- Det er et stort volum varer som har gått tapt. Alt som finnes i frysedisken

(Dagbladet): I går blusset brannen i Asko-lageret i Vestby i Akershus opp. Brannen medførte stor røykutvikling og beboere i området ble bedt om å evakuere.

I dag fortsetter slokningsarbeidet.

Innsatsleder på stedet, Rune Larsen, som også er brannsjef i Mossregionen, forteller at det fremdeles brenner i deler av bygget - på steder brannvesenet ikke kommer til, som følge av rasfare.

- Vi slokker det som det som tidligere har vært matvarer. Samtidig har vi satt inn maskiner som river unna bygningsdeler, sier han, og forteller at ni personer fra brannvesenet nå jobber på stedet.

- Fortsatt røykpåvirkning

Innsatslederen oppfordrer alle som bor i en radius på 400 meter fra det enorme lagerbygget om å ikke komme hjem i natt.

- Hvorfor kommer dere med denne anbefalingen?

- Det er fordi det vil være røykpåvirkning så lenge det brenner i varene, sier Larsen.

Han anslår at det er en bygningsmasse på 10 000 kvadratmeter som er blitt skadet i brannen.

- Stort volum tapt

Direktør for næringspolitikk og myndighetskontakt i NorgesGruppen, Bård Gultvedt, beskriver situasjonen onsdag formiddag som «betydelig roligere».

- Det er kontroll på situasjonen, og det jobbes nå med å rive deler av fryselageret slik at man kommer ordentlig til der, sier Guldtvedt til Dagbladet.

Nøyaktig hvor mange varer som har gått tapt vil Asko først få oversikt over etter påske, opplyser Guldtvedt.

Han forteller at alle disse frysevarene har blitt totalskadd i brannen.

- Det er et stort volum som er gått tapt. Det er snakk om alt fra frossenbrød, til frossent kjøtt til frosne grønnsaker - alt som finnes i frysedisken. Men vi har andre lagre i landet med denne typen varer, og jobber nå med å få oversendt dette til kundene våre, sier Guldtvedt.

Setter inn ekstra transport

Asko leverer både til dagligvarebutikker og til restaurantbransjen. I en pressemelding skriver selskapet at allerede onsdag formiddag vil de første kundene få levert varer fra regionslageret i Vestby.

- Det Asko ikke klarer å levere onsdag, vil vi etter avtale med våre kunder levere skjærtorsdag og langfredag, heter det i pressemeldinga.

Asko skriver også at de får ekstra transportkapasitet fra andre Asko-selskaper, noe som gjør at det skal være mulig å levere tilnærmet som normalt i løpet av få dager.

- Vi jobber for at kundene i liten grad skal bli negativt berørt av brannen, men det kan oppstå visse forsinkelser, særlig av frosne varer, sier administrerende direktør i Asko, Tore Bekken.

Ammoniakkutslipp

Guldtvedt viser til brannvesenet vedrørende spørsmål om årsak til brannen og hvordan den kunne blusse opp igjen i går etter at den først startet fredag.

- Heldigvis er det ingen personskader. Det er det viktigste, sier han.

I går uttalte brannvesenet at det oppstod en ammoniakklekkasje forbindelse med brannen. Dette avviser Asko at var tilfellet. I pressemeldinga skriver selskapet:

«Det er ikke meldt om personskader og det har ikke vært ammoniakklekkasje slik enkelte medier har rapportert om».

Denne konklusjonen deles imidlertid ikke av brannmannskapets innsatsleder Larsen.

- Vi hadde et ammoniakkutslipp i går fra et rør som gikk til fryserommet. På grunn av varmepåvirkning og trykk måtte vi slippe ut gassen, men det var en begrenset mengde, sier Larsen.

Han understreker at denne faren nå er helt over.

- Liten risiko

- All røyk er i utgangspunktet farlig, og ammoniakk intet bedre, men lekkasjen varte bare en halvtimes tid i går, da vi fikk ut trykket i dette ene røret, forklarer han.

Han forteller at der fortsatt uklart hva som forårsaket brannen, som først startet fredag ettermiddag, for så å blusse voldsomt opp igjen i går.

Gårsdagens oppblussing mener Larsen var et resultat av at det da fortsatt var enkelte småbranner i bygget, men at disse befant seg i områder brannvesenet ikke kunne ta seg inn til, som følge av rasfare.

- Betyr det at det potensielt kan blusse opp igjen enda en gang nå, ettersom det fortsatt er områder dere anser som farlige å ta seg inn til?

- Risikoen er adskillig mindre, fordi nå har vi satt inn maskiner som river ned deler av bygningsmassen, svarer Larsen.

Solcellepanel på taket

Teknisk Ukeblad skriver at lageret er Norges største fryseboks, som får strøm fra solceller på de dagene sola steker som verst.

2588 solcellepaneler over 13 000 kvadratmeter ble montert på lageret i mai ifjor, ifølge magasinet.

Disse solcellepanelene har gjort brannslokkinga krevende, forteller innsatsleder på stedet, Roger Larsen.

- Solcellepanelet på taket produserer både strøm og spenning, og selv om det ble slått av tidlig fortsatte panelet å produsere strøm, som medførte at vi ikke kunne sende folk opp på taket av bygget, sier han til Dagbladet.