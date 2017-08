– Dette går feil vei

Arbeiderpartiet har fått en dårlig start på valgkampen, med nedgang på fire av fire nasjonale meningsmålinger i august.

Den ferskeste målinga plasserer partiet helt ned på 28,1 prosents oppslutning.

Målingen viser at partiet mister velgere til blant annet SV og kan bli avhengig av Rødt eller MDG for å få flertall.

Etter nesten halve august unnagjort, har partiet en gjennomsnittlig oppslutning på 30,0 prosent denne måneden, ifølge pollofpolls.no.

Dette er omtrent på linje med valgresultatet i 2013 og en nedgang på 1,7 prosentpoeng fra snittet i juni.

–Det viktige er at det er flertall for de partiene som vil skifte ut Frp og Høyre, men vi skulle gjerne sett tallene gå opp. Men det får tjene som en stor inspirasjon i stedet. Det jeg leser av disse tallene er at en del av våre velgere som sitter på gjerdet. De har jeg i klart øyesyn, de tror jeg vi skal klare å få ned igjen, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

–Ikke hyggelig

Valgforsker Frank Aarebrot mener en slik måling sjelden er gode nyheter.

–Det går ikke i riktig retning, og et retningsfall over sommerferien er sjelden gode nyheter. Hvis Høyre går fram, Frp holder seg stabilt, Venstre kommer over sperregrensa og Ap går ned, har Erna Solberg gode muligheter til å fortsette som statsminister, sier Aarebrot til Dagbladet.

Han sier en tommelfingerregel er at to av tre partier som har nedgang fra juni til august, fortsetter nedgangen ut i september.

Samtidig er det fortsatt mulig for Ap å snu trenden – og på de fleste meningsmålingene i juli har partiet fortsatt flertall med Ap og SV.

–Det er ikke hyggelig for Ap, men det er ikke katastrofalt ennå, sier Aarebrot.

Venstre over grensa

Den dårlige nyheten for høyresia i norsk poltikk, er at Venstre-leder Trine Skei Grande ikke ser ut til å mobilisere noe særlig, til tross for at hun selv har droppet sommerferie for å drive valgkamp.

På gårsdagens meningsmåling går partiet riktignok fram med 0,3 prosentpoeng til 3,4 prosent, men ser man på snittet for alle august-målingene til nå, er partiet fortsatt plassert i god avstand fra sperregrensa på 4 prosent.

Venstre hadde i snitt 3,3 prosent oppslutning i juni, og har så langt i august nøyaktig samme gjennomsnittlige oppslutning.

–Hvis Venstre går over sperregrensa og denne tilsvarende tendensen fortsetter, blir valget spennende, men det at Venstre kommer seg over sperregrensa er det som vil bli mest avgjørende. Da er det ikke noen god nyhet for Venstre at de ikke mobiliserer på snittet av målingene, sier Aarebrot.

Politiske realiteter

Støre har planen klar for de neste 30 dagene fram mot valget.

–Jeg skal snakke politikk, og bruke en hver anledning til å få fram skillelinjene Jeg skal snakke om hvordan vi skal bruke de store pengene på de store oppgavene. Vi skal holde oss til strategien, sier han og fortsetter:

–Vi skal leve med meningsmålinger som går opp og ned. Jeg har ikke vært vitne til et så stort engasjement, bred mobilisering og så fokusert innsats og godt humør. Vi er rustet for de 30 dagene og veldig motivert for å stå i denne valgkampen.

–På flere målinger nå har MDG og Rødt vært avgjørende for flertallet: Du har avvist å samarbeide med dem. Hva gjør dere om dere blir avhengig av dem for å få flertall, vil du da revurdere?

–Jeg vil ikke gå i detalj på hva og hvis-spørsmål ut fra målinger som går opp og ned. De partene som ønsker å bytte ut Frp og Høyre må få flertall. Da vil det også være et flertall som peker på en Ap-ledet regjering. Vi har vært tydelige på at vi gjerne samarbeider med partier som vil en annen kurs, men vi har også sagt ærlig fra om hvilke partier vi kan sitte i regjering med og hvilke vi ikke kan sitte i regjering med. Det er basert på politiske realiteter i norsk politikk i dag.

–Det er snakk om regjeringssamarbeid, er det så at du ikke utelukker for eksempel MDG som en del av det parlamentariske grunnlaget?

–Alle som vil være med å bygge et flertall mot Frp og Høyre vil vi ha samarbeid og samtaler med i enkeltsaker, for det er mer som forener oss enn det som skiller oss. Men å sitte i regjering er 24/7, det er beslutninger hver dag hele uken. Da mener jeg man er pliktig til å bygge et regjeringssamarbeid som kan stå gjennom krevende år, for det kommer til å bli krevende år framover. Men politikk handler om samarbeid i Stortinget, i små og store saker.