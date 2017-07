Dette er kjennetegnene på partnerdrap: - En dag blir volden dødelig

En kvinne ble tirsdag funnet drept i en hytte på Sørbølfjellet i Flå kommune i Hallingdal.

Det var den drapssiktede mannen som selv fortalte politiet om drapet etter at han hadde havnet i en trafikkulykke.

Motivet for ugjerningen er ikke kjent.

Volden blir dødelig

Drap i nære relasjoner har utgjort i underkant av halvparten av alle drap i Norge siste ti årene. Partnerdrap utgjør omtrent en fjerdedel av alle drap i Norge.

- Når vi statistisk sett har så få drap i året utgjør ett drap, uansett kategori, en stor prosentandel, sier Vibeke Ottesen. Hun er kriminolog og drapsforsker med en doktorgrad hvor hun har forsket på drap i nære relasjoner.

Hun forklarer hvorfor partnerdrap skjer og hva som må gjøres for å forhindre dette.

- Det er vold i nære relasjoner, og det er ikke så altfor sjeldent. Enten om det er kvinner som slår sine barn eller menn som slår sine partnere. En dag kan volden bli dødelig, sier Vibeke Ottesen.

- Av de drapene som skjer, har vi en større andel i nære relasjoner enn hva andre land har, fortsetter hun.

Ottesen forklarer at i andre land skjer det ofte at menn dreper menn i assosiasjon med kriminell livsstil. I Norge har vi mindre kriminalitet, gode velferdsordninger og lite forskjeller mellom de som har mye og de som har lite. Dermed har vi få drap knyttet til kriminell livsstil.

- At det er stor andel drap i nære relasjoner blir ofte presentert som en grusom ting, men det er kun fordi vi har så få drap - noe som er positivt.

Nasjonal drapsoversikt 2016 Det ble registrert 25 drapssaker med 27 ofre og 31 gjerningspersoner i 2016

Sju av ofrene var partner eller ekspartner til gjerningspersonen.

I 11 saker var offeret venn eller bekjent med gjerningspersonen. I ytterligere seks saker var det annen familiær tilknytning mellom offer og gjerningsperson.

72 % av drapene ble begått i privat hjem.

Ni av ti gjerningspersoner var menn, mens 59 % av ofrene var menn

Kilde: Kripos' nasjonale drapsoversikt

Kjennetegn ved partnerdrap

Ved partnerdrap er det en rekke kjennetegn ved gjerningsperson, offer og omstendigheter. Det er ikke tilfeldig når disse drapene skjer.

- En typisk ting er vold i forkant. En dag så blir volden dødelig, sier Ottesen.

Det er ingen nødvendighet at mannen har vært voldelig i forkant hvis situasjonen var slik at kvinnen ville ut av forholdet eller hvis han mister evnen til å være hovedforsørger.

- Hvert år er det en håndfull menn som ikke håndterer å bli forlatt av partnerne sine. Det er størst andel menn som begår partnerdrap, men kvinner gjør det også.

Hun viser til et nylig eksempel: Forrige uke ble en kvinne siktet for å ha drept sin ektemann i Oslo. I 2014 anmeldte kvinnen mannen for vold to ganger.

Den ene anmeldelsen ble trukket, mens den andre ble henlagt på grunn av bevisets stilling. Kvinnen fikk innvilget besøksforbud, men dette trakk hun.

- Partnerdrap begått av kvinner er ofte fordi de har blitt utsatt for fysisk og/eller seksualisert vold.

Dreper for å unngå framtidig vold

Kvinner har krisesentre, voldsalarm og kan bo på hemmelig adresse. Ifølge Ottesen kan kvinner likevel se på drap som siste måte å komme seg ut med livet i behold.

Øksedrapet fra 2011 er et eksempel på drap i nære relasjoner hvor kvinnen drepte sin partner. Hun ble tiltalt for overlagt drap og medvirkning til overlagt drap.

Hun fikk hjelp av en venninne, og de fikk ikke påberope seg nødverge. Likevel kom retten med sterkt formildende årsaker til straffeutmålingen da dommen ble lest opp i 2012.

Retten fastsatte 12 års fengsel - seks år kortere straff enn aktor ville ha.

Retten trodde på kjærestens forklaring om at hun var blitt truet både psykisk og fysisk av drapsofferet.

Kjæresten påberopte seg såkalt preventiv nødverge - at hun måtte drepe for å unngå framtidig vold fra kjæresten.

- Det var enten han eller henne, sier Ottesen.

- Ikke godt nok tilbud

Ved arbeidet under hennes doktorgrad var spesielt fokus på barnedrap og familiedrap. Halvparten skjer i tilknytning til at gjerningspersonen tar livet av seg selv.

For å unngå partnerdrap må arbeidet med å hjelpe kvinner ut av voldelige forhold fortsette.

- Men vi må også hjelpe menn som sliter med drapstanker og selvmordstanker. Det er ikke godt nok tilbud til de som sliter med vold i nære relasjoner. En dag kan det gå over streken, sier Ottesen.

Hun mener det er modig av en person å innrømme man trenger hjelp fordi man sliter med vold.

- De er modige som innrømmer dette, og skal bli møtt med et tilbud, ikke en venteliste, sier Ottesen.