Det gikk 3,5t fra mor ringte AMK til hun og dattera kom seg til sykehus

(Dagbladet): I et innlegg delt på Facebook tirsdag kveld kommer Kathrine Jakobsen fra Alta med en tydelig beskjed til helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Hun beskriver de dramatiske timene fra da barnet hennes på tre og en halv måned først begynte å puste tungt, og til de kom seg på sykehus. Innlegget starter med teksten «Kjære helseminister Bent Høie» og avsluttes med «Ja til sykehus i Alta».

Onsdag ettermiddag er innlegget delt over 4 000 ganger på Facebook.

Hele innlegget kan du lese nederst i artikkelen.

Fredag kveld var familien på sju på besøk hos bestemor og bestefar som bor i Korsfjord, ei lita bygd i Alta kommune. Seks mil og en ferjetur på 12 minutter unna Alta by, hvor familien bor.

Det som skulle være en hyggelig fredagskveld i godt lag, med familie og venner samlet, endte brått opp med å bli dramatisk og kaotisk. Mor og fars verste mareritt hendte, da tre og en halv måneder gamle Mina begynte å puste tungt.

- Hun sov ingenting, var urolig og litt utilpass. Siden vi var på en ny plass, tenkte jeg kanskje at det var årsaken. Men så virka det som hun ble andpusten. Hun ble roligere når jeg la hun til brystet, så jeg prøvde å legge hun i vogna, men hun våkna hele tiden. Til slutt virka det som det stoppa litt, forteller Jakobsen til Dagbladet.

Tankene i hodet begynte å snurre med en gang. Siste ferje var gått, og lille Mina på 3,5 måneder hadde problemer med å puste.

Grusomme timer

Helga før denne hendelsen hadde storesøstera til Mina, på snart to år, vært syk med lungebetennelse, men med medisin ble hun bedre allerede på tirsdagen.

- Jeg tenkte kanskje at frisk luft ville hjelpe, fordi det hjalp for storesøster da hun var syk. Men det hjalp ikke. Vi prøvde damp også, sier moren.

Når hun skjønner alvoret, ringer de 113. Klokken er 22.30 fredag kveld.

AMK svarer. Hun blir satt over til legevakten i Alta, men han skjønner ikke alvoret.

- Jeg forklarte at dette ikke var mitt første barn, men nummer fem. Jeg måtte få fram at dette ikke bare var noe hysterisk av en førstegangsmor. Jeg forklarte at jeg hadde hatt syke barn før, men ikke slik, sier Jakobsen.

AMK bryter inn i samtalen. Sea King-helikoper rekvireres, men på grunn av bare 500 meter sikt, kunne det ikke lette.

- Andre alternativ var å kaste seg i bilen å kjøre til ferja. Mannskapet var på båten, så det kunne gå kjapt. For så å kjøre til Alta for å ta ambulansefly til Tromsø eller Hammerfest, forklarer hun.

Ambulanseflyene kunne heller ikke fly på grunn av den dårlige sikten.

- Ambulansebåten var siste alternativ, fordi det tar én time med den fra Korsfjord til Hammerfest. Vi fikk beskjed om at den var i beredskap og kunne komme.

Båten måtte først vente 20 minutter på en lege som skulle være med, mens moren og barnet stod og venta. Ambulansebåten kom rundt klokka 00.40.

- Om bord i båten fikk de undersøkt henne og fikk kontroll. Etter én time ankom vi Hammerfest, hvor ambulansen stod og venta, sier Jakobsen.

«Lillesøster og mamman ankommer sykehuset kl 02.00, 3,5 timer etter at mamman ringte AMK. 3,5 timer, 3,5 TIMER!!!», skriver hun i Facebook-innlegget.

Bedre nå

Det viste seg at lille Mina hadde fått RS-virusinfeksjon. En infeksjon som ifølge Folkehelseinstituttet er en hyppig årsak til nedre luftveisinfeksjoner (bronkiolitt og pneumoni) hos spedbarn og små barn.

- Viruset angriper hardt og når en topp mellom dag tre og fem, så når vi kom hit ble hun bare verre, og lørdag-søndag nådde det sin topp, sier moren, som fremdeles er på sykehuset i Hammerfest onsdag.

Mina har nå blitt mye bedre og holder luftveien seg åpen, får familien kanskje reise hjem i slutten av kommende helg. Jakobsen legger til at de har blitt veldig godt mottatt på sykehuset i Hammerfest, men at hun gjerne skulle hatt mulighet til å få hjelp nærmere.

- Ville du Bent Høie akseptert dette?

Oslo Economics leverte i høst en utredning om sykehusstrukturen i Vest-Finnmark til oppdragsgiver Alta kommune. Dette er noe av det Kathrine Jakobsen og mannen Jørn Tore Larsen spør helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) om i innlegget:

«Kjære Bent Høie, kan du se for deg hvor lang tid 3,5 timer er når ditt lille dyrebare barn ikke får puste?? Synes du, Bent Høie, at dette er forsvarlig?? Synes du, Bent Høie, at dette er akseptabelt?? Denne historien kunne vært unik, men det er den ikke, langt ifra. DETTE, Bent Høie, er hverdagen og frykten vi i Alta og omegn lever med HVER dag så lenge vi ikke har akutttjenester eller sykehus i Alta . Dette, Bent Høie, er noe du vil at vi skal akseptere og finne oss i, ved å ikke ta hensyn til eller vurdere rapporten fra strukturutredningen fra Oslo Economics. Ville DU, Bent Høie, akseptert dette om det var ditt lille dyrebare barn som ikke fikk puste, om det hadde vært du som var en pappa i situasjonen over?? », skriver hun.

