Det første av mange gigantiske isfjell passerer den lille byen. Det er et dårlig tegn

(Dagbladet): Det er et spektakulært syn man i disse dager kan være vitne til i den lille byen Ferryland på øya Newfoundland øst i Canada.

Byen, som har litt i overkant av 450 innbyggere, ble et yndet reisemål for både turister og fastboende i nærområdet da et gigantisk isfjell la seg til ro rett utenfor.

- Nær land

Ordføreren i Ferryland, Adrian Kavanagh, sier til The Canadian Press at det mest sannsynlig er det største isfjellet han har sett i løpet av sin tid.

- Det er så nær land, og det er så stort at folk strømmer til for å ta bilde av det, sier han.

Og det mangler ikke på bilder. På sosiale medier florerer det av spektakulære fotografier, og nyhetsbyrået omtaler blant annet ett hvor et helikopter har landet på den massive flytende isøya.

Byen har seter på første rad til showet som utspiller seg i det som blir kalt «Isfjellveien». Her passerer flere store isfjell hvert eneste år, men i år kan det virke som om aktiviteten blir ekstra hektisk. Ordføreren forteller at det er flere store isfjell på vei.

- På en klar dag kan man se så mange som seks andre isfjell i det fjerne, sier han.

Mindre havis

I løpet av forrige sesong, som strekker seg fra våren til september, passerte litt i underkant av 700 isfjell.

Så langt i år har allerede 600 isfjell løsnet og begynt på ferden sørover. The Independent skriver at forskerne tror det høye antallet er en konsekvens av sterke vinder og global oppvarming.

Også rundt Antarktis er havisen langt mindre enn den pleier å være på denne tiden av året.

Mandag 13. februar var det ifølge USAs offisielle polarsenter (NSIDC) 2287 millioner kvadratkilometer havis rundt kontinentet. Den forrige bunnrekorden ble satt i 1997. Da var det målt et areal på 2290 millioner kvadratkilometer.

Samlet er det omtrent to millioner kvadratkilometer mindre havis på jorden i år enn gjennomsnittet var i perioden 1981-2010.

- Urovekkende

Også på Grønland er det endringer underveis i isforholdene, og Dagbladet skrev så sent som i går om en stor sprekk som er oppdaget i en av de største isbreene; Petermannbreen.

Både i 2010 og 2012 løsnet det enorme isflak fra den flytende Petermann-breen, og det er dette man frykter at den nye sprekken også vil kunne bidra til, skriver The Washingston Post.

Urovekkende er det også, ifølge artikkelen, at den nye sprekken ikke ligger langt fra en annen sprekk, som blir beskrevet som enda bredere og lengre.

Frykten er at de to sprekkene skal krysse hverandre. Det kan føre til at en enorm del av breen løsner.

Dersom sprekken utvikler seg og isbredelen løsner, vil flaket trolig få en størrelse på mellom 130 og 180 kvadratkilometer, ifølge Jason Box, professor ved Forskningsinstituttet i København.

- Overraskende

Isbreforsker Geir Moholdt ved Norsk polarinstitutt sier Petermann-breen fikk stor oppmerksomhet i 2010 og 2012 da to store isfjell kalvet av.

- Det er overraskende at det nå er oppdaget en stor sprekk nokså langt fra kalvingsfronten. Dette kan bety kalving av et nytt isfjell om en viss tid, kanskje i løpet av et år, sier Moholdt.

Petermann-breen har en isbrem, ei tunge som går ut i fjorden.

- Hvis isbremmen forsvinner, øker det risikoen for at breis på land havner ut i sjøen, at mer is strømmer ut i havet. Det er selvfølgelig ikke dramatisk i seg selv at en isbre kalver, men en slik serie vi har sett fra Petermann-breen de siste åra, kan være et tegn på at det skyldes klimaendringer, at vi har fått et varmere klima, sier Moholdt.