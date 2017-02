Dette har ikke skjedd på USAs børser siden 1987. Den gang fulgte et krakk som rystet verden

Fredag nådde den amerikanske «Dow Jones»-børsindeksen en ny rekordnotering. Det var den 11. dagen med rekordnoteringer i strekk.

Noe slikt har ikke skjedd siden januar 1987, da oppgangen varte i 12 dager i strekk. «Dow Jones Industrial Average» bygger på kursutviklingen til 30 av de viktigste børsnoterte selskapene i USA.

Baksiden av medaljen med kraftig børsstigning er gjerne økt risiko - og i verste fall et krakk.

- Trump-optimisme

Inntil videre tror de fleste at det går bra, og USAs nye president får en del av æren.

- Jeg tror vel at man er nokså optimistisk med tanke på konsekvensen av Donald Trumps politikk, med skattelettelser og infrastruktur-satsing. Han har også utvist brukbar vilje til å lytte til forretnings- og næringslivet, sier sjefanalytiker Ole Håkon Eek-Nielsen i Nordea Markets til Dagbladet.

Ifølge sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika Gruppen er en viktig grunn til oppgangen at lave renter har fått investorer over hele verden - inkludert det norske Oljefondet - til å flytte penger over til aksjemarkedet.

Dermed får aksjekursene en kraftig «dytt».

For Norge er dette positivt. Større risikovilje er bra for eksportindustrien, og børsoppgang gir mer penger å bruke fra Oljefondet.

Frykter nytt krakk

En fare med kraftige oppgangsperioder på børsen, er at de noen ganger ender med et sammenbrudd.

Det var det som skjedde forrige gang Dow Jones-indeksen hadde en tilsvarende oppgang som nå. Krakket som går under navnet «Black Monday», kom den 19. oktober 1987.

Det markerte slutten på den såkalte jappe-tida, og ble opptakten til en langvarig nedgangsperiode.

- Det der er en god parallell, utbryter Jan Ludvig Andreassen da Dagbladet spør om risikoen for at noe liknende kan skje til høsten.

- Går noe galt i internasjonal handel, kan vi få et nytt børskrakk til høsten, mener Andreassen. Han vil ikke gi noe anslag på sannsynligheten.

Frykter Kina-konflikt

Andreassen og Eek-Nilsen nevner begge faren for en handelskrig mellom Kina og USA som et av de største usikkerhetsmomentene i 2017.

Her ser Andreassen en klar parallell til 1987. Han sier at en handelskonflikt mellom USA og særlig Japan var det som startet den negative kjeden av hendelser den gangen.

- Så ballet det på seg med andre årsaker utover høsten, sier han.

Resultatet ble «Black Monday» på børsen i New York.

Nå frykter Andreassen at det samme kan skje i 2017:

- Den største risikoen for meg er at vi har undervurdert hvor sterk populismen er, og at det blir en handelskonflikt mellom Kina og USA. Da kan børsene korrigere seg ganske kraftig tilbake, og da blir det en mye mer urolig verden, sier Andreassen.

- Neppe krakk

For Ole Håkon Eek-Nilsen er Donald Trumps uberegnelighet og proteksjonisme viktige usikkerhetsfaktorer for 2017.

Både han og Andreassen er bekymret for hva som vil skje med euroen hvis for eksempel en EU-skeptiker som Marine Le Pen vinner det franske valget.

Eek-Nilsen tror likevel at det kommer til gå bra.

- For det første har vi lært litt av 1987. Vi har andre reguleringer av aksjemarkedet på plass, og det har vel ikke vært den samme gjeldsoppbyggingen som i USA den gangen. Det er noen likhetstrekk også: Vi har hatt gjeldsoppbygging i hele verden, og det er en høy optimisme, og det var det vel den gangen også, sier han.

Men alt i alt tror ikke Eek-Nilsen at det blir noe krakk:

- Ideen om at «nå er det snart 1987 igjen» kommer opp omtrent annenhver måned, bestandig.