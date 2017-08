Det tok Trumps ny stabssjef noen timer å sparke kommunikasjonssjefen. Nå kan det spøke for Trump-rådgiver Bannon

(Dagbladet): Steve Bannon har hatt en svært sentral, men ganske tilbaketrukket rolle i offentligheten etter at han ble ansatt i Donald Trumps valgkampanje.

Den tidligere bankmannen og redaktøren i det ytterliggående konservative nettstedet Breitbart er en av Donald Trumps aller nærmeste rådgivere. Men nå kan det spøke for omstridte Bannons rolle i Det hvite hus.

Kelly ingen fan av Bannon

En kilde i Det hvite hus sier til CNN at Trumps relativt nytilsatte stabssjef John Kelly, ikke er noen stor fan av Bannon. Det skal pågå seriøse samtaler om hvorvidt Bannon har en framtid i Det hvite hus.

Bannon blir sett på en som forfølger sin egen personlige agenda og ikke ønsker å innordne seg i organiseringen Kelly forsøker å få på plass. Og et dårlig forhold til Kelly kan være dårlige nyheter for Bannon.

Kelly kastet nemlig ikke bort tiden da han tiltrådte i jobben som stabssjef. Bare minutter etter at han hadde avlagt ed tok han med seg kommunikasjonssjef Anthony Scaramucci, som i løpet av sine ti dager i Det hvite hus skapte overskrifter med sitt fargerike språk og friske uttalelser, til sitt kontor.

Der fikk Scaramucci beskjed om at han ikke lenger var ønsket. Og nå antyder flere at også Bannons framtid er usikker.

- Vet hva han skal gjøre med Bannon

Passende nok er det den samme Scaramucci som uttaler seg klarest om Bannon. I et intervju med ABC sier Scaramucci at dersom Trump ønsker å få noe gjort bør han «fjerne seg fra Bannon-bart-tullet», med klar referanse til Bannons fortid som sjef for Breitbart.

Scaramucci, som mens han fremdeles jobbet i Det hvite hus sa at «jeg er ikke som Bannon. Jeg forsøker ikke å suge min egen penis», hevder han nylig snakket med Trump.

- Jeg tror presidenten vet hva han skal gjøre med Steve Bannon, sier han og fortsetter:

- La det være opp til presidenten. Det er hans avgjørelse, men til slutt vil han finne ut hvem i Det hvite hus som lekker informasjon til pressen. Presidenten vet hvem som undergraver hans politikk og som tjener sine egne interesser, sier Scarramucci.

Programleder George Stephanopoulos spør om det er Bannon som lekker informasjon til pressen. Da sier den tidligere kommunikasjonssjefen «vel, ja» før han sier «jeg foretrekker å la presidenten ta avgjørelsene selv».

Svarte avvikende

Seinere på kvelden søndag ble Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver H. R. McMaster spurt om sitt forhold til Bannon, og om han kan samarbeide med ham, under et intervju med NBCs Chuck Todd.

McMaster og Bannon har et anstrengt forhold og McMaster svarte også svært avvikende på Todds spørsmål.

- Jeg kan jobbe sammen med en rekke talentfulle folk, sa McMaster.

Todd var ikke fornøyd med svaret, og prøvde seg igjen.

- Jeg er klar til å jobbe med alle som ønsker å fremme presidentens agenda og jobbe sikkerheten og velstanden til det amerikanske folk, sa McMaster.

- Mener du Steve Bannon gjør det? spurte Todd.

- Jeg mener at alle i Det hvite hus ... burde motiveres av det målet.

Bannon satt også i det nasjonale sikkerhetsrådet i to måneder, før han ble fjernet fra det i april. Bannon skal ha blitt fjernet etter en hard maktkamp.

På den vinnende siden befant blant annet McMaster seg. Også Donald Trumps svigersønn, Jared Kushner, skal ha vært involvert. Bannon skal også ha truet med å forlate Det hvite hus, men ble overtalt til å fortsette i jobben.

Også president Donald Trump kommenterte striden mellom Bannon og Kushner offentlig.

- Steve er en bra fyr, men jeg sa til dem at de må finne ut av det, eller så må jeg, sa Trump.

«En konservativ flammekaster»

Bannon, som har bakgrunn fra investeringsbanken Goldman Sachs, ble hentet inn som leder for Trump-kampanjen så seint som i august. Nyhetsbyrået AP har beskrevet Bannon som «en konservativ flammekaster», og Breitbarts grunnlegger, Andrew Breitbart, har kalt ham Tea Party-bevegelsens Leni Riefenstahl.

Reifenstahl er kjent for å ha laget propaganda for naziregimet i Tyskland på 30-tallet. Bannon har laget en rekke politiske filmet, blant annet en som hyller «moderne konservative kvinner» som Sarah Palin og Michelle Bachmann.

Nettstedet Breitbart er gjentatte ganger beskyldt for å være rasistisk og kvinnefiendtlig.