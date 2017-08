Dette ekteparet skiller seg på grunn av President Trump

(Dagbladet): Flere amerikanske medier har skrevet «Trump-skilsmissen».

Hvorfor? Det er ikke Melania og Donald det er snakk om, men President Trump har faktisk ført til at et ektepar skal skille seg.

Demokrat og republikaner

Det er Dave Aronberg (46), som er statsadvokat i Florida, og kona Lynn (36) som i en felles uttalelse annonserte at de har besluttet å avslutte ekteskapet.

«Vi ber om støtte for å bevare vårt privatliv når vi begynner å navigere i dette nye kapitlet i våre liv».

En ganske så standard skilsmisseuttalelse. Men i de neste avsnittene endrer tonen seg. Ifølge Washington Post siterer uttalelsen nesten direkte fra en sladdernettside om en splitter ny BMW og titusenvis av dollar som Aronberg tilsynelatende får fra mannen i et forlik.

Videre står det i uttalelsen, som ble utsendt av Lynn Aronbergs PR-representant, at statsadvokatens motvilje til å få barn har bidratt til bruddet.

Men det var avslutningen som førte til at skilsmissen ble store nyheter:

Dave og Lynn Aronberg skiller seg etter at deres forskjellige meninger om president Trump har drevet dem fra hverandre.

Profilbilde med Trump

President Donald Trump er et diskusjonsemne som kan gå hett for seg, selvsagt spesielt mellom demokrater og republikanere. Likevel var ikke politikk et problem i begynnelsen av forholdet.

Men i takt med valgkampen, hvor Trump stilte som presidentkandidat for republikanerne og Clinton som presidentkandidat for demokratene, bygget spenningen seg opp i ekteskapet.

Dave er demokrat, mens Lynn er republikaner og Trump-supporter. Ifølge uttalelsen skal hun ha følt seg stadig mer isolert i ekteskapet.

Problemene var forårsaket av ektemannens politiske støttespillere og at han var lite villig til å forsvare hennes politiske meninger.

- Vi var på fest etter at Donald ble den republikanske presidentkandidaten, og Dave får en telefonsamtale fra en lokal demokratisk leder. Og jeg ser at ansiktet hans blir hvitt. Det var fordi jeg likte noe Ivanka hadde gjort på Facebook, forteller Aronberg i et intervju med Daily Mail.

Noen uker senere var ekteparet i L.A, hvor Dave får en annen telefon om konas profilbilde - hvor hun poserte med Donald Trump på en fest. Ekteparet kranglet flere ganger om slikt.

- Jeg følte at han var på side med disse folkene som trakasserte ham for mine valg, sier hun.

Dråpen som fikk begeret til å renne over

Ifølge Aronberg la hun aldri skjul på at hun var republikaner og hennes forkjærlighet for Trump-familien og de konservative verdiene de representerer, skriver Daily Mail.

Hun har til og med oppkalt sin trebeinte labrador etter Ivanka Trump.

- Konflikten var for mye. Det var faktisk dråpen som fikk begeret til å renne over, har Aronberg uttalt.

Ifølge Fox News skal hun til og med ha fortalt dommeren at årsaken til skilsmissen var splittelsen over president Trump.

Paret giftet seg i 2015, etter et storslagent frieri på toppen av Eiffeltårnet. Hadde Aronberg visst hva hun vet nå, hadde hun kanskje ikke sagt ja.

- Jeg er definitivt ute etter å gifte meg med en republikaner nå.

Hun er fortsatt overbevist om at man kan få et blandet politisk ekteskap til å fungere.

- Man må bare være snille med hverandre, mener Aronberg.