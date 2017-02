- Dette hølet hadde ikke klart seg alene

SØRUM: (Dagbladet): Sørum kommune kan smykke seg med tegneseriefiguren 91. Stumperud, veterantoget Tertitten og noen kraftverk, men flere i Akershus-kommunen er redde for at de kommer til være for små til å bli hørt i det som kan bli en storkommune bestående av Skedsmo, Fet og Sørum. Men ikke alle føler det på samme vis.

- Jeg hadde håpet på sammenslåing med Ullensaker, men dette hølet klarer seg ikke alene. Vi måtte slås sammen med noen. Hvis vi skal leve med de godene vi har i dag, må vi bli større, sier Kolbjørn Johansen (69), når Dagbladet møter han på en av kafeene i Sørumsand.

Onsdag formiddag ble den nye regionreformen lagt fram på Stortinget, som viser at Norges 19 fylker blir til 10 regioner, og at vi også får 68 færre kommuner.

Det er nydelig vintervær i kommunens administrasjonssenter, men det hjelper ikke på humøret til Turid Gjærde.

- Dette er jeg imot. Vi vil ha små enheter og nærhet til serviceinstitusjonene våre, sier Gjærde, som er politisk engasjert i Senterpartiet, til Dagbladet.

Turid Gjærde bor på i den lille bygda Blaker helt nord i kommunen. I dag skal Turid og naboene på Blaker samle seg til et lunsjmøte for å diskutere kommunesammenslåinga, og Dagbladet blir invitert med.

Liten og lykkelig

I et rødt hus i utkanten av et jorde på Blaker møtes seks de sambydingene. På bordet står nystekte vafler og vertinna, Marit Fagersand, serverer hjemmelaget limonade.

En håndsopprekning avslører at motstanden mot kommunesammenslåing er enstemmig.

- Hvorfor skal vi bli så store når vi er lykkelige som små, spør Bjørn Fagersand.

- Lille Blaker betyr ingenting i den store sammenhengen. I den nye storkommunen havner vi helt i ytterkanten. Fra før har vi mista det meste av butikker og servicetilbud. Jeg har møtt politikere som sier; Blaker, hvor er det?, sier Fagersand.

- Vi kommer for langt unna de som bestemmer, sier Torbjørn Eid

- Vi kommer ikke til å bli hørt eller sett av noen, sier Marit Fagersand.

- For meg er det viktig å beholde nærheten og tryggheten som et lokalsamfunn gir. Jeg er blitt svaksynt, så for meg er det viktig at folk som jobber med kommunale servicetilbud kjenner meg, sier Turid Gjærde.

Lite informasjon

Tilbake i Sørumsand møter vi to saksbehandlere i kommunen.

- Vi har ikke fått vite en dritt og vet bare det som har stått i avisa, sier Ann-Mari Larsen, som jobber med plan- og bygningssaker.

Det samme gjelder flere av Sørums kommunes ansatte som Dagbladet snakker med. Rådmann Siri Kielland opplyser om at alle ansatte vil få informasjon i løpet av dagen.

Sørum kommune tidligere med forhandlinger med Fet kommune og Skedsmo kommune om sammenslåing, men forhandlingene strandet i fjor.

Likevel kommer ikke nyheten om tvangssammenslåing overraskende på ordfører Marianne Grimstad Hansen (H) selv om hun satt på flyet da nyheten ble sluppet.

Ikke overrasket

- Det hadde vært mer overraskende om Stortinget ikke kom fram til denne løsningen. Vi har visst at Stortinget kunne komme til å ta grep. Flere av oss ordførere har snakket sammen om at det blir godt å få en avklaring, sier Hansen.

Ordfører Hansen mener det viktig å bygge en sterk kommune på Romerike.

- Vi er nødt til å se hele regionen under ett, sier Hansen og trekker fram samferdsel som et område kommunene har hatt vanskeligheter med å samarbeide i.

- Ansatte i kommunen trenger ikke frykte for jobbene sine. Dette handler ikke om å effektivisere staben. Sammenslåingen handler om regionale utfordringer, sier Hansen, som tror det sannsynligvis vil være behov for flere ansatte i tida som kommer etter 2020.

Hvem som blir ordfører i storkommunen Sørum-Fet-Skedsmo gjenstår å se.

- Det må vi vente til valget i 2019 med å avgjøre, men prosessen begynner nå, sier ordfører Marianne Grimstad Hansen.