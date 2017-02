- Det er spektakulært det de har gjort

Snart to uker er gått siden det ble kjent at Kim Jong-nam (45), den utstøtte halvbroren til Nord-Koreas diktator Kim Jong-un, ble giftdrept av to kvinner på flyplassen i Kuala Lumpur, Malaysia.

I løpet av den tiden har malaysiske politietterforskere jobbet på spreng for å oppklare det oppsiktsvekkende drapet. Spesielt vanskelig har det neppe vært, vil enkelte hevde, ettersom gjerningspersonene har lagt igjen en sti av beviser som peker direkte mot Pyongyang.

Overfallet på Kim ble utført på mandag morgen, foran alle overvåkningskameraene man vet finnes på en travel flyplassterminal. Det gikk tre døgn så var begge de antatte overfallskvinnene, Doan Thi Huong (29) og Siti Aisyah (25) pågrepet. Og snart kom en stadig voksende liste over mistenkte og identifiserte nordkoreanere som var observert på flyplassen i timene før attentatet.

Med vilje

Nå som malaysisk politi har fastslått at det var nervegiften VX som ble benyttet, virker det enda mer utenkelig at det er noen andre enn det nordkoreanske regimet som står bak.

Kristian Gustafson , forsker og etterretningsekspert ved Brunel Centre of Intelligence i London, mener nordkoreanerne med vilje har etterlatt synlige spor.

- De har gjennomført drapet på en så dramatisk og høyprofilert måte for å vise at de er ekstreme, og det er ment som en avskrekker mot andre som kunne tenkes å utfordre regimet, sier Gustafson til Dagbladet.

VX betegnes som ett av de giftigste stoffene som noen gang er framstilt og er klassifisert som et kjemisk våpen og et masseødeleggelsesvåpen. Det oppsiktsvekkende er at ikke nordkoreanerne er i besittelse av det, men at de faktisk er villig til å bruke det, mener Gustafson.

- Det faktum at de har brukt nervegift endrer alt. For det første er det spektakulært det de har gjort. For det andre så viser det at Nord-Korea ønsker å bli sett på som hinsides alt som regnes som akseptabelt.

Han mener det mest sannsynlige er at nordkoreanerne har produsert stoffet selv siden det er relativt enkelt å fremstille.

Kvinnene latt i stikken

Det er også et annet moment ved drapssaken som gjør den ekstraordinær, mener Gustafson.

- Det er interessant at de har rekruttert noen som ikke er nordkoreanere, sier han, og sikter til den vietnamesiske og malaysiske kvinnen, som nå er arrestert.

- Visste de hva de var med på? Åpenbart skjønte de at var blandet inn i noe, men visste de hva? spør etterretningseksperten.

Han mener alt tyder på at kvinnene ble rekruttert fordi de var noen nordkoreanerne lett kunne la i stikken så snart attentatet var gjennomført. Fire av de ettersøkte med nordkoreansk statsborgerskap er allerede tilbake i Pyongyang.

En etterretningsstat

Men hva sier så det spektakulære drapet på diktatorens halvbror om Nord-Koreas etterretning?

- Nord-Korea er verdens største produsent av falske 100-dollarsedler. De driver også med storstilte hackingforsøk av utenlandske banker for å få gjennom falske transaksjoner i hundremillionersklassen. Det er på mange måter en etterretningsstat, der en stor andel av dem som jobber der er involvert i å sikre statens eksistens. Deres hovedanliggende er å stjele, forfalske - og åpenbart hevne enhver som kunne tenkes å utgjøre en trussel mot regimet, sier Kristian Gustafson til Dagbladet.