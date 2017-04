Dette er den aller siste spekkhoggeren født i fangenskap i SeaWorld

(Dagbladet): En historisk begivenhet fant sted onsdag i SeaWorlds park i San Antonio i Texas, nemlig den aller siste spekkhoggerfødselen i parken, skriver nyhetsbyrået AP.

Bakgrunnen for at det helt definitivt er den siste fødselen er at SeaWorld i 2016 annonserte at de vil slutte med avl og fase ut spekkhoggershowene i San Antonio og Orlando, etter at de året før hadde sagt det samme om showene i parken i San Diego.

Generasjonen som nå er i SeaWorld-parkene blir den siste.

Sterk kritikk

Den viktigste bakenforliggende årsaken til utfasingen av spekkhoggere må tilskrives den sterkt kritisk dokumentaren «Blackfish», som kom ut i 2013, og handlet om dyras forhold i parken.

Det førte til mye negativ publisitet, som i sin tur førte til at parken har hatt synkende besøkstall de siste årene.

I tillegg har parken fått mye kritikk av dyrevernsaktivister, både mot showene og mot dyreholdet i parken.

I 2015 bannlyste også California, der kjeden har en park i storbyen San Diego, avl av pattedyret i vannparker.

I god form

Men mora til den nyfødte spekkhoggeren, 25 år gamle Takara, var allerede gravid da SeaWorld for et drøyt år siden bestemte seg for å slutte med avl.

Den nyfødte spekkhoggeren har så langt ikke fått noe navn, da parkens veterinærer ikke har fått undersøkt den ennå og dermed ikke vet om den er hun eller han.

Men både mora og kalven ser ut til å være i god form.

- Mammaen ønsker å hvile, men hun kan ikke hvile for mye. Mammaen holder ikke på kalven, men den svømmer i dragsuget hennes og det er sånn den kommer seg rundt. Vi forventer at dette vil gå greit, men vi tar ingenting for gitt, sier SeaWorlds sjefszoolog, Chris Dold.

- Dette er ekstraordinære øyeblikk. Det er en dempet feiring, fordi vi er fokusert på helsa til de to.

I forkant av fødselen sa Dold at SeaWorld fortsatt vil engasjere seg i spekkhoggerforskning og konservasjon, og omtalte den siste spekkhoggerfødselen som «en høytidelig påminnelse om hvordan ting kan forandre seg og gå tapt».

Har ikke fanget noen på 40 år

Fødselskontroll og «sosial kontroll» skal forhindre framtidige spekkhoggergraviditeter i parken. SeaWorld har ikke fanget en spekkhogger på nesten 40 år, og de fleste av spekkhoggerne i parken er født i fangenskap.

Fødselen betyr at SeaWorld nå har 23 spekkhoggere i parkene sine. SeaWorld har sagt at de planlegger å introdusere nye «naturlige møter med spekkhoggere» i stedet for de velkjente showene.

I januar i år døde parkens mest kjente spekkhogger, Tilikum. Tilikum var hovedkarakteren i «Blackfish».

Filmen, som riktignok har blitt beskyldt, av blant annet SeaWorld, for å være for ensidig, portretterer forholdene til spekkhoggerne i SeaWorlds parker, og forteller historier om mennesker som har mistet sitt liv på grunn av dette.

I filmen portretteres Tilikum som psykisk ustabil, trist og aggresiv og i 2010 ble spekkhoggertreneren Dawn Brancheau drept av Tilikum.