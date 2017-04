(Dagbladet): Den russiske avisa Novaja Gazeta beskriver i en større artikkel hvordan Tsjetsjenia har iverksatt en kampanje rettet mot delrepublikkens homofile. Over hundre menn skal være arrestert, tre drept, skriver The Guardian.

- Dette er en veldig alvorlig situasjon. Det foregår en jakt på homofile i Tsjetsjenia, og de arrestertes skjebne er usikker. Det er ekstremt skremmende, sier Ingvild Endestad, leder for FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, til Dagbladet.

- Troverdig

Novaja Gazetas artikkel er forfattet av en journalist som anses for å være en ekspert på Tsjetsjenia. Endestad anser påstandene for å være troverdige.

- Vi har fått bekreftet opplysningene av våre kontakter i området, sier hun.

Også Russland-lederen for den ideelle organisasjonen International Crisis Group, Jekaterina Sokiranskaja, sier hun de siste ti dagene har mottatt informasjon om hendelsene. Blant mennene som skal være arrestert, fins en frisør i tillegg til kjente personer fra kulturlivet og det religiøse miljøet, ifølge CNN.

Tsjetsjenia, som 1994-2002 gjennomgikk to svært ødeleggende borgerkriger, styres med jernhånd av Moskva-støttede Ramzan Kadyrov. Hans talsmann Alvi Karimov avviser Novaja Gazetas artikkel som «løgner og feilinformasjon», og sier det ikke fins homofile i republikken.

« Vi samarbeider med andre menneskerettighetsorganisasjoner for å få LHBT-personer ut og i trygghet. » Ingvild Endestad, leder for FRI

- Man kan ikke arrestere og straffeforfølge folk som rett og slett ikke eksisterer, sier Karimov til nyhetsbyrået Interfax.

- Tsjetsjenia er fra før dårlige på menneskerettigheter, og homofile er fritt vilt når myndighetene attpåtil hevder at de ikke finnes, sier Endestad.

Støtter æresdrap

President Kadyrov har bl.a. uttrykt støtte til æresdrap, ønsker å påby kvinner å bære hijab på offentlig sted, men vil også holde offentlige avstraffelser for personer fra den islamistiske undergrunnsbevegelsen.

Det tsjetsjenske samfunnet er svært konservativt, og mange familier føler skam over å ha et homofilt medlem. Derfor vil presset på myndighetene for å få klarhet i hva som har skjedd med de arresterte, være lite. Novaja Gazeta skriver til og med at noen av de arresterte er blitt overlevert til familien, for å bli æresdrept.

Endestad sier at FRI nå vil utøve press mot norske myndigheter for at tsjetsjenske homofile skal få asyl.

- Vi samarbeider med andre menneskerettighetsorganisasjoner for å få LHBT-personer ut og i trygghet, sier hun.

En LHBT-organisasjon i St. Petersburg har nå opprettet en telefonnummer tsjetsjenske homofile kan ringe for å bli evakuert.

Homofili er et kontroversielt tema i Russland for øvrig. I 2013 innførte myndighetene en lov som forbyr «propaganda for homofili blant mindreårige», like fullt har mange storbyer et stort homsemiljø.