merker noe?

Tomtegravingen nå skjer i et område der det var arkeologiske utgravinger i perioden da den 18 år gamle kvinnen forsvant.

Arkeologene var nede på flere meters dyp, og hullene ble fylt igjen etterhvert som de var ferdige med å registrere eventuelle funn.

Mystisk bil

Fra den samme perioden har avisa registrert minst to henvendelser til politiet fra naboer som melder om mystisk nattetrafikk på arkeologenes vei ved til utgravingsfeltet. Politiet fikk blant annet beskrivelse - uten registreringsnummer - av en sort BMW som hadde kjørt seg fast i søla.

Likfunnet med gravemaskin 3. april ble gjort i leirmasser som var fylt igjen etter at arkeologene var ferdige med en lang og smal oldtidsgrav.