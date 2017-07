Det blir stadig færre arbeidsledige i Norge

(Hegnar.no): Nye tall fra Statistisk sentralbyrås arbeidskraftsundersøkelse (AKU) viser at det var 120.000 arbeidsledige i Norge i mai, justert for sesongvariasjoner. Dette utgjorde 4,3 prosent av arbeidsstyrken.

Ledigheten faller mer enn forventet

Ifølge DNB Markets var det ventet en ledighet på 4,5 prosent.

- AKU-ledigheten falt mer enn ventet, samtidig som den overraskende store oppgangen forrige måned ble revidert ned. AKU er en utvalgsundersøkelse og svinger en del på månedsbasis, slår Magne Østnor fast i en oppdatering fra DNB Markets.

Arbeidsmarkedet bedres

Både registrert ledighet og AKU gir inntrykk av at ledigheten har passert toppen og at arbeidsmarkedet bedres gradvis. Økonomene i DNB Markets tror ikke dagens tall endrer Norges Banks vurdering av arbeidsmarkedet. De forventer at ledigheten skal avta videre fremover.

SSB kunne også fortelle at ledigheten i april ble nedrevidert med 0,1 prosentpoeng til 4,5 prosent.

Markedsreaksjonene på torsdagens nyheter fra Statistisk sentralbyrå er små. Tallene førte kun til mindre utslag i valuta- og rentemarkedet

Andre land

Om vi ser på perioden februar til mai, så falt arbeidsledigheten i USA 0,4 prosentpoeng til 4,3 prosent. Ifølge SSB falt arbeidsledigheten i EU (sett under ett) 0,2 prosent til 7,8 prosent. I våre naboland Danmark og Sverige var nedgangen på henholdsvis 0,4 prosent og 0,1 prosent til 5,7 prosent og 6,7 prosent.

