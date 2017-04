Krigen i Syria har nå pågått i over seks år, og innbyggerne føler seg hjelpeløse og forlatt av verden. På grunn av den farlige situasjonen i landet, har få journalister og fotografer vært til stede for å dokumentere de mange overgrepene og menneskerettighetsbruddene som nærmest skjer daglig i det krigsherjede landet.

Nå forteller AFP-fotografene Omar Haj Kadour og Mohamed Al-Bakour om sine voldsomme møter med mennesker som gispet etter pusten for å overleve i Khan Sheikhun i går.

Kaos og fortvilelse

- Det første som slår deg, er lukta, er de to fotografenes umiddelbare oppsummering, som nå er lagt ut på nyhetsbyrået AFPs blogg.

En hel verden har latt seg sjokkere over bildene og videoene. Over 70 personer meldes drept, inkludert minst elleve barn. Mer enn 500 personer er skadd.

I dag var FNs sikkerhetsråd i krisesamtaler etter påstandene om at et kjemisk angrep fant sted i syriske Khan Sheikhoun, sør for Idlib i går.

Stygg lukt

Det var i går tidlig at meldingene kom, og de to fotografene rev med seg kameraene og dro til sykehusene i området.

- Da jeg ankom sykehuset, hang en stygg lukt over området. Jeg kan ikke helt fortelle hvilken. Barn ligger på sengene og medisinsk personale jobber febrilsk for å redde dem, forteller Mohamed Al-Bakour.

Han drar til sitt lokale sykehus i Maaret al-Numan, rundt 15 kilometer fra Khan Sheikhun, hvor det antatte kjemiske angrepet fant sted.

- Forferdelige overgrep

Oksygenmasker blir lagt på barnas ansikter.

- Det er kaos. Barna gråter, leger roper ordre. Jeg bestemmer meg for å fokusere på barna. For å formidle hvilke forferdelige overgrep dette er, fortsetter Al-Bakour.

Kollegaen Omar Haj Kadour bor i en by som er 75 kilometer unna Khan Sheikoun. Han setter seg i bilen så fort han hører ryktene om et kjemisk angrep.

- Lukta er det første som slår meg idet jeg går inn på sykehuset. Det er en rar lukt, jeg klarer ikke å forklare hvilken, sier Kadour.

Han begynner å ta bilde av en mann som kommer bærende inn med en jente. Leger forsøker å vekke henne til live, men det går ikke. Den lille, spede jenta er død. Han fortsetter å ta bilder, mens faren til jenta, som er et sted mellom fire og seks år, fortviler.

Vil vise verden

Begge fotografene møtte mange barn som mistet livet i går formiddag. De forteller nøktern om møtene.

- Barna foran meg dør og de skjelver - av frykt, av mangel på oksygen, av effektene fra kjemikaliene. Jeg føler meg hjelpeløs. Det er ikke noe jeg kan gjøre for dem, sier Al-Bakour.

Han tenker på broren sin. Han har en to år gammel gutt.

- Hva hvis han kom på et av bordene foran meg? Jeg sier til meg sjøl at jeg må slutte å tenke på sånne ting, for hvis jeg gjør det, vil jeg ikke klare å gjøre jobben min. Min jobb er å ta bilder. Å dekke dette angrepet. Å vise denne fryktelige forbrytelsen til verden.