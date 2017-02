Det ene Nav-kontoret sendte Jan (33) på et kurs de tror vil gi ham jobb. Det tror ikke det andre Nav-kontoret

Jan Gabriel Dreier (33) fikk i høst hovedomsorgen for barna sine på 2 og 13 år. Han ble anbefalt av Nav til å søke overgangsstønad, men fikk avslag.

Dreier er for tiden student på andre året ved et arbeidmarkedsopplæringskurs (AMO) for å bli helsefagarbeider. Dette i regi av Nav Trondheim, som også anbefalte ham studieløpet.

I et brev signert fra Nav Arbeid og ytelser i Skien, fikk Dreier beskjed om at utdanningen han går på, i regi av Nav Trondheim, blir vurdert som «ikke hensiktsmessig sett i forhold til at det er små muligheter på arbeidsmarkedet innen det yrket du har valgt å utdanne deg innen».

- Jeg sitter med barn, hus og regninger. Jeg vet kommunen er pliktig til å hjelpe, men jeg sitter uten noen hjelp. Jeg må slutte på skolen for å finne meg en jobb så ikke vi må flytte. Dette er tragisk, sier Dreier til Dagbladet.

- De samme regningene skal betales

Dreier mottar arbeidsavklaringspenger, men som hovedforsørger for sine to barn er han avhengig av overgangsstønad.

- I forhold til hvordan det var da jeg jobba og tjente penger, så er arbeidsavklaringspengene bare en brøkdel. Her skal fortsatt de samme regningene betales, vi skal leve, ha mat og klær. Det går ikke slik det er nå, sier han.

Planen og ønsket var å gjøre ferdig utdanningsløpet, og søke seg til sykepleien etterpå.

- Jeg har vært i praksis hos blant annet akuttmottaket ved sykehuset i Trondheim, og de som jobber der gjør en fantastisk jobb. Jeg ble litt revet med, og har lyst til å ha det som et mål, sier Dreier.

Nå ser han på det å slutte på skolen, som eneste mulighet, når økonomien ikke strekker til.

- Hvis det hadde vært meg alene, hadde det ikke vært så farlig. Jeg skulle funnet en måte å leve på. Men det merkes for barna. Det merkes på klær og det merkes på matpakkene de får om dagen. Det er ganske vondt å ha det sånn, når jeg vet at jeg gjør noe positivt for samfunnet. Jeg skal jo bidra innen helse, og det er ganske viktig.

Mangel på kommunikasjon

Etter gjentatte telefoner til saksbehandler i Skien, kom ikke Dreier videre i saken. Han var også i kontakt med NAV Trondheim, som kunne informere om at det var gode muligheter i yrket som helsefagarbeider.

Når Dagbladet tar tak i saken, kan Nav Sør-Trøndelag informere om at de fortsatt mener det er et hensiktsmessig utdanningsløp han går på, og at det vil være gode jobbmuligheter i etterkant av utdanningsløpet.

- Aktivitetsplanen er utarbeidet i forbindelse med at han mottar arbeidsavklaringspenger. Når han i etterkant har søkt om overgangsstønad, har det beklageligvis vært manglende kommunikasjon mellom veilederne internt i kontoret, og veilederen som behandlet overgangsstønaden har ikke hatt god nok oversikt over det lokale arbeidsmarkedet. Vi har nå endret innstillingen i saken om overgangsstønad, slik at det kommer tydelig fram at vi tenker det er gode jobbmuligheter for denne utdanningen, skriver Arve Winsnes, avdelingsdirektør i Nav Sør-Trøndelag i en e-post til Dagbladet.

Nav anbefaler nå Dreier å klage på vedtaket i saken, slik at saken kan vurderes på nytt. Han har klaget på vedtaket, men for hans del har saken tatt altfor lang tid og er fremdeles ikke avklart.

- Jeg har brukt opp alle muligheter til å låne penger av familie og venner, nå har jeg gjort det i fem måneder. Det er ikke noe annet alternativ enn at jeg eventuelt slutter på skolen, fordi jeg har ikke tid til å vente mer. Det går bare ikke, sier den frustrerte 33-åringen.

- Det hjelper ikke meg

Dreier er fortsatt skuffet etter Navs kommunikasjonssvikt, selv om de foreslår å behandle saken på nytt.

- Det hjelper ikke meg. Det hjelper meg ingenting. Det skulle ta maks tre måneder, nå har det snart gått seks. Jeg står fortsatt midt i mellom barken og veden i dette her. Det er barna mine og jeg som får kjenne dette på kroppen, sier han.

Til Dreiers reaksjon har Nav Sør-Trøndelag følgende kommentar:

«Vi beklager at dette har ført til forsinkelser og vil derfor prioritere behandlingen av Dreiers klage».

Dreier selv sier han hele tiden har visst om at dette var en feilbehandling, og synes noen burde reagert tidligere.

- Selvsagt er Nav Trondheim engasjert i utdanningen jeg tar, og de har støtta meg der hele tiden. Men de som faktisk har gjort vedtaket i Skien har jo ikke uttalt seg. Nå er det snart to uker siden jeg fikk det siste avslaget, og det burde vært en enkel sak å rette opp i, mener han.