Dette er vinneren av «Årets bilde»

(Dagbladet): Vinneren av den prestisjetunge prisen «Årets bilde» går til Aleksander Nordahl, for bildet «Ruinliv». I år var hele 43 fotografer nominert til fotokonkurransen.

- Det er helt fantastisk. Jeg ble ganske sjokkert, sier Nordahl til Dagens Næringsliv.

Bildet ble tatt som en del av Dagens Næringslivs reportasje «Nyttår i helvete», som skildrer livet i den krigsherjede, syriske byen Aleppo. Bildet gikk også av med førsteplassen i kategorien «Nyhet utland».

I juryens uttalelse heter det:

«Årets bilde er preget av en stille dramatikk, der dagliglivet går videre mellom ruinene. Bildet forteller om et folk som for få år siden opplevde et høyt velstandsnivå. Siden ble alt kaos. Fotografen har evnet å manøvrere i dette kaoset, å fange et tidsbilde av en situasjon som likevel oppleves så gjenkjennelig. Tre pent kledde mennesker står foran en port, med veske og handleposer. Rundt dem er alt i oppløsning. Bildet bæres av kontrastene, både visuelt og symbolsk. Det er intuitivt, sykt og svært sterkt. Årets beste bilde er likevel fylt av en utrolig verdighet.»

Viktige temaer

Odd Reidar Andersen, i AFP, hentet hjem premier i flere kategorier. Andersen gikk av med førsteplassen i kategorien «Nyhetsreportasje utland» for serien «Kampen om Mosul».

I tillegg vant han førsteplassen i kategorien «Sport» for bildet «Phelps-fest», samt førsteplassen i «Åpen klasse» med bildet «Lulu». Andersen ble også «Årets fotojournalist».

Dagbladets egen Hans Arne Vedlog vant 2. plassen i klassen «Nyhetsreportasje utland» med bildet «De heldige». I tillegg vant Vedlog 2. plassen i kategorien «Nyhet Utland» med bildet «Reddet».

- Det er veldig hyggelig å bli satt pris på, spesielt med en slik sak. Dette er noe som pågår hele tiden, og ikke får så mye oppmerksomhet kanskje. Tusenvis drukner hvert eneste år i forsøket på å nå Europa fra Nord-Afrika, sier Vedlog til Dagbladet.

Studenter imponerte

Under årets konkurranse var hele fem fotojournaliststudenter fra Høgskolen i Oslo og Akershus nominert til den prestisjetunge fotokonkurransen.

Samtlige av de fem hentet hjem premier. Evelyn Andora Pecori og Maud Lervik Grøttland var nominert i klassene «Nyhetsreportasje Norge» og «Åpen klasse», mens Christian Breidlid, Anders Idland Melchior og Henrik Evertsson var nominert i klassene «Årets nykommer», «Årets videojournalist» og «Årets videodokumentar».

Pecori vant 2. plass for bildet «Fluktkontroll», i kategorien «Nyhetsreportasje Norge». Bildet ble tatt under 24-åringens praksisperiode i Vårt Land, der Pecori flyttet inn på et ankomstsenter for asylsøkere i Råde i 48 timer, for å skildre menneskenes hverdag.

- Det er kjempestas, og det gir stor motivasjon til å fortsette med foto i en vanskelig medietid, sier Pecori til Dagbladet.

Maud Lervik Grøttland vant 2. plass for bildet «Streamerne» i «Åpen klasse». Christian Breidlid ble «Årets nykommer» og Henrik Evertsson vant 2. plass i klassen «Årets videodokumentar» med filmen «Alarm Trolltunga».

- Prisen betyr utrolig mye for meg og gir meg stor motivasjon for å fortsette, forteller Breidlid til Dagbladet.

Anders Idland Melchior ble «Årets videojournalist», og er overveldet over prisen.

- Jeg tror dette er et resultat av hardt arbeid og at jeg har hatt mye flinke folk rundt meg som jeg har lært mye av, sier han til Dagbladet.

Sterke vinnere

Førsteplassen i kategorien «Nyhet Norge» gikk til Line Ørnes Søndergaard i Klassekampen med bildet «Sorg».

Vinnerne i de 14 andre kategoriene imponerte også juryen sterkt.

«Vi tror på den norske fotojournalistikken. Det lages mye bra, både i redaksjonene og av frilansere. Det kan se ut til at det blir flere og flere gode stemmer der ute. Vi fornemmer også at det er vidt forskjellige stemmer blant vinnerne, innen mange sjangre» skriver juryen i sin uttalelse.