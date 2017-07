Dette er mannen som skal ha fått Spicer-begeret til å renne over

(Dagbladet): Sean Spicer (45) har tålt massiv kritikk ved flere anledninger som pressetalsperson for Det hvite hus.

Likevel har han fortsatt i jobben - fram til nå. Ifølge New York Times skal Spicer ha reagert på ansettelsen av Anthony Scaramucci (53).

- En stor feil

Hva den angivelige uenigheten går ut på, kommer ikke fram i artikkelen.

Ifølge kilder nær Det hvite hus har Spicer omtalt Anthony Scaramuccis inntreden i rollen som kommunikasjonsdirektør i Det hvite hus som en «stor feil».

Det kommenterte ikke Scaramucci da han i går ble presentert i sin nye rolle. Han avviste imidlertid en personlig konflikt de to imellom.

- Jeg hadde elsket å ha Sean her, men han mente at det var bedre å forlate posisjonen sin, og for meg sier det mye om ham som person, sa Scaramucci til den frammøtte pressen.

Finansstjerne

53-åringen er en rutinert pengeinnsamler innen politikken, men har siden mai i fjor figurert som en nær rådgiver til Donald Trump. Før den tid gjorde mannen med kallenavnet «The Mooch» (snylteren) det stort som finansmann, ifølge BBC.

I 2005 startet han SkyBridge Capital - et investeringsfirma som oppgir å administrere verdier tilsvarende over 90 milliarder kroner.

Trump-forsvarer

Han har også figurert som vert for talkshowet Wall Street Week, og har vært tydelig på republikansk side politisk.

Dette som pengeinnsamler for Mitt Romney i 2012, samt som en tydelig forsvarer av Donald Trump - i hvert fall i løpet av den siste tiden.

- Russerne har ingen som helst makt over Donald Trump, understreket Scaramucci overfor Dagbladet tilbake i januar.

Spådde Obama-vennskap

Da var han en nær rådgiver for presidenten, og avfeide kritikernes bekymringer knyttet til Trumps valgseier:

- Det er ingen som trenger å sette fyr på seg selv i protest. Trump vil bli en fenomenal president som til og med vil få et fenomenalt forhold til Barack Obama. Om to år spiller de to golf sammen, hevdet Scaramucci til Dagbladet.

I løpet av de drøyt sju månedene etter Scaramuccis påstand, har både Obama og Trump refset hverandre jevnlig.

Dette samtidig som Donald Trump har slitt på meningsmålingene.

- Føler oss som en piñata

Nå håper presidenten trolig at Scaramucci skal bidra til å snu trenden, noe kilder innen hans administrasjon har troen på, ifølge Washington Post.

De beskriver en mann med stor entusiasme. Den utviste han blant annet i møte med Barack Obama tilbake i 2010. Da karakteriserte han den daværende presidentens håndtering av USAs finanssektor med disse ordene:

- Vi føler oss som en piñata. Du føler kanskje ikke at du slår oss med en stokk, men vi føler det sånn.

Vitset med Trump

Samtidig har ikke Scaramucci alltid brukt pene ord om Obamas etterfølger.

I 2015 gikk han, ifølge Washington Post, langt i å kalle Trump en politiker uten noen reell politisk overbevisning.

- Kanskje utnevner han Elizabeth Warren (senator for Demokratene og en av Trumps argeste motstandere) som visepresidentkandidat, vitset Anthony Scaramucci på bekostning av mannen han nå skal være kommunikasjonssjef for.

I etterkant av uttalelsen har 53-åringen gjentatte ganger beklaget seg. Det gjorde han også på en pressekonferanse i dag, der han skrøt av sin sjef.

- Han er et genuint herlig menneske, uttalte Anthony Scaramucci.