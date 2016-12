Dette gjorde e-sjefene for å komme på fy-lista til Obama

(Dagbladet): Torsdag kveld norsk tid kunngjorde USAs president Barack Obama og amerikanske myndigheter en rekke nye sanksjoner mot Russland.

Obama skrev under på en såkalt presidentordre som fører opp to russiske etterretningsbyråer - GRU og FSB - og fire russiske etterretningssjefer på USAs sanksjonsliste.

Samtidig fikk 35 russiske diplomater beskjed om å forlate USA innen 72 timer.

Sanksjonene kom som et resultat av Russlands angivelige hackerangrep i forkant av det amerikanske valget. Både FBI og CIA har konkludert med at hackerangrepene hjalp Donald Trump til valgseier.

Ifølge Det hvite hus skal GRU og FSB ha stått bak de påståtte datainnbruddene og de påfølgende lekkasjene.

Den angivelige omfattende hackingen rettet mot USA har fått kodenavnet «Grizzly Steppe» i en rapport fra det amerikanske Sikkerhetsdepartementet (Department of Homeland Security).

Toppsjefer i e-tjenesten

GRU er Russlands etterretningstjeneste. De fire GRU-ansatte som navngis og svartelistes i Obamas presidentordre, har alle høyt betrodde stillinger og inkluderer deriblant GRU-sjefen.

De fire personene er:

Igor Valentinovich Korobov, toppsjefen i GRU:

General Korobov ble utpekt som leder av GRU av Russlands president Vladimir Putin i februar i år. Korobov tok over jobben etter at hans forgjenger Igor Sergun døde 3. januar, 58 år gammel, etter fem år som GRU-topp.

Sergey Aleksandrovich Gizunov, nestsjef i GRU.

Igor Olegovich Kostyukov, første nestsjef i GRU.

Vladimir Stepanovich Alexseyev, første nestsjef i GRU.

Navngir hackere

I tillegg navngir presidentordren to andre personer, som har vært ettersøkt av FBI i flere år. Russeren Evgeny Mikhailovich Bogachev og latviske Aleksey Alekseyevich Belan er begge plassert på sanksjonslisten av det amerikanske finansdepartementet.

FBI har lett etter de to i flere år, etter mistanke om at de skal stå bak hacking av amerikanske finansinstitusjoner, offentlige etater og universiteter. Det er uklart om de to skal ha vært involvert i de angivelige hackerangrepene i forbindelse med årets presidentvalg.

I en pressemelding fra Det hvite hus hevder amerikanske myndigheter at GRU stod bak hackerangrepene i forkant av det amerikanske presidentvalget. De skal ha gjort det ved å «bruke etterretningsoffiserer og ulikt teknisk verktøy».

I tillegg til GRU-sjefene personlig, er også etterretningstjenesten GRU i seg selv oppført på sanksjonslista.

FSB på lista

Også Russlands sikkerhetstjeneste FSB har blitt plassert på USAs sanksjonsliste. I tillegg navngir Obama i sin presidentordre tre russiske selskaper de mener har hatt en tilknytning til hackerangrepene.

Anklagene fra USA går ut på at følgende selskaper har bistått GRU med hackingen, enten ved å drive etterretning selv, eller opplæring:

Special Technology Center, STLC, Ltd. Har base i den russiske storbyen St. Petersburg.

Zorsecurity. Har base i Moskva.

Professional Association of Designers of Data Processing Systems. Har base i Moskva.

Trump vil møte etterretningstopper

Trump sier det er på tide at USA «kommer seg videre» etter hackerangrepene. I en uttalelse torsdag kveld lover han å møte USAs etterretningssjefer for å høre mer om saken.

- Det er på tide for landet vårt og komme seg videre til større og bedre ting, sa den kommende presidenten på en pressekonferanse i Florida.

Trump har tidligere avvist anklagene om at Russland påvirket det amerikanske presidentvalget og har beskyldt etterretningstjenestene for å ha en politisk agenda.

- Uansett, for landet vårt og for det fantastiske folket vårt, kommer jeg til å møte med ledere for etterretningstjenestene i neste uke for å bli oppdatert på faktaene rundt denne situasjonen, sa Trump.