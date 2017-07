(Dagbladet): Tidligere i dag meldte New York Times at Sean Spicer, pressetalsperson for Det hvite hus, hadde gått av.

Dette etter en angivelig uenighet knyttet til Anthony Scaramucci, den nyutnevnte kommunikasjonssjefen for Det hvite hus.

Benektet konflikt

Under dagens presentasjon av sistnevnte var ikke Spicer tilstede. Scaramucci avviste heller ikke at han selv var årsaken til pressetalspersonens avgang.

- Jeg er en forretningsperson, og innen forretninger er det alltid rotasjon av personell. Jeg hadde elsket å ha Sean her, men han mente at det var bedre å forlate posisjonen sin, og for meg sier det mye om han som person, sa den 53 år gamle amerikaneren under pressekonferansen.

Der la han vekt på Spicers egenskaper som en lagspiller, og avviste at det fantes noen konflikt mellom han selv og den tidligere pressetalsmannen for Det hvite hus.

- Det finnes ingen gnisninger mellom meg og Sean. Jeg har stor respekt for ham, understreket Scaramucci

Blir erstattet av Sanders

Ifølge Scaramucci ønsket Spicer å gi den nye kommunikasjonssjefen blanke ark å jobbe med. Det skiller seg sterkt fra hva kilder har sagt til New York Times.

De hevdet at Spicer hadde omtalt ansettelsen av den erfarne Trump-rådgiveren som «en stor feil». Sean Spicer har ikke selv verifisert disse opplysningene.

Under dagens pressekonferanse ble det klart at Spicer kommer til å erstattes av Sarah Huckabee Sanders (34). Hun har vært Spicers nestkommanderende, og kommer til å gå inn i rollen fra og med i dag.

Det innebærer at hun får Scaramucci som sjef.

Rutinert rådgiver og finansmann

53-åringen er en rutinert pengeinnsamler innen politikken, men har siden mai ifjor figurert som en nær rådgiver til Donald Trump. Før den tid gjorde mannen med kallenavnet «The Mooch» (snylteren) det stort som finansmann, ifølge BBC.

I 2005 startet han SkyBridge Capital - et investeringsfirma som oppgir å administere verdier tilsvarende over 90 milliarder kroner.

Han har også figurert som vert for talkshowet Wall Street Week, og har vært godt plantet på republikansk side politisk.

Dette som en støttespiller for Mitt Romney i 2012, samt som en tydelig forsvarer av Donald Trump - ihvertfall i løpet av den siste tiden.

- Russerne har ingen som helst makt over Donald Trump, understreket Scaramucci overfor Dagbladet tilbake i januar.