- Rapporten konkluderer med at det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å flytte akuttsykehuset fra Hammerfest til Alta, dersom det uansett skal bygges nytt sykehus i regionen, står det på Oslo Economics nettside.

Regjeringen uttaler følgende i nasjonal sykehusplan: «Når motstridende interesser gjør det vanskelig å bli enige om hva som er den beste løsningen, har regjeringen ett gjennomgående svar: Hensynet til pasienten skal alltid veie tyngst».

Til Altaposten fastslo Høie i november at utredningen til Oslo Economics ikke får betydning for sykehusstrukturen og det løpet som er lagt for helseinvesteringer i nord.

– En kort rapport fra et konsulentbyrå som er utført på oppdrag fra en av de berørte kommunene rokker ikke ved det solide arbeidet som er utført. Rapporten inneholder betydelige usikkerhetsmomenter, mener Høie, som hevder det foreligger et svært omfattende beslutningsgrunnlag. Det skrev avisa i november.

- Takk for at dere har vært åpne

Til Kathrines innlegg har Høie følgende kommentar:

- Jeg er glad for at det har gått bra med lillesøster, og jeg har stor forståelse for at dette har vært en vond opplevelse for familien. Takk for at dere har vært åpne om hva dere har opplevd, sier Høie til Dagbladet.

Helseministeren forklarer at han ikke kan gå inn i denne konkrete saken, men ut fra opplevelsen hun beskriver, er hans inntrykk at flere forhold ikke har fungert som det skal. Derfor legger han til grunn at Finnmarkssykehuset og Alta kommune gjennomgår og følger opp saken.

- Jeg er opptatt av at befolkningen skal ha trygghet for å få hjelp i akutte situasjoner. Derfor skal vi ha en desentralisert sykehusstruktur i Norge og gode akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus.

- Spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta vil bli ytterligere utvidet i det nye bygget som er under oppføring der. Det skal sikre at tilbudet er nært og tilgjengelig – og at pasientene vil slippe lange reiser.

Høie mener også at en god akuttmedisinsk beredskap ikke bare handler om antall minutter til sykehus. Det handler også om en velfungerende akuttmedisinsk kjede, der alle leddene må fungere – fra legevakt, AMK og ambulansetjenesten til sykehus.

- Sykehus og kommune har begge ansvar for akuttmedisinske tjenester, og må planlegge sammen for bedre å kunne håndtere situasjoner som utfordrer beredskapen, – som når luftambulansen ikke kan fly på grunn av dårlig vær. Derfor stiller vi nå krav om at kommunene og sykehusene skal lage felles planer for å gi et bedre og tryggere tilbud til befolkningen, sier han.

Han viser til regjeringens mål om å styrke akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus, og at beredskapen i Nord-Norge har blitt bedre ved at det i 2015 ble åpnet en ny ambulansehelikopterbase på Evenes.

- Finnmarkssykehuset etablerer døgnbemannet legeberedskap for fly i Kirkenes. Nytt redningshelikopter i Banak vil óg bedre tilgjengelighet til helikoptertjenesten. Vi arbeider hele tiden med å gi trygge helsetjenester i hele landet, sier Høie.

- Lite å gjøre når været stenger flyplasser

Eilert Sundt, kommunikasjonsrådgiver ved Finnmarkssykehuset, sier at dette selvfølgelig er en forferdelig situasjon å havne i, men at det er lite å gjøre når været er slik det er, og fører til at fly ikke kan ta av og helikopter ikke kan lette.

- I et fylke med den geografien vi har vil det desverre alltid være pasienter som har lang vei til sykehuset. Det er lite vi kan gjøre med at været sperrer veier og stenger flyplasser, sier han.

Sundt kan ikke kommentere dette enkelttilfellet, men sier på generelt grunnlag:

- Når været virkelig slår til i Finnmark er det de forholdene vi lever under. Det er selvfølgelig en forferdelig belastning når det inntreffer.

