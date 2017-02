Det rørende klippet fra 1988 har dukket opp på ny

(Dagbladet): I 50 år valgte Nicholas Winton å holde på en hemmelighet. Han fortalte ingen at han var mannen som reddet 669 barn like før andre verdenskrig brøt ut.

Videoen som viser Nicholas Winton rørende gjenforening med mennesker han reddet, har blitt delt av mange. I etterkant av forrige ukes holocaust-markering, 27. januar, har videoen på ny blitt delt av tusener.

Støvete utklippsbok

Hemmeligheten ble kjent da kona til Nicholas Winton fant en støvete utklippsbok på loftet. Bilder og navn av jødiske barn, dokumenter som viste detaljerte historier om flukten fra holocaust. Winton åpnet opp boka, og delte historien med kona, historien som han hadde holdt for seg selv i nesten et halvt århundre.

I etterkant skal Winton ha ønsket å kaste utklippsboka som han mente at ikke hadde noe verdi, det gikk ikke kona med på. Hun lekket historien til en nyhetskanal, og i løpet av kort tid hadde den «hemmelige redningsmannen» fått heltestatus over hele verden.

Storbritannia var unntaket

Winton, som den gang jobbet som aksjemekler i London, avlyste en skiferie til Sveits, for å hjelpe en venn i Praha som bistod flyktninger i Sudetland, den vestlige regionen av Tsjekkoslovakia som nettopp hadde blitt annektert av Nazi-Tyskland.

Krystallnatta hadde nylig truffet jødiske butikker, boliger og synagoger i Tyskland og Østerrike. Det var vanskelig å forestille seg at jødiske barn skulle klare å rømme, da restriksjoner mot jødisk innvandring stod skrevet svart på hvitt i vesten. Men, det fantes et unntak.

Enslige jødiske barn opp til 17 år kunne komme inn i England, så lenge det fantes en vertsfamilie for dem. Representanter fra flyktninghjelpen i Storbritannia reddet opp mot 10 000 jødiske barn før krigen begynte.

Wintons redningsaksjon

Winton befant seg i Tsjekkoslovakia, der var det ingen flyktninghjelp fra Storbritannia. Han startet en egen redningsaksjon, for å redde ut de jødiske barna.

Det startet med forfalsking av dokumenter, bestikkelser av Gestapo-betjenter og deretter publiserte han, og en rekke andre frivillige, fosterhjemsannonser i aviser og ba om støtte og fond.

Hundrevis av britiske familier meldte seg frivillig til å ta seg av barna, og ni tog ble satt opp for å smugle dem ut av landet.

Bare åtte av de ni togene kom likevel fram. Dette var dagen tyskerne invaderte Polen, og alle grenser som var kontrollert av Tyskland ble stengt.

Slått til ridder

Winton ble slått til ridder i Storbritannia to ganger, og han har blitt hedret i Tsjekkia ved en rekke anledninger. I 2008 ble han nominert til Nobels fredspris av tsjekkiske myndigheter.

I et intervju med The New York Times forklarte Winton for første gang hvorfor han valgte å ofre alt for å redde barn i et fjernt land:

- Hvorfor jeg reddet barna? Hvorfor gjør folk forskjellige ting? Noen mennesker tar en risiko én sjelden gang i livet, og noen går gjennom livet uten risiko i det hele tatt.

Barna som Winton reddet ble plassert i fosterhjem under krigen, men nesten alle endte opp som foreldreløse ved krigens slutt. Barna som i dag er i 70-80 årene har blitt kalt for «Wintons barn».

Sir Nicholas Winton døde 1. juli 2015, 106 år gammel.