Dette har ikke skjedd siden 50-tallet. Ivanka Trump blir «ubetalt» assistent for faren

(Dagbladet): Donald Trump ansettelser i Det hvite hus har allerede vekket oppsikt. Fra før har han ansatt svigersønn Jared Kushner (36) som seniorrådgiver i administrasjonen.

Ansettelsen har fått flere til å stille spørsmål ved nepotisme i Trump-administrasjonen.

Anklagene om favorisering av familien bli neppe mindre etter Trumps siste ansettelse heller. Nå har han også funnet en stilling til sin egen datter og Kushners kone, Ivanka Trump (35).

Hun vil få stillingstittel som assistent til presidenten, skriver New York Times.

Flengende kritikk

- Jeg har fått med meg bekymringene noen har om at jeg gir råd til presidenten personlig, mens jeg frivillig forholder meg til alle de etiske reglene. Jeg vil i stedet ha en rolle som en ubetalt ansatt i Det hvite hus, og vil være under de samme reglene som alle andre statsansatte, heter det i en uttalelse Ivanka Trump i en uttalelse.

- Gjennom denne prosessen har jeg jobbet tett med advokatene i Det hvite hus og min personlige advokat for å avklare den historiske rollen jeg har, sier hun.

Hun har allerede kontor i Det hvite hus, og sa hun ville ha en rolle som en uformell rådgiver for sin far. Den planen førte til flengende kritikk fra etikkeksperter, som mente hun lett kunne unngå det strenge regelverket som gjelder for statsansatte.

- Vi er fornøyd med at Ivanka Trump har valgt å ta dette steget i hennes historiske rolle som førstedatter og for å støtte presidenten. Ivankas stilling er ubetalt, og styrker våre forpliktelser til etikk og gjennomsiktighet, heter det i en uttalelse fra Det hvite hus.

- Det gir henne også større muligheter til å lede initiativer som kan føre til virkelige fordeler for det amerikanske folk, som ikke ville vært mulig for henne tidligere, skriver Det hvite hus.

Sentral skikkelse

Ivanka Trump har allerede utmerket seg i Det hvite hus. Hun har vært til stede på møter med en rekke interessegrupper. I tillegg deltok hun også i møter og på pressetilstelninger med både Tysklands statsminister Angela Merkel og Canadas statsminister Justin Trudeau.

Tidligere i dag, sendte den amerikanske senatoren Eilzabeth Warren et brev til regjeringens etikkråd, der hun ba de vurdere hva slags etikkregler Ivanka Trump måtte følge, skriver NBC. Få timer etterpå, kom altså beskjeden om at hun får en ubetalt stilling hos faren.

Ifølge kanalens presidenthistoriker Michael Beschloss, har ikke et barn av presidenten jobbet for sin far siden 50-tallet. Sist gang var da John Eisenhower jobbet som sekretær for sin far Dwight D. Eisenhower seint på 50-tallet. På 30-tallet jobbet også Jimmy Roosevelt for president Franklin D. Roosevelt.

Han påpeker imidlertid at begge disse tilfellene var før USA innførte såkalte anti-nepotisme-lover. Loven forbyr i prinsippet statlig ansatte og folkevalgte å ansette familie i departementet eller etaten vedkommende er sjef for.

Loven ble innført etter at John F. Kennedy utnevnte sin egen bror Robert til justisminister på 60-tallet.

Presidenthistoriker Kate Andersen Brower påpeker at George W. Bush hadde en rolle i farens kampanje, men at han ikke satt i møter i Det hvite hus, for eksempel.

- Det kompliserer ting når noen som ikke kan få sparken - også kjent som familie - er så involvert i administrasjonen, sier hun til CNN.

Ikke i strid med nepotisme-loven

Det amerikanske justisdepartementet har imidlertid slått fast at ansettelsen av Kushner ikke bryter med loven, og trolig derfor heller ikke ansettelsen av Ivanka.

- Presidenten nyter stor frihet når han ansetter sin personlige stab, het det fra justisdepartementet, ifølge CNN.

De tolker det slik at Det hvite hus-kontoret verken er et departement eller etat.

Ivanka Trump skal imidlertid ha fått sikkerhetsklarering, og nyter stor tillit hos faren. Flere amerikanske medier har tidligere skrevet at Trump vil bruke datteren for å fremme liberale verdier om blant annet likestilling.

- Ivanka Trumps jobb i Det hvite hus er ikke bare uetisk. Den er også farlig, skrev Helen Klein Murillo og Susan Hennessey i Washington Post forrige uke.

Ifølge CNN skal avgjørelsen ved å gi Trump en offisiell stilling ha kommet etter bekymringene rundt hennes roller.