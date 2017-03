Det hvite hus raser og slipper egne tall: - Totalt ulovlig

(Dagbladet): I natt meldte Rachel Maddow, programleder for det populære politiske programmet «The Rachel Maddow Show» på nyhetskanalen MSNBC, at de har Donald Trumps selvangivelse.

- Vi har Trumps selvangivelse. I kveld, klokka 21 østkysttid. MSNBC. (Seriøst), tvitrer programlederen.

Det er altså klokka 02.00 i natt norsk tid.

Omkring tre kvarter etter annonseringen skriver Maddow at de sitter på en selvangivelse fra 2005 - som omhandler Trumps innrapportering av inntekt. Så, like etterpå, bare et drøyt kvarter før MSNBCs sending, kom svaret fra Det hvite hus.

- Totalt ulovlig

- Du vet du er desperat etter seere når du er villig til å bryte loven for en sak om to sider av en selvangivelse som er over et tiår gammel, skriver Det hvite hus i en melding.

Ifølge Det hvite hus betalte Trump 38 millioner dollar (328 millioner kroner i dagens kurs) i skatt på en inntekt på 150 millioner dollar (1,3 milliarder kroner).

De skriver også at Trump hadde et ansvar overfor sitt selskap, sin familie og sine ansatte om å ikke betale mer skatt enn loven krever.

- På tross av denne betydelige inntekten og skatten, er det totalt ulovlig å stjele og publisere selvangivelser. De uærlige mediene kan fortsette å gjøre dette til en del av sin agenda, mens presidenten vil fokusere på sin egen som blant annet innebærer skattereform som vil være til fordel for alle amerikanere.

Første på over 40 år

Trump er den første presidenten på over 40 år som ikke har offentliggjort selvangivelsen sin. Allerede da han var republikanernes kandidat, var han den første siden 1976 av kandidatene fra de to store partiene som ikke hadde lagt fram selvangivelsen for det amerikanske folk.

Signalene har også vært klare, selv etter at Trump vant valget i november og ble innsatt som president 20. januar i år. Det hvite hus har annonsert at de ikke kommer til å legge fram presidentens selvangivelse, på tross av massivt press.