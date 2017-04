- Det var noe spesielt med Ebba. Det var så mye liv i henne, og nå finnes hun plutselig ikke mer

(Dagbladet): Ebba Åkerlund ble bare 11 år gammel. Hun ble drept da den kaprede lastebilen dundret inn i en folkemengde i Drottninggatan, Stockholm fredag ettermiddag.

Ebba var akkurat ferdig med siste skoledag før påskeferien, og hadde sammen med venner tatt bussen til Stockholm sentrum.

Like før klokka 15 forlot Ebba vennene og gikk av bussen.

Hun hadde en avtale med sin mor om å møte henne i byen, skriver Expressen, og snakket med moren på telefon.

Omtrent samtidig, klokka 14.53, hadde den terrormistenkte Rakhmat Akilov kapret en lastebil og startet sin dødelige ferd ned Drottninggatan.

Etterlyste jenta

Ebba Åkerlund rakk å passere Åhléns før hun ble truffet av kjøretøyet. Hun ble terrorens yngste offer, og en av de fire personene som mistet livet i angrepet.

Men for 11-åringens familie tok det lang tid før de fikk den endelige bekreftelse.

For kaos preget den svenske byen i den første tida etter angrepet. Ingen visste helt hva som hadde skjedd, hvem som stod bak, om det var terror, eller hvor mange som var skadd og drept.

Ebbas familie forsøkte desperat å få tak i datteren, og følelsene svingte fra den dypeste fortvilelse til håp, skriver Expressen.

I løpet av ettermiddagen la de ut en etterlysning av Ebba i sosiale medier, der de skrev at de håpte noen visste hvor hun var. Tusenvis av mennesker engasjerte seg.

- Det er veldig uvisst. Vi håper og tror hun har gjemt seg et sted, at hun er uskadd. Det er klart vi håper det, sa et familiemedlem til Expressen lørdag formiddag.

Familiens ord

Men kort tid etter dette kom kontrabeskjeden fra politiet. Via DNA kunne de konstatere at Ebba var blant de drepte.

Denne grusomme sorgen har familien hennes nå forsøkt å sette ord på. Samtidig har de frigitt et bilde av jenta.

- Av hele vårt hjerte takker vi det svenske folket for all den varme og kjærlighet dere har gitt oss i en tid av fortvilelse og smerte, skriver familien.

- Vi har nå behov for fred og ro for å bearbeide sorgen, og vi ber om forståelse for at vi trenger gjøre det i fred, heter det videre.

Uttalelsene ble gitt til TV4.

- Noe spesielt med Ebba

Skolen Ebba gikk på har holdt åpent, til tross for at det er påskeferie. Medelever, foreldre og lærere har samlet seg der, lagt ned blomster og minnes den lille jenta.

- Det er mange tårer, mye sorg, sier skolens rektor Maija Möller Grimakova, som beskriver Ebba som en glad jente som gjorde et helt spesielt inntrykk.

- Ebba var en person man la merke til. Jeg har bare gode minner av henne.

- Det var noe spesielt med Ebba; det var så mye liv i henne, og nå finnes hun plutselig ikke mer. Det er utrolig sørgelig, sier rektoren i følge Expressen

Live-published photos and videos via Shootitlive