- Det må ha vært en minitornado. Det skal mye til for å klare å løfte Hedda (11), saccosekken og trampolinen tolv meter opp i lufta

(Dagbladet): Torsdag forrige uke lå 11 år gamle Hedda Stenumgard på en saccosekk på ei trampoline, da et vindkast tok tak, skriver Gudbrandsdølen Dagningen.

Til avisa forteller 11-åringen at det begynte å blåse skikkelig, men at hun ikke er helt sikker på hva som skjedde i sekundene før hun havnet oppe i et tre sammen med både saccosekken og trampolinen.

- Det må ha vært en minitornado. Det var ingen som så det, men det skal mye til for å klare å løfte Hedda, saccosekken og trampolinen tolv meter opp i lufta, sier pappa Runar Stenumgard til Dagbladet.

Sammen med familien er han bosatt i Fåvang i Ringebu kommune i Oppland.

- Traff høyspentledningen

Stenumgard forteller at det kunne gått ordentlig galt. Merker på trampolina tyder på at den traff høyspentledningen da den fløy opp i lufta.

- Det synes godt at den har vært innpå høyspentledningen. Strømmen var også koblet ut, forteller han.

Ifølge Gudbrandsdølen Dagningen viser knekte greiner at 11-åringen og trampolinen først har fløyet omlag 20 meter og krasjet med ei bjørk, før de fortsatte 20-25 meter og hang fast i toppen av et annet tre.

Sammen med Heddas mor besluttet Runar Stenumgard at det var best å kjøre til sykehuset for å få sjekket at alt var i orden.

- Vi var redde for at hun også hadde vært borti høyspentledningen. Hun lå inne til observasjon på sykehuset over natta, og så ble det konkludert med at hun ikke hadde vært borti strømmen. Det var veldig flaks at det gikk som det gikk, sier Stenumgard.

- Gikk heldigvis bra

Selv sto han inne i huset da hendelsen fant sted. Like før hadde han tittet ut av vinduet og sett datteren ligge på trampolinen.

- Det kom veldig brått på, og det var ingen som så på da hun fløy. Lillebroren og en kompis var ute, men på andre siden av huset. De så det ikke, men hørte at hun skrek. Hun hang opp ned etter én fot.

Faren forteller at de fikk 11-åringen trygt ned fra treet før de roet henne ned.

- Alt gikk heldigvis bra.

- Lokal, liten virvelvind

Når statsmeteorolog John Smits blir presentert for hendelsen, viser han til en video publisert av NRK Hedmark og Oppland på fredag, altså dagen etter at trampolinen og Hedda Stenumgård ble tatt av vinden.

- Videoen viser en virvelvind som blåser over en idrettsplass på Lillehammer. Det var egentlig det samme som skjedde i Fåvang dagen før. Det var samme type værforhold med nordlig vinddrag, så det blåste greit. Det var lite skyer og bakken ble varmet opp av sola, noe som er typisk for denne tida av året. Du skal ikke høyt opp i lufta før det blir kaldt, og det dannes oppadgående bevegelser i lufta. Med vind i tillegg blir det rotasjon, og det blir dannet virvler.

Smits sier at man ikke kan se flertallet av disse virvlene, som oftest bare dem som er på bakkenivå, og som virvler opp støv.

- Noen vokser seg større enn andre, sånn som den på videoen til NRK og denne i Fåvang. En slik virvel har da blåst forbi trampolinen, som jo er lett og nesten fungerer som et seilfly, og det skal ikke mye til før den letter.

Ifølge John Smits er det vanlig at trampoliner blåser av gårde, og meteorologene pleier å advare om dette når det varsles mye vind.

- Men som oftest flyr de aleine. Værsituasjonen nå favoriserer slike typer virvler. Dette var veldig lokalt og bare en liten virvel, på kanskje 10 - 20 meter i diameter. Så blåser den tilfeldigvis forbi trampolinen. Heldigvis festet den seg i et tre. Hadde hun ramla ned mens den fløy, hadde hun falt ganske langt.