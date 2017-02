Det hvite hus: Israelske bosettinger kan være «lite til hjelp» for fredsarbeidet i Midtøsten

Siden Donald Trump ble innsatt har Israel godkjent 6000 nye bosetterboliger på på palestinsk territorium på Vestbredden.

De nye boligene, deriblant 2.000 som skal bygges umiddelbart, er godkjent av statsminister Benjamin Netanyahu og forsvarsminister Avigdor Lieberman, skrev avisen Haaretz tirsdag.

- Lite nyttig

I en pressemelding torsdag kveld lokal tid gir Det hvite hus uttrykk for at de er litt skeptiske til Israels ferske planer.

«Det amerikanske ønsket om fred mellom israelerne og palestinerne har vært uendret i 50 år. Selv om vi ikke tror at bosetningene hindrer fred, så kan bygging av nye bosettinger eller utvidelse av eksisterende bosettinger være lite nyttig for å oppnå dette målet», heter det i en pressemelding.

«Som presidenten har gitt ytrukk for mange ganger så håper han på fred i hele Midtøsten-regionen. Trump-administrasjonen har ennå ikke tatt et offisielt standpunkt på bosetningsaktiviteten og ser fram til å fortsette samtalene, blant annet med statsminister Netanyahu når han besøker president Trump senere denne måneden».

Netanyahu kommer til Washington 15-februar.

Ifølge den israelske avisen Haaretz kan uttalelsen fra Det hvite hus være en skuffelse for statsminister Benjamin Netanyahus regjering.

De har håpet på at Trump skal vrake tostatsløsningen.

EU bekymret

Donald Trump selv har antydet en mykere linje mot bosetningene, mens verdenssamfunnet regner Israels bosetninger på Vestbredden som ulovlige i henhold til folkeretten.

Det er ikke Israel enig i.

EUs utenrikssjef Federica Mogherini ga tidligere denne uken uttrykk for at hun mener ny bosetninger kan gjøre en tostatsløsning umulig.

- Dette markerer en svær bekymringsfull tendens og utfør en direkte utfordring mot mulighetene for en tostatsløsning, som blir stadig vanskeligere og kan bli helt umulig, het det i en uttalelse fra Mogherini.

566 av de nye boligene skal bygges i bosetninger i annekterte Øst-Jerusalem, mens 5.502 skal bygges andre steder på Vestbredden.

I forrige uke ga israelske tjenestemenn den endelige godkjenningen for bygging av 153 bosetterhjem i Øst-Jerusalem. Byggingen er blitt satt på vent under Obama-administrasjonen, som mente at prosjektet truet utsiktene til en tostatsløsning mellom Israel og Palestina.