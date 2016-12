- Det er en sopp, sa familiefaren. Politiet ble ikke overbevist

(Dagbladet): Julen er tiden for det glade budskap.

Likevel satte ikke alle pris på førjulshumoren til en 43-årig familiefar i Blackpool. Mandag fikk han politiet på døra, ifølge Blackpool Gazette.

Oppdraget? Å få huseieren til å ta ned julelysene han hadde brukt til å skrive ordene «bellend» og «c*nt» på egen husvegg, samt tegne et mannlig kjønnsorgan,

- Hvorfor kan du ikke ha «Merry Christmas» på veggen som alle andre, sa den ene politibetjenten under konfrontasjonen med mannen.

- Det er jo jul

På tross av trusler om å slå inn døra og arrestasjon, klarte ikke politiet å få ham til å etterfølge påbudet. Dermed besluttet de å arrestere huseieren.

Dette på tross av at han selv hevdet at den penisaktige tegningen var «en sopp».

- Det er jo jul, sa familiefaren oppgitt da han skjønte at det bar i arresten.

Til Dagbladet oppgir engelskmannen at hele greia var en spøk, og at selv om lysene nå er skrudd av, har han ingen planer om å gi seg.

- Jeg kommer til å gjøre det samme neste år også, skriver den pågrepne i en melding.

Delte meninger i nabolaget

Hvis mannen følger opp lovnaden, kan han vente seg støtte fra deler av nabolaget.

Blackpool Gazette har snakket med beboerne der, og flere ser humoristisk på 43-åringens installasjon.

- Vi burde lage et spleiselag. Boten hans er på 90 pund, og hvis alle som føler seg støtt legger ut 10 pund, mens resten spytter inn ett, så hadde vi betalt boten på null tid, sier Nigel James Proffitt.

Ric Hulme, en annen nabo, omtaler påfunnet som «kreativt», ifølge avisa.

Ikke alle er like positive. James Madden er en av dem.

- Dette er uakseptabelt. Barn som går forbi huset, og ser dette, synes at dette er greit. Det er det ikke.

Politiet truer med strengere straff

Politiet ser heller ikke ut til å ta humoren.

En talsmann for deres avdeling i Lancashire oppsummerer hendelsen på følgende måte, ifølge Metro:

- På tross av gjentatte forsøk, ble ikke lysene tatt ned. Den 43 år gamle mannen fra Blackpool ble arrestert under mistanke for å ha begått sivil ulydighet, og er tilsendt en bot for overtrampet.

Politiet understreker også at straffen kan skjerpes om ikke lysene blir tatt ned.