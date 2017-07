- Det er en skam. Norge trenger et moralsk kompass

I ettermiddag norsk tid kom beskjeden man visste ville komme. Knappe tre uker etter at det ble kjent for omverdenen at fredsprisvinner Liu Xiaobo var diagnostisert med uhelbredelig leverkreft, døde den 61 år gamle kinesiske dissidenten på sykehuset i Shenyang, nordøst i Kina.

- Dette er i sannhet hjerteskjærende nyheter, sier den kinesiske dissidenten Yang Jianli til Dagbladet.

Som mangeårig venn var Yang i kontakt med familien på sykehuset inntil det siste.

- Helt siden vi fikk vite at han var syk, har vi gjort alt vi kunne. Vi har jobbet sammen med menneskerettighetsorganisasjoner og andre lands regjeringer for at han skulle få dra fra Kina, for at han skulle få den beste medisinske behandlingen - og enda viktigere - for at Liu Xiaobo skulle få dø som en fri mann. Vi ga alt vi hadde, men det var ikke nok, sier en tydelig nedslått Yang til Dagbladet.

Ble værende

I likhet med Liu, deltok også Yang i demokratibevegelsen som endte i massakren på Den himmelske freds plass i Beijing i 1989. Før studentopprøret, som ble til i et blodbad da myndighetene satte inn stridsvogner og det militæret, var Yang et lojalt medlem av Kommunistpartiet og på vei opp i et system han trodde på.

Siden har han - i motsetning til Liu Xiaobo - levd i eksil i USA. Det var enveisbilletten han og mange andre profilerte dissidenter benyttet seg av da kinesiske myndigheter drev klappjakt på dem som hadde stått bak demokratibevegelsen.

Liu Xiaobo derimot ble værende og fortsatte kampen for ytringsfrihet og politiske reformer. Det kostet ham fire fengselsdommer og endte til slutt med at han døde før han fikk sonet ferdig den siste dommen.

Den fikk han i 2009 for sin medvirkning til Charter 08, et opprop om politiske reformer i Kina. Liu hadde bidratt med å skaffe noen og 70 av i alt 300 underskrifter, samt vært med på å redigere teksten. For dette ble han dømt til 11 års fengsel for undergravende virksomhet.

En skam

- Det er en skam. Skammen ligger hovedsakelig på Kina som ikke ville la en mann som Liu få dø med verdighet, som en fri mann som kunne få oppleve sine siste stunder sammen med kona og familien uten overvåkning, sier Yang, som strever med å holde tårene tilbake.

- Nå er vi enda mer oppsatt på å bære hans fane videre og jobbe enda hardere for å gjøre Kina mer demokratisk og humant. Dette var Lius drøm, at folk i Kina skulle få oppleve frihet. Selv fikk han ikke oppleve det.

Selv om Yang i løpet av sine to tiår i USA har gjort det skarpt innen akademia med to doktorgrader, henholdsvis i økonomi ved prestisjefylte Harvard og i matematikk ved Berkeley, skulle også han få oppleve de kinesiske fengselsmurene fra innsiden. Det skjedde i 2002 da han forsøkte å returnere til Kina på falskt pass.

Først fem år senere, etter hardt press fra USA, ble han løslatt. Nå mener Yang det er viktigere enn noensinne at flere land går sammen om å legge press på Kina.

Norge trenger moralsk pass

På spørsmål om hva han mener om at Norge ikke var blant landene som tok til orde for at en døende Liu Xiaobo burde bli løslatt og få dra fra Kina, sier Yang.

- Det er en skam. Norge trenger et moralsk pass. Når du har med et moralsk korrupt regime som Kina å gjøre, da trenger du å stå støtt moralsk selv også. Altfor mange land ser bare en annen vei når det kommer til menneskerettighetsspørsmål, sier Yang, og fortsetter:

- Det er så mye snakk om at andre land må involvere seg med Kina når det gjelder handel, økonomi og klimaspørsmål. Men husk at Liu Xiaobos død er en annen side ved dette regimet. Og når Kina truer med sanksjoner hvis de blir utsatt for press: Det er en bløff! Sannheten er at Kina trenger handelen og det internasjonale samfunnet like mye, sier den kinesiske dissidenten Yang Jianli til Dagbladet.