Dette er LOL-kvinnen som skal ha forgiftet den utstøtte Kim-broren

(Dagbladet): Den mest sikre dokumentasjonen dagen etter dødsfallet til den utstøtte storebroren Kim Jong-nam (46) til Nord-Koreas diktator Kim Jong-un, er at en av de to mistenkte kvinnene er pågrepet.

Sitater fra ikke navngitte kilder peker i alle retninger: mer vanlig enn unntak når store begivenheter involverer nøkkelpersoner fra landet.

Japanske medier sitererer anonyme nordkoreanske kilder at Kim Jong-nam slett ikke er død.

Én spekulasjon har ikke navngitte kilder utenfor Nord-Korea til felles: At sprøyteangrepet på Kim Jong-nam er et bestillingsdrap fra hans yngre diktatorbror.

Den kinesiske tv-kanalen CCTV har vist opptak fra overvåkningskameraene med en ung kvinne i lys LOL-genser (laugh out loud) som haster utenfor terminal 2 på den internasjonale flyplassen i Malaysias hovedstad Kuala Lumpur for å finne en taxi.

Vietnamesisk pass

New York Times melder at generalinspektøren for politiet i Malaysia, Khalid Abu Bakar, har navngitt kvinnen til å være 28 år gamle Doan Thin Hoang.

Det er opplysninger fra det vietnamesiske passet kvinnen hadde på seg, da hun ble pågrepet klokka 08.20 onsdag på samme flyplass som den tidligere nordkoreanske tronarvingen ble angrepet av to kvinner med giftsprøyter dagen før - og døde i ambulansen på vei til sykehus.

Ifølge Malaysia-avisa The Star har nordkoreanske, offisielle representanter i Malaysia protestert mot at Kim Jong-un skal obduseres ved sykehuset i Kuala Lumpur.

Krever liket utlevert

Kravet er at liket blir utlevert til Nord-Korea. Det har nordkoreanske myndigheter ikke fått noe svar på.

Ifølge politikilden som oppga identiteten til den pågrepne kvinnen, var hun aleine under arrestasjonen.

Også fire menn skal være mistenkt for å ha lagt til rette for det som ligner på en henrettelse av Kim-familiens sorte får.

Kim Jong-nam fartet mye rundt på kloden de fleste andre steder enn Nord-Korea. Han hadde fast adresse på sin favorittøy - det kinesiske gamblingmekkaet Macao.

Der etterlater han seg kone og to barn. En ekskone og ett barn bor i Beijing, mens en sønn i 20-årene ifølge flere internasjomnale medier bor og studerer i Frankrike.