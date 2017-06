- Dette er Theresa Mays «Hurricane Katrina»-øyeblikk. Vil karrieren hennes overleve?

(Dagbladet): Statsminister Theresa May møtte ikke overlevende etter Grenfell Tower-brannen på grunn av sikkerhetsmessige årsaker. Det gjorde derimot dronningen, prins William og Jeremy Corbyn.

Mange mener at dette er spikeren i kista for May.

May under sterkt press

May unnlot å dra til pårørendesenteret for å besøke ofre for brannen før helgen, årsaken skal ha vært sikkerhetshensyn. Men sikkerheten var god nok for dronning Elizabeth, som fredag tok med seg prins William for å møte overlevende.

Lørdag kveld møtte statsministeren noen av ofrene, skriver BBC. Ikke på pårørendesenteret, men i Downing Street, altså i statsministerboligen.

- Innsatsen til nødetatene, helsevesenet og lokalsamfunnet har vært heroisk. Men støtten til familier som trengte hjelp og grunnleggende informasjon i de innledende timene etter denne rystende katastrofen var ærlig talt ikke god nok, sa May etter møtet.

Statsministeren lovet penger til klær, mat og andre livsnødvendigheter for de rammede, og lovet også at alle de rammede skulle få et hjem i nærheten i løpet av tre uker. Hun har også gitt kommunale myndigheter ordre om å gjennomføre sikkerhetssjekker i alle høyblokker i løpet av kort tid.

En hissig debatt om brannsikkerhet og innsparingstiltak er brutt ut i kjølvannet av tragedien, og har satt statsminister May under sterkt press. Flere britiske tabloider varsler et voldsomt oppgjør etter brannen.

«Det er et farlig øyeblikk for enhver regjering når offentligheten mistenker at regjeringen ikke er i stand til å forhindre en så stor katastrofe som Grenfell Tower-brannen. Sinte mennesker ser at staten svikter i en viktig grunnleggende plikt: Å holde dem trygge», skriver Independent.

Mays «Katrina-øyeblikk»

Både The Guardian og The Independent kommer med samme konklusjon: Dette er Theresa Mays «Katrina-øyeblikk» og at hennes politiske karrière ikke vil overleve dette.

Avisene trekker paralleller til Bush og orkanen Katrina: En leder som feilet på den store prøven under en katastrofe.

For 12 år siden herjet orkanen Katrina i New Orleans. Katrina forårsaket en ekstrem stormflo på ni meter. Orkanen førte til store ødeleggelser og nesten 2000 mennesker mistet livet.

Katastrofen hadde flere ganger blitt forutsett av eksperter, men ingenting ble gjort. Ofrene var for det meste fattige afroamerikanere uten innflytelsen til å få tilstrekkelig flomforsvar.

Under orkanen var daværende president George W. Bush på ferie i Texas. Flyet hans tok en omvei slik at han kunne se ødeleggelsene.

Mange mener at May gjorde den samme feilen når hun ikke møtte overlevende og pårørende ved Grenfell Tower.

Kald og uinteressert

The Guardian går så langt som å skrive at at Grenfell markerer stedet og besøket markerer øyeblikket for enden av karrièren hennes.

Torsdag morgen møtte hun opp på katastrofestedet. Hun gratulerte beredskapstjenestene med deres utrettelige innsats. Men hun tok ikke kontakt med de overlevende eller de som jobbet frivillig på stedet.

Independent skriver at hun opptrådte kaldt og uinteressert, i motsetning til Jeremy Corbyn som ankom stedet en time senere. Han lyttet til folk og klemte dem, lovet å finne sannheten bak ulykken og fortalte dem at han ville snakke på deres vegne.

- Det finnes ingen bedre sammenligning for å vise forskjellen mellom de to partiene enn ledernes besøk, skriver The Guardian.

Unngikk spørsmål om brannen

Etter et nylig intervju med BBC blir May kalt umenneskelig og ufølsom når hun unngikk spørsmål om brannen. Seerne mente statsministeren uforskammet ignorerte reporterens spørsmål.

Blant annet spurte reporteren om May hadde misforstått hvor stort offentlighetens sinnet er mot henne.

- Det jeg har gjort siden denne hendelsen fant sted, var først og fremst å sikre at de offentlige tjenestene hadde støtten de trengte for å gjøre jobben de gjorde i kjølvannet av brannen, svarer May.

Igjen spurte reporteren om hun ikke klarte å forstå offentlighetens sinne, gitt at hun ikke hadde møtt innbyggerne. Igjen unngikk statsministeren spørsmålet.

- Dette var en forferdelig tragedie. Folk har mistet livet, andre har mistet alt, alle sine eiendeler, deres hjem og alt. Det vi gjør er å sette opp støtte som vil hjelpe dem.

BBC-reporteren spurte også om tragedien kunne vært forhindret, og fremhevet en rapport fra 2013 som anbefalte å sette sprinklere i alle bygningene i nærområdet. Hun påpekte også at billigere, brennbar kledning hadde blitt brukt under oppussingen.

- Vi har ennå ikke funnet hva årsaken til brannen var. Brannvesenet ser etter hva årsaken til brannen var. Det er viktig at vi kommer til bunns i dette og finner ut nøyaktig hva som har skjedd, svarte May.

The Independent skriver at selv om bydelen Kesington og Chelsea i flere år har gått med underskudd, men selv om de hadde klart å komme i overskudd de siste åra, ble ikke pengene brukt på brannsikkerhet.

Da den kommunale blokka ble restaurert, kan kledningen ha blitt valgt fordi det var billigere enn brannbestandig bekledning.

- Hvis noen av disse pengene ble brukt på sprinkelsystemer og ikke-brennbar kledning, ville vi ikke være der vi er i dag, sier Andrew Gwynne, Labour-politiker til The Independent.

Hva gikk galt? En beboergruppe i blokka har gjentatte ganger advart om brannfare i bygget. Ifølge gruppa ignorerte huseierne advarslene.

Kledningen til bygget var et brennbart materiale som førte til at bygningen stod i full brann innen 15 minutter.

Det er fastslått at dette materialet er forbudt i bygninger i USA, på grunn av brannrisiko.

Kledningen skal ha blitt valgt fordi det var billigere enn brannbestandig bekledning.

Et sprinklersystem ble aldri innstallert fordi det ville kostet en liten sum penger. Regjeringen, sitert i ord de muligens vil angre på, mente at «det er brannindustriens ansvar, ikke regjeringens, å markedsføre sprinklersystemer effektivt». Kilde: The Independent

Huseierne ignorerte advarslene

En beboergruppe i blokka har gjentatte ganger advart om brannfare i bygget. Grenfell Action Group hevder en storbrann i bygget så vidt ble avverget etter et strømbrudd i 2013.

Ifølge gruppa ignorerte huseierne, som er bydelen Kensington og Chelsea, advarslene. De hevder også den lokale huseierorganisasjonen (KCTMO) som driver de kommunale hjemmene, også ignorerte advarslene.

Demonstranter stormet det lokale rådhuset for Kensington og Chelsea fredag ettermiddag med krav om blant annet bedre brannsikkerhet.

Demonstrantene ropte blant annet «Skam deg» og «Vi vil ha rettferdighet» og «May må gå».

Politiet opplyser at 58 personer er savnet etter brannen. De 30 som er bekreftet døde, inngår i tallet, opplyser Londons politisjef Stuart Cundy. Politiets opptelling baserer seg på opplysninger fra pårørende.

- Jeg håper ikke det, men tallet kan bli høyere, uttalte Cundy til pressen lørdag, skriver BBC.