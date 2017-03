Det «hemmelige hullet» ligger midt i en skog. Ned i mørket dukker det opp et 700 år gammelt tempel

(Dagbladet): Mennesker har passert det de trodde var «kaninhull» i Shropshire i området vest for Birmingham, England. Faktum er at dersom du følger kaninhullene ned i mørket, under bakken - befinner du deg i et 700 år gammelt tempel.

Tempelriddernes gjemmested

Flere hevder at det var Tempelridderordenen som stod for å bygge det underjordiske tempelet for mer enn 700 år siden.

Tempelridderordenen ble dannet av paven i 1129 og var velstående gruppe med riddere som bar hvite kapper med røde kors over rustningene sine. Deres oppgave var hovedsaklig å beskytte pilgrimer som var på vei til Jerusalem.

Det er usikkert nøyaktig årstall for når hulene ble laget og hva de ble brukt til, men Historic England beskriver dem som «grotto», grotter som blant annet blir brukt som sted til å utøve «sort magi».

Kaninhull i skogåpning

Tempelet befinner seg under det som tilsynlatende kan se ut som tre-fire kaninhull, midt i en skogåpning, i Shropshire. Hulene ligger circa én meter under bakkenivå, og er gravd ut av sandstein.

Den spektakulære utgravingen viser flere alkover, i forskjellige rom, men også det som kan virke som at en gang var en fungerende fontene eller et vannløp, skriver The Telegraph.

Videoen øverst i saken er filmet av fotograf Michael Scott, i et intervju med The Telegraph forteller han om sin opplevelse da han besøkte hula.

- Jeg trasket over en åker for å finne området, men om jeg ikke hadde visst at hula lå der den lå, da hadde jeg nok gått rett forbi.

- Jeg måtte bøye meg ned for å krype inn, og da jeg var på innsiden, var det musestille. Det var et par edderkopper der, men det var det.

Besøkende praktiserer sort magi

Ifølge den lokale nyhetsstasjonen i Shropshire har tempelet også blitt besøkt av hedninger og hekser som har holdt seremonier der. Rundt Halloween pleier det også å være tor interesse for å besøke hulen.

I 2012 valgte eierne av eiendommen å lukke tempelet for offentligheten midlertidig, for å få slutt på besøkene av mennesker som ønsket å praktisere «sort magi» i tempelet.