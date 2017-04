Det kjemiske angrepet i Syria er et av de dødeligste på flere år

USA, Storbritannia og Frankrike foreslår en FN-resolusjon som fordømmer det seneste gassangrepet i Syria i går.

Ifølge lokale helsemyndigheter er 69 mennesker drept, inkludert minst 19 barn, i et angrep i Idlib-provinsen, skriver New York Times. Angrepet kalles for et av de verste i den seks år lange borgerkrigen.

Det er også blant de dødeligste på flere år. I 2013 ble minst hundrevis av mennesker drept i Ghouta-angrepene i Damaskus. Amerikansk etterretning har anslått at 1492 mennesker ble drept i disse angrepene.

Utkastet for en resolusjon ble presentert for FNs sikkerhetsråd tirsdag og vil kunne stemmes over allerede onsdag, når Sikkerhetsrådet møtes for å diskutere påstandene om bruk av kjemiske stridsmidler i Syria, skriver NTB.

- Dette er helt klart en krigsforbrytelse, sier Storbritannias FN-ambassadør Matthew Rycroft.

Krever full gransking

I tillegg til å fordømme det kjemiske angrepet tirsdag krever resolusjonen full gransking av hendelsen umiddelbart og månedlige rapporter fra FN om anklagene om bruk av slike våpen i Syria.

Resolusjonen krever at Syria utleverer flylogger, oversikt over flyginger og annen informasjon om militære operasjoner for angrepsdagen. Ifølge diplomater er det usikkert om Russland, som støtter det syriske regimet, vil stemme for resolusjonen, skriver NTB.

Utkastet fra de tre landene inkluderer også forslag til sanksjoner om ikke Syria etterkommer kravene.

Gransker

Ifølge den syriske eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) er minst 160 personer skadd. Angrepet skjedde mens innbyggerne fortsatt lå og sov.

Et stort antall mennesker fikk pusteproblemer, noen besvimte og andre kollapset med hvitt skum ut av munnen, melder BBC og en rekke andre medier.

- Situasjonen er forferdelig, og de fleste som lider er barn, forteller Mohammed Rasoul, ansvarlig for ambulansetjenesten i Idlib til BBCs arabiske kanal.

Legger ansvaret på Assad

FN og EU har uttalt at det er for tidlig å slå fast hvem som sto bak angrepet mot den opprørskontrollerte småbyen Khan Sheikhoun, og hvilke kjemiske våpen som eventuelt ble benyttet.

Fra USA var imidlertid signalene klarere. De la ansvaret på Assad-regjeringen, og i en uttalelse fra Det hvite hus het det at Assads allierte, Russland og Iran, hadde et stort moralsk ansvar for dødsfallene, skriver ABC News. Trump har kalt angrepet helt forferdelig, og sier det ikke kan bli oversett av den siviliserte verden.

Utenriksminister Rex Tillerson mener også Assad er ansvarlig, og kaller angrepet barbarisk.

De skadde hadde symptomer som pustebesvær, små pupiller, fråde om munnen og svært høy puls.

Dette skal nå granskes av Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) og FNs granskingskommisjon for Syria (COI).

Bruk av kloringass meldes stadig fra Syria, men noe synes å være annerledes i dag: «Klorin-angrep dreper vanligvis bare noen få, men her er det mange mennesker på et større område. Folk kollapser utendørs, og i mye større antall», ifølge The New York Times' Anne Barnand.

Sverger hevn

Syriske opprørsstyrker sverget tirsdag å hevne dem som ble drept i angrepet og oppfordret alle grupperinger til å samles mot regjeringsstyrkene.

- Vi lover det kriminelle regimet og alle dets allierte gjengjeldelse, det vil berolige hjertene til vårt folk i Khan Sheikhoun spesielt og i Syria generelt, skriver Tahrir al-Sham i en melding lagt ut på internett. Tahrir al-Sham er en opprørsallianse som dominerer i Idlib-provinsen, og inkluderer Fatah al-Sham, tidligere kjent som Nusrafronten, skriver NTB.

I likhet med opprørsstyrkene legger USA, Storbritannia og Frankrike skylden på president Bashar al-Assads militærstyrker, men den syriske ledelsen nekter for å ha noe med tragedien å gjøre.

Nær fem millioner syrere har flyktet landet, og mer enn seks millioner er på flukt i eget land. Mer enn 250 000 mennesker er blitt drept i den seks år lange borgerkrigen, hvor det foreløpig ikke er noen fredelig løsning i sikte.