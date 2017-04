- Det eneste som nå er sikkert, er at Tyrkia er et dypt splittet land

Folkeavstemningen har skapt både fest og protester over hele Tyrkia. Tyrkerne synes å være delt på midten, med 51,4 prosent ja til president Erdogan og mulige grunnlovsendringer. Det var mest motstand i byene.

I de tre største byene, Istanbul, Ankara og Izmir, stemte flertallet mot endring av grunnloven. I Istanbul har det vært store protester. I går kveld og i natt har folk hamret og slått på gryter og panner for å vise sin motstand, melder BBC.

Dypt polarisert

Valgresultatet er i tråd med meningsmålingene i forkant, og Tyrkia-ekspert Einar Wigen mener det meste gikk som forventet.

- Dette vil ikke få enorme konsekvenser, men er en videreføring av løypa som Erdogan har lagt år tilbake. Lokalvalget våren 2014 var langt viktigere, og var den store testen på Erdogans popularitet, sier Wigen.

Han viser til president Erdogan og hans enorme valgapparat og statlige medier og store arrangement, som til slutt endte opp med få prosent seier i folkeavstemningen, mens motstandere har blitt fengslet og fått langt snevrere muligheter til å ytre seg i forkant av avstemningen.

- Statlige busser har kjørt folk til valgarrangement, samt gitt goder til Erdogans kjernevelgere. 51,4 prosent seier er jo ikke et valgskred. Det illustrerer i stedet at Tyrkia er delt på midten. At landet er svært polarisert, sier Wigen.

Ingen økonomisk boom

Han er nå bekymret for den tyrkiske økonomien.

- Jeg har sett at noen sier at et ja fører til bedring i økonomien, men jeg tror ikke dette fører til noen økonomisk boom. Det er umulig å si hvor Tyrkia nå går, men jeg tror ikke det vil skje store endringer. Erdogan formaliserer nå makta som han allerede har tatt, sier Wigen.

Europarådet og leder Thorbjørn Jagland ber nå president Erdogan om å vektlegge at tyrkerne er svært uenige om hvor veien skal gå videre:

«Tyrkerne har stemt om grunnlovsendringer. Tatt det jevne resultatet i betraktning, bør det tyrkiske lederskapet nå velge sine neste steg med omhu. Det er svært viktig at de forsikrer seg om domstolenes uavhengighet, og at de følger menneskerettighetene. Europarådet, der Tyrkia er medlem, er klare for å hjelpe landet i denne prosessen», skriver Europarådet i en pressemelding.

Fare for uro

Førsteamanuensis Joakim Parslow mener det nå er fare for uro etter folkeavstemningen.

- Det er en reell fare for uro av mer folkelig art, sier Parslow, som har en doktorgrad i midtøstenstudier og har spesialisert seg på tyrkisk politikk, til NTB.

Hoved-opposisjonspartiet CHP nekter å akseptere en ja-seier og krever at 60 prosent av stemmene skal bli talt om igjen.

- De vil nok prøve resultatet rettslig, men utfallet er gitt, sier Parslow til NTB.

RIP, Tyrkia

Hvor går Tyrkia nå? «Det moderne Tyrkia (1921 - 2017) er avgått med døden. RIP Turkey (Hvil i fred, journ.anm)», skriver Steven A. Cook, forsker og forfatter, i .

Cook viser til at president Erdogan gjennom år har forsøkt å få mer makt til å gjøre som han vil, men at han først nå har klart det, og at det som nå er klart, er at manges håp om at Tyrkia sakte, men sikkert ville bevege seg mot demokrati, nå har fått siste spiker i kista: Erdogans nye Tyrkia stenger den muligheten, avslutter Cook.