Innlegget Kathrine Jakobsen la ut på Facebook tirsdag: Kjære helseminister Bent Høie. Fredagskveld i Korsfjord, ei lita bygd i Alta kommune, 6 mil og en fergetur på 12 minutt unna Alta by. En bestemor og bestefar, en mamma og en pappa, en storebror, storesøster og ei lillesøster, ei gudmor og en gudfar, klar for ei koselig helg sammen. Fredagstaco er byttet ut med fondue, barna får være lenge våken, lillesøster på 3,5 mnd også. Hun er litt urolig, lillesøster, så hun ligger for det meste i mammas armer, eller ved puppen. Hun har hostet litt en liten stund, men vært helt feberfri, og kjempefin allmenntilstand. Denne kvelden klarer lillesøster ikke helt å finne søvnen, hun strever litt, kanskje har hun vondt i magen sin?...tenker mamman. Men er hun ikke kanskje litt tung i pusten også egentlig? Mamman legger henne til puppen ofte, da roer lillesøster litt ned, og puster kanskje ikke like anstrengt? Mamman kjenner at uroen bygger opp inni seg. Men vent, lillesøster ER tung i pusten, hun blir faktisk bare tyngre og tyngre! Er hun kanskje litt bleik også? Panikken tar nesten mamman, men hun henter seg inn, kald luft hjelper nok! Får lua på lillesøster og dyna rundt, ut på trappa i 4 minus. Nei, det hjelper ikke, lillesøster strever fortsatt med pusten! Mamman løper inn igjen. Tenk! Damp, kanskje damp hjelper? Men nei, like dårlig!...eller kanskje verre? Lillesøster ER bleik, hun er VELDIG bleik! En pappa, en bestefar, en bestemor, en storebror, ei storesøster, en gudmor og en gudfar skjønner alvoret. Klokken er 22.30. Mamman ringer 113. Lillesøster gråter panisk, hun klarer knapt å puste! En Bestemor tar lillesøster, resten prøver å skjerme en storebror og en storesøster fra dramaet. 113, nå er hjelpen nær! Snart får lillejenta mi puste igjen tenker mamman! AMK svarer. Mamman settes i kontakt med vakthavende lege. Legen vet ikke hvor korsfjord er. Han vet ikke at siste ferge er gått for kvelden. Han skjønner ikke at han må mobilisere for å få hentet lillesøster, lillesøster må ha hjelp NÅ! Mamman vet at sykehuset er en fergetur på 12 minutter, og 14 mil unna. AMK griper inn i samtalen, de skjønner alvoret. Lillesøster er nå helt gråbleik, det kan knapt kjennes at hun puster. Seakingen rekvireres, hjelpen er nær! Mamman regner ut tiden til hjelpen kommer, kanskje en halvtime? Kanskje 45 minutter? Hold ut lillesøster, ikke slutt å puste helt! Men nei, seakingen kan ikke komme pga dårlig sikt! Det ligger et polart lavtrykk over finnmark! Andre alternativ må vurderes. Minuttene føles som timer. Er dette gangen hvor en mamma vil miste sitt dyrebare barn? Ferge kan rekvireres, en pappa kan kjøre sammen med en mamma og en nesten livløs lillesøster mot Alta i møte med en ambulanse, for så å ta ambulansefly til Hammerfest eller Tromsø! Mamman regner på nytt ut tiden til hjelp, kanskje 45 minutter? Kanskje en time? Kjære gud, vær så snill, lillesøster MÅ på sykehus! Men nei, ambulansefly utgår, Tromsø lufthavn er stengt. Hammerfest lufthavn er stengt. Ambulanse 14 mil til Hammerfest? Nei, Sennalandet er stengt. ALT er stengt! En mamma undertrykker sinnet, redselen og panikken, hun klarer det så vidt! Hun MÅ beholde roen! Skal virkelig ikke lillesøster få hjelp? Ambulansebåt fra Øksfjord i Loppa kommune rekvireres, vi må ta sjøveien til Hammerfest sykehus! Båten venter på lege, hjelpen vil nå ca en time etter båtavgang. En laaaang time. En mamma ber en bestemor legge lillesøster på stellebordet, det er kanskje enklere å se om hun puster når hun ligger flatt, for pusten høres ikke lengre. Kjære dyrebare lillesøster, vær så snill å hold ut! Kl 00.40 er lillesøster ombord i ambulansebåten. Her får hun inhalasjon med pari apparat og oksygen. Lillesøster er på tur til sykehuset, 2 timer og 10 minutter etter at en mamma ringte 113. Ambulansebåten bruker ca en time til Hammerfest. Lillesøster og mamman ankommer sykehuset kl 02.00, 3,5 timer etter at mamman ringte AMK. 3,5 timer, 3,5 TIMER!!! Kjære Bent Høie, kan du se for deg hvor lang tid 3,5 timer er når ditt lille dyrebare barn ikke får puste?? Synes du, Bent Høie, at dette er forsvarlig?? Synes du, Bent Høie, at dette er akseptabelt?? Denne historien kunne vært unik, men det er den ikke, langt ifra. DETTE, Bent Høie, er hverdagen og frykten vi i Alta og omegn lever med HVER dag så lenge vi ikke har akutt tjenester eller sykehus i Alta. Dette, Bent Høie, er noe du vil at vi skal akseptere og finne oss i, ved å ikke ta hensyn til eller vurdere rapporten fra strukturutredningen fra Oslo Economics. Ville DU, Bent Høie, akseptert dette om det var ditt lille dyrebare barn som ikke fikk puste, om det hadde vært du som var en pappa i situasjonen over?? Denne gangen gikk det bra Bent Høie, det var ikke denne gangen denne mamman skulle miste sitt barn. Men kanskje er det neste gang, eller neste mamman. Ja til sykehus i Alta!