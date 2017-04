- Det var fullstendig kaos. Det lå skadde barn i veien, i grøfta og ved bussen. Andre gikk rundt i sjokk

(Dagbladet): Kort tid etter at politiet fikk melding om bussulykka i Sverige klokka 07.07 i morges, ankom Per Nysted fra Redningstjenesten ulykkesstedet.

Overfor Dagbladet beskriver han de grusomme scenene som møtte ham der:

- Det var fullstendig kaos. Det lå skadde barn i veien, i grøfta og rundt bussen. Andre gikk rundt i sjokk, sier han.

Rundt halvparten skadd

Om bord bussen befant det seg totalt 59 personer, ifølge Nysted, som er redningsleder i Redningstjenesten i Ljusdal.

- Det var 52 barn på 14 år, seks ledere og en sjåfør - 59 personer totalt, sier Nysted.

Svært mange av dem var skadd - noen livstruende, ifølge redningsarbeideren.

- Jeg har ikke et eksakt tall, men vil anslå at mellom 25 og 30 av passasjerene var skadd. Skadene varierte fra armbrudd og eskalerte i alvorlighetsgrad, sier Nysted.

Han vet ikke hvordan tilstanden til de hardest rammede passasjerene er.

Sykehuset melder klokka 11.00 at minst tre personer er døde, skriver Aftonbladet. Tallet er ikke bekreftet av politiet, ifølge nyhetsbyrået TT.

- De med de mest alvorlige skadene ble hentet med helikopter og sendt til sykehus, sier Nysted.

- Kaotisk

Han forteller at alle passasjerene nå er transportert fra plassen.

- Det er tre timer siden ulykka inntraff, og det er nå litt roligere her nå, sier han.

Nysted, som selv er far, sier ulykka har gått inn på ham.

- Jeg er absolutt berørt. Jeg har jobbet i redningstjenesten i 30 år, men aldri opplevd en ulykke med så mange mennesker involvert. Det var kaotisk, sier han, men tilføyer:

- Redningsarbeidet fungerte bra.

Ukjent årsak

Ulykka skjedde på E45 mellom Sveg og Fågelsjö i Härjedalen - langt fra nærmeste sykehus, ifølge redningsarbeideren.

- Det førte til noen logistiske utfordringer. Vi har også fått tilbakemeldinger om at sykehusene ble overfylte, sier Nysted.

Politiets pressevakt Marie Andersson opplyste tidligere i dag til Dagbladet at busspassasjerene ble sendt til tre ulike sykehus - i Östersund, Falund og Mora.

Nysted sier de foreløpig ikke vet noe om hva som forårsaket ulykka.

- Veien var tørr og fin, sier han, og viser til at politiet vil etterforske dette videre.

På sine pressesider bekrefter politiet at de har startet etterforskning. De skriver også der at 11 personer er sendt til sykehus etter ulykka.



På stedet fortsetter nå redningsarbeidet. En kranbil vil løfte bussen opp fra grøfta den ligger i. Nysted forteller at redningsmannskapet på stedet allerede har løftet den opp tilstrekkelig til å få bekreftet at ingen personer befinner seg under den.

Ungdommene var 8. klassinger fra Marks kommune, som var på en organisert tur på vei til et skianlegg. Det blir nå opprettet et eget krisesenter i Sveg, opplyser politiet.