Dette er mannen bak Trumps omstridte innreiseforbud

(Dagbladet): Donald Trumps omstridte og flittig omtalte innreiseforbud står for øyeblikket overfor en uviss skjebne.

Om det blir nye runder i rettsapparatet eller om det kommer en ny presidentordre, er fremdeles ikke sikkert. Som Trump sa til pressen før helga:

- Jeg har lyst til å overraske dere.

Applaus fra sjefen

Helt sentralt i arbeidet med Trumps immigrasjonspoltikk sitter 31 år gamle Stephen Miller. Søndag gjorde han runden i en rekke TV-show for å forsvare både innreiseforbudet og Trumps påstander om valgfusk.

En jobb sjefen applauderte.

«Gratulerer, Stephen Miller, med å representere meg på en rekke show søndag morgen. Fantastisk jobb», tvitret Trump søndag kveld.

31-åringen bekskrives som særdeles energisk. Før han ble tatt inn i varmen hos Trump i fjor jobbet han som en av de viktigste hjelperne til daværende senator Jeff Sessions, som nå er justisminister.

Ansatte i Kongressen har beskrevet Miller som fyren som fikk epostinnboksene deres til å «rope om nåde».

Da Senatet i 2013 vurderte en tverrpolitisk overhaling av immigrasjonspolitikken, var Miller ekstremt pågående. Han sendte en rekke bombastiske eposter til Kongress-ansatte og journalister og gikk hardt ut mot ondene ved «utenlandsk arbeidskraft».

På et tidspunkt videresendte en drittlei senatsansatt en av Millers eposter til en journalist, med kommentaren:

«Hans siste. Og klokka er bare kvart på tolv».

Men Sessions og Miller fikk det som de ville. På tross av at lovforslaget fikk gjennomslag i Senatet, var det full stopp i Representantenes hus.

- Vi visste at vi gikk mot etablissementet, og Stephen var utrolig hardtarbeidende og hadde ingenting imot det, sa Sessions i et intervju.

Ble kjent i 2015

Mange skal ha blitt overrasket over at Miller har kommet så langt inn i Det hvite hus. Mange republikanere anså inntil nylig hans mange eposter som spam.

Men med hånden Trump-administrasjonens kjernepoltikk, med sin økonomiske nasjonalisme og tøffe standpunkt på innvandring, er nok epostene fra Miller flyttet bort fra spamfilteret igjen.

Miller og Trump ble kjent med hverandre i 2015, da Miller førte Trump og justisminister Session sammen.

I kjølvannet av Republikanernes landsmøte i juli fikk Miller en sentral plass i Trumps team, da han ble gjort til den viktigste av Trumps taleskrivere i det øyeblikket Trump gikk fra håndskrevne notater til å bruke en teleprompter.

Miller førte i pennen noen av Trumps mest bemerkelsesverdige taler i valgkampen, som den han holdt under republikanernes landsmøte, da han sa:

«Ingen kjenner systemet bedre enn meg, og derfor er det jeg alene som kan fikse det».

Budskapet i talene skrevet av Miller speilet i så stor grad Trumps syn, at Miller varmet opp for Trump på valgkamparrangementer.

- Steve er en sann troende i enhver forstand av ordet, ikke bare når det gjelder økonomisk populisme, men også i troen på Trump som leder. Steve er intenst lojal og har en bedre forståelse av presidentens visjoner enn nesten hvem som helst, sier Jason Miller, som jobbet sammen med Stephen Miller under valgkampen.

Ivrig innringer

Millers raske ferd inn i maktens aller innerste sirkler startet på mange måter allerede i tenårene. Da skapte han seg et navn i konservative mediekretser for å være en som tok kontroversielle standpunkter, som følge av at han støtt og stadig ringte inn til radioprogrammet «Larry Elder Show».

- Måten folk på venstresiden misbruker og kjefter på høyresiden på, er nok det som opptar Stephen mest. Mangelen på rettferdighet. Venstresidens dominans i akademia. Venstresiden dominans i media. Venstresiden dominans i Hollywood, forteller Larry Elder, som Stephen Miller omtaler som sin mentor.

Da han gikk på high school skrev han en spalte i skoleavisa, noe som førte til at han til stadighet hisset på seg sine klassekamerater.

Saker som handlet om kulturell indentitet lot til å være saker som fikk Millers blod til å pumpe raskere. På et tidspunkt tok han blant annet til ordre for å slå hardt tilbake mot radikale islamister.

«Vi har alle hørt hvor fredelig og godartet den islamske religionen er, men uansett hvor mange ganger du sier det så kan ikke det endre det enkle faktum at millioner av radikale muslimer ville feiret din død av den enkle grunn at du er kristen, jødisk eller amerikansk», skrev Miller.

Han har i senere tid sagt at hans skriverier på en god måte viser hva han mente på den tiden, men at han håper at «alle som har skrevet om politikk og kontroversielle temaer på college finner ut at deres syn på en rekke temaer har modnet».

Nasjonal oppmerksomhet

Første gang den unge Miller fikk nasjonal oppmerksomhet var da han i 2006 tok til orde for å forsvare tre lacrosse-spillere som feilaktig ble anklaget for voldtekt. Saken var gjennomsyret av rasemotsetninger, og dommeren ble i ettertid avsatt som følge av måten han håndterte saken på.

- Denne parodien har fått lov til å fortsette fordi vi lever i et land lammet av raseparanoia, skrev han i november 2006.

Han mente at folk var redd for å ta de tre mennene i forsvar fordi statsadvokaten hadde gjort saken om til en rasesak, og at motstand «ville bli oppfattet negativt av det svarte samfunnet, og det vil være en politisk pris å betale».

Miller, Bannon og Trump er forent i synet på «Amerika først» i den økonomiske politkken, og ønsker alle tre en tøff holdning til innvandring.

Miller fikk innpass i en gruppering med blant annet Bannon i 2014, som en konsekvens av sine synspunkter på illegal immigrasjon. Allerede da så Miller for seg at Trump kunne bli president.

«Trump forstår det. Jeg skulle ønske han stilte til valg», skrev Miller i en epost.

Får kritikk

Og nå befinner altså Miller seg i Trumps aller innerste sirkel, og ser ut til å nyte en høy stjerne hos sjefen selv, på tross av at Trump ikke var spesielt fornøyd med problemene med innreiseforbudet.

Presidentordren gjelder syv spesifikke land som Trump mener utgjør en fare for terror.

På lista står Jemen, Libya, Syria, Irak, Iran, Somalia og Sudan, som alle er land hvor majoriteten av befolkningen er muslimer, noe som har ført til at presidentordren har møtt massiv motstand. Både i opposisjonen og i rettsapparatet.

Og i det siste har han måttet tåle en god del kritikk, blant annet fra MSNBCs Joe Scarborough, som er vert for Trumps favorittprogram «Morning Joe».

Han omtalte Miller nylig som «en veldig ung person i Det hvite hus på en «power trip», som tror han bare kan skrive presidentordre og be alle byråer om å dra til helvete».

For øyeblikket jobber Miller med en ny presidentordre om gjestearbeiderprogrammet, som antagelig inneholder nye restriksjoner på billig utenlandsk arbeidskraft, som han lenge har vært en uttalt motstander av.

Her jobber han tett med Sikkerhetsdepartementet, for å forsikre seg om at man slipper å oppleve lignende problemer som med innreiseforbudet.

Kilder: Washington Post / New York Times