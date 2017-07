(Dagbladet): - Det sier seg selv at dette er fryktelig trist og vanskelig for oss, sier Eyvind Brox, daglig leder for utestedet Blå i Oslo, til Dagbladet.

Han var hjemme i natt, men kastet seg på sykkelen da han fikk beskjed over telefon om at fire personer hadde blitt skutt ved utestedet der han jobber. Da han kom fram til stedet, hadde politiet allerede kontroll på situasjonen.

- Jeg har jobbet her i seks år, og har aldri opplevd noe som likner på det som skjedde i natt, sier han.

Politiet var allerede på vei til Blå da skyteepisoden fant sted, og var derfor like i nærheten da en mann avfyrte skuddene.

- Det ble ringt til politiet i forbindelse med en situasjon rett før. Sånn det framstår nå, ser det ut som vi var like ved eller på stedet, sier Grete Lien Metlid, sjef for alvorlig kriminalitet ved Oslo politidistrikt, til Dagbladet.

Berømmer de involverte

Kort tid etter fikk de ansatte ved Blå bekreftet fra politiet at en 24 år gammel mann i besittelse av et skytevåpen var pågrepet. Mannen er nå siktet for drapsforsøk etter skyteepisoden.

- Det er selvsagt veldig godt å vite, til tross for alt det fæle vi nå opplever. Politiet var veldig raskt til stede, og jeg må bare berømme politiet, ansatte og gjester. I lys av hvor ufattelig trist denne situasjonen er, har alt blitt håndtert så godt som overhodet mulig.

Dagbladet møter Brox utenfor utestedet søndag ettermiddag, under tolv timer etter dramaet som utspilte seg få meter unna. To av utestedets dørvakter og en baransatt ble direkte rammet i hendelsen.

Får tilbud om hjelp

Det er ikke mye ved salgsbodene og gatemusikantene som har samlet seg i den smale gågata mellom Blå og Ingensteds som minner om dramaet som utspilte seg her under tolv timer tidligere.

Men ansiktsuttrykkene til de ansatte som er samlet ved utestedets uteservering, sier det meste. Enkelte ansatte ville komme tilbake på jobb så fort som mulig, mens andre har gitt uttrykk for at de behøver fri en periode.

I tillegg får alle de ansatte tilbud om å snakke med profesjonelle samtalepartnere.

- Nå må alle få lov til å reagere på akkurat den måten som er naturlig for dem. Vi har et veldig sterkt samhold blant de ansatte, og vi bryr oss om hverandre. Det samholdet bruker vi for alt det er verdt akkurat nå, for å sørge for at alle er ivaretatt, sier Brox.

Konsert- og skjenkestedet i Brenneriveien åpnet i 1998 og ligger i et gammelt industrilokale, tvers over elva i den nedre delen av Grünerløkka. Søndag holder de dørene stengt. Det er foreløpig for tidlig å si noe om når de vil åpne dørene igjen.

Tidligere dømt for knivstikking

Den siktede 24-åringen er etnisk norsk og fra Oslo. Han er tidligere straffedømt for blant annet grov vold, ran, narkotikabesittelse, vold mot politiet og en rekke trusler mot både politifolk og sivile.

- Han er siktet for drapsforsøk, og vi håper å komme i gang med avhør snart. Han er i dialog med forsvarer og advokat, sier Grete Lien Metlid ved Oslo politidistrikt til Dagbladet.

I 2013 ble mannen dømt for en knivstikking utenfor Blitz-huset i Oslo. Da ropte han og en kamerat ifølge dommen «sieg heil» og ukvemsord mot blitzerne, før det oppsto et slagsmål.

Tre av personene som ble skutt, har en vaktfunksjon på Blå, ifølge Metlid. Den fjerde personen var gjest på et sted i området.

- Så er det to jenter som kan ha fått skader av en rikosjett, men det holder vi på å sjekke opp i, sier Metlid.

Den siktede 24-åringen er kjent av politiet fra tidligere.

- To menn falt om

I natt fortalte vitner Dagbladet om den dramatiske hendelsen.

- Vi kom ut fra Ingensteds og så tre personer stå og krangle utenfor Blå. En som var høyere enn de andre, trakk en pistol og skjøt tre skudd. To menn falt om og krabbet inn gjennom inngangsdøra på Blå, forteller en 28-åring til Dagbladet.

- Jeg hoppet mot veggen for ikke å bli truffet. Folk begynte å løpe til og fra åstedet – gjerningsmannen og vennene hans løp fra stedet, legger han til.

Politiet opplyste i en pressemelding i natt at det skal ha vært en krangel på utestedet før hendelsen inntraff.

- Foranledningen til hendelsen ser ut til å være at gjerningspersonen ble bedt om å forlate lokalet, het det i en pressemelding.

Det bekrefter også Tor Even Gjendem, 24-åringens forsvarer, søndag ettermiddag.

- Han erkjenner straffskyld for grov kroppsskade, og er skamfull, han til Dagbladet.

Gjendem sier at årsaken til skytingen var at hans klient ble bortvist fra stedet.