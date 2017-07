(Dagbladet): En noe spesiell kampanjevideo har gått sin seiersgang på internett denne uka. Videoen er ved første øyekast en samling av klipp hvor folk tryner, kolliderer med stolper og ramler ned trappa fordi de hele tiden ser ned på telefonen sin.

Det som likevel i starten virker som en morsom viral-video, blir til slutt en alvorlig påminnelse om faren ved å kjøre mens man vier oppmerksomhet til telefonen.

Budskapet er klart: Om du ikke klarer å gå mens du tekster, hvordan tror du da at du klarer å kjøre mens du gjør det?

Se videoen øverst i saken.

- En farlig myte

Kampanjen, «Safely Home», er i regi av myndighetene i den sørafrikanske provinsen Western Cape. De som står bak kampanjen med emneknaggen #itcanwait – det kan vente.

- Med utviklingen av mobiltelefoner har det også skjedd en rask økning i antall trafikkulykker som skjer på grunn av distraherte sjåfører, skriver myndighetene i Western Cape på sine nettsider.

- Multitasking er en farlig myte. Hjernene våre kan hoppe fram og tilbake mellom ulike oppgaver, men vi er ikke bygd slik at vi kan gjøre mer enn en ting samtidig. Det finnes ingen samtale eller tekstmelding som er så viktig at det er verdt et menneskeliv. Det kan vente, står det videre.

I en undersøkelse spurte de 46 000 mennesker, mesteparten barn mellom 14 og 18 år, om deres kunnskap rundt trafikkulykker. De beskriver resultatene som «fascinerende».

- Mer enn halvparten tror at mindre enn 250 mennesker blir drept hvert år på gatene i Western Cape (i fjor var tallet 1288). Men paradoksalt nok så kjente hele 49 prosent noen som hadde blitt drept i en trafikkulykke, skriver de.

Mange millioner visninger

I en pressemelding i dag, signert Donald Grant, minister for transport i Western Cape, skryter myndighetene over hvor vellykket kampanjen har vært så langt.

- Siden videoen ble postet for fire dager siden estimerer vi med at den har hatt 36 millioner visninger globalt. De fleste i Storbritannia. Den har også blitt vist i media verden over, heter det i uttalelsen.

I kommentarfeltet under videoen på Facebook-sida til kampanjen, kommer det fram at mange synes virkemidlene som blir tatt i bruk er for drøye. Overfor Dagbladet bekrefter en talsperson for provinsmyndighetene at samtlige av scenene er gjort med skuespillere, på tross av at bildene er så realistiske som de er.

Konseptet er utformet av reklamebyrået FCB, og det ble gjort flere tester før videoen ble publisert, kommer det fram i pressemeldingen.

- Den var nøye testet gjennom undersøkelser og fokusgrupper. Den ble nesten skrotet. Likevel jobbet FCB hard for å gjennomføre det, og da de la til den siste kollisjons-scenen, ble det klart at videoen hadde et stort potensial til å bli godt delt, heter det i uttalelsen.

Bare tillatt under visse omstendigheter

I Norge er det forbudt å taste og surfe på mobilen mens man kjører. Det er heller ikke tillatt om telefonen sitter fast i en holder.

Ifølge Statens vegvesen er det bare tillatt å starte og avslutte en samtale mens mobiltelefonen befinner seg i en holder, eller om den kan styres via håndfrie løsninger.

Trygg Trafikk skriver at forskning viser at selv lovlig bruk av mobilen tilsvarer kjøring med 0,8 i promille.

I fjor ble 135 personer drept i veitrafikkulykker. I 2015 ble 117 personer drept, viser tall fra SSB.

I en rapport fra Statens vegvesen kommer det fram at distraksjoner knyttet til bruk av mobiltelefon, radio eller annet utstyr er vurdert til å ha vært medvirkende faktorer i femten dødsulykker i fjor. Fire av disse hadde bruken av mobiltelefon som medvirkende faktor.

Ifølge rapporten kan distraksjon også ha vært en medvirkende faktor når det gjelder dødsulykker forårsaket av manglende informasjonsinnhenting, som gjaldt 20 dødsulykker i 2016.

«I perioden 2005–2016 er manglende informasjonsinnhenting medvirkende årsak til 504 ulykker, 24 % av ulykkene. I 436 av disse ulykkene vurderes manglende informasjonsinnhenting å være av stor eller avgjørende betydning for at ulykken skjedde», står det.

Verre tilstander over Atlanteren

En studie fra 2011, utført av Centers for Disease Control and Prevention, så på prosentandelen av distraherte sjåfører i USA, sammenliknet med sju europeiske land: Belgia, Frankrike, Tyskland, Nederland, Portugal, Spania og Storbritannia.

Der innrømmet en tredjedel amerikanske sjåfører at de hadde snakket eller sendt melding mens de kjørte, sammenliknet med femten prosent av sjåførene i Spania.

Ifølge det amerikanske transportdepartementet, National Highway Traffic Safety Administration, var bruk av mobiltelefon årsak til 442 dødsulykker på veiene i USA 2015.

Det er forbudt å snakke i håndholdt mobiltelefon bak rattet i femten stater og i District of Columbia. Å sende tekstmeldinger er forbudt i 47 stater og i District of Columbia.

I hvilket som helst øyeblikk på dagen bruker rundt 660 000 sjåfører mobiltelefon eller andre elektronisk utstyr mens de kjører i USA, ifølge The Federal Communications Commission. I 2015 høyest var bruken høyest blant dem mellom 16 og 24 